தாம்பரம் டு வேளச்சேரி, உயர் நீதிமன்றம் டு கலங்கரை விளக்கம் இடையே மெட்ரோ ரயில் நீட்டிக்க ஆய்வு! - CHENNAI METRO RAIL EXTENSION

கலங்கரை விளக்கம் முதல் உயர் நீதிமன்றம் மற்றும் தாம்பரம் முதல் வேளச்சேரி வரையிலும் மெட்ரோ ரயில் தடம் அமைப்பதற்கான சாத்தியக்கூறுகளை ஆராய ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

மெட்ரோ ரயில் தடம் அமைப்பதற்கான சாத்தியக்கூறுகளை ஆராய ஒப்பந்தம்
மெட்ரோ ரயில் தடம் அமைப்பதற்கான சாத்தியக்கூறுகளை ஆராய ஒப்பந்தம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 11, 2025 at 9:41 PM IST

சென்னை: கலங்கரை விளக்கம் மெட்ரோ முதல் உயர் நீதிமன்றம் மெட்ரோ வரையிலான வழித்தடம் 4-ன் நீட்டிப்பு மற்றும் தாம்பரம்–கிண்டி–வேளச்சேரி வழித்தடத்தை நீட்டிப்பதற்கான விரிவான திட்ட அறிக்கைகளை தயாரிப்பதற்கான ஆலோசனை ஒப்பந்தங்களை சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவனம் வழங்கியுள்ளது.

கலங்கரை விளக்கம் மெட்ரோ முதல் உயர் நீதிமன்றம் மெட்ரோ வரை:

இந்த நீட்டிப்பு, மெரினா கடற்கரை மற்றும் தலைமைச் செயலகத்திற்கான மெட்ரோ இணைப்பை மேம்படுத்துவதற்கு தோராயமாக சுமார் 7 கிலோ மீட்டர் நீளத்தில் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இந்த வழித்தடம், தினசரி பயணிகள் மற்றும் சுற்றுலா பயணிகளும் எளிதில் அணுகுவதற்கும், நகரப் போக்குவரத்தை மேம்படுத்துவதற்கும் உதவும்.

தாம்பரம் முதல் வேளச்சேரி வரை:

சுமார் 21 கி.மீ நீளமுள்ள இந்த வழித்தடம், தாம்பரம், மேடவாக்கம், பள்ளிக்கரணை, வேளச்சேரி ஆகிய புறநகர்ப் பகுதிகளை சென்னை மெட்ரோ ரயில் வழித்தடம்-1-இல் உள்ள கிண்டி மெட்ரோ நிலையத்துடன் ஒருங்கிணைப்பதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.

இந்த வழித்தடம், தாம்பரம், மேடவாக்கம், வேளச்சேரி மற்றும் கிண்டி பகுதிகளில் பல்வேறு போக்குவரத்து முறைகளை ஒருங்கிணைக்கும் வசதியுடன் உருவாக்கப்படும்.

சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவனம், மேற்கண்ட இரண்டு பணிகளுக்கும் விரிவான திட்ட அறிக்கைகளை தயாரிப்பதற்கான ஆலோசனை வழங்குவதற்கான ஒப்பந்தத்தை Systra MVA Consulting India Pvt எனும் நிறுவனத்திற்கு வழங்கியுள்ளது.

கலங்கரை விளக்கம் மெட்ரோ முதல் உயர் நீதிமன்றம் மெட்ரோ வரை வழித்தடம் 4-ன் நீட்டிப்புக்கான விரிவான திட்ட அறிக்கை தயாரிப்பதற்கு ரூ.38,20,000 மற்றும் தாம்பரம் முதல் வேளச்சேரி வரை ரூ.96,19,000 மதிப்பாகும். இந்த விரிவான திட்ட அறிக்கைகள் சமர்பிப்பதற்கான காலம் 120 நாட்களாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவனத்தின் மேலாண்மை இயக்குநர் சித்திக் முன்னிலையில், சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவனத்தின் திட்ட இயக்குநர் அர்ச்சுனன் மற்றும் Systra MVA Consulting India Pvt நிறுவனத்தின் உயர் துணைத் தலைவர் பர்வீன் குமார் ஆகியோர் இந்த ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டனர்.

இதுகுறித்து சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவனம், '' சென்னையின் வளர்ந்து வரும் போக்குவரத்து தேவைகள் மற்றும் நிலையான நகர்ப்புற வளர்ச்சிக்கு உகந்த, விரிவான மற்றும் நோக்குடன் பொது போக்குவரத்து பயன்பாட்டை உருவாக்குவதில் சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவனம் முனைப்புடன் செயல்படுகிறது'' என தெரிவித்துள்ளது.

