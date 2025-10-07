ETV Bharat / state

ஒன் & ஒன்லி நாம தான்... தமிழ்நாடு தான் டாப் - முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் பெருமிதம்!

ஏற்றுமதி செய்யப்படும் மொத்த தானியங்கி வாகனங்களில் தமிழ்நாட்டின் பங்கு 40 விழுக்காடு என்று முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் AeroDefCon 2025 நிகழ்வில் பெருமிதத்துடன் தெரிவித்துள்ளார்.

AeroDefCon 2025-இல் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின்
AeroDefCon 2025-ல் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 7, 2025 at 7:01 PM IST

2 Min Read
சென்னை: வான்வெளி மற்றும் பாதுகாப்பு தொழில்களுக்கான சர்வதேச வணிக மாநாடு AeroDefCon 2025-ஐ தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் இன்று தொடங்கி வைத்தார்.

சென்னை நந்தம்பாக்கம், வர்த்தக மையத்தில் டிட்கோ, BCI ஏரோஸ்பேஸ் (பிரான்ஸ்), தமிழ்நாடு ஏரோஸ்பேஸ் தொழில் வளர்ச்சி கூட்டமைப்பு இணைந்து, வான்வெளி மற்றும் பாதுகாப்பு துறைக்கான “AeroDefCon 2025” என்ற மூன்று நாள் சர்வதேச மாநாட்டை நடத்துகின்றன.

இன்று முதல் அக்டோபர் 9 ஆம் தேதி வரை நடைபெறும் இந்த மாநாட்டில், 19 நாடுகளைச் சேர்ந்த 300 நிறுவனங்கள் பங்கேற்றுள்ளன. குறிப்பாக தொழில்துறை, கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனங்களுக்கிடையே 5,000-க்கும் மேற்பட்ட வணிக சந்திப்பு கூட்டங்களும் இந்த மாநாட்டில் நடைபெறுகின்றன.

AeroDefCon 2025-இல் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ள சிறிய ரக மின்சார விமானம்
AeroDefCon 2025-ல் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ள சிறிய ரக மின்சார விமானம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

மேலும், இம்மாநாட்டில் 200-க்கும் மேற்ப்பட்ட கண்காட்சி அரங்குகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த கண்காட்சியில் போயிங், ஏர்பஸ், Lockheed Martin, டசால்ட் ஏவியேஷன், எச்.ஏ.எல், BEL, எல்&டி டிஃபென்ஸ், ரோல்ஸ் ராய்ஸ், சாஃப்ரான் மற்றும் டாடா அட்வான்ஸ்டு சிஸ்டம்ஸ் போன்ற முன்னணி நிறுவனங்கள் தங்களுடைய கண்டுபிடிப்புகளை காட்சிப்படுத்தியுள்ளன.

மேலும் சென்னை ஐஐடி, எஸ்.ஆர்.எம், அண்ணா பல்கலைக்கழகம், மேட் இட் இன்னோவேஷன் ஃபவுண்டேஷன் போன்ற கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனங்களும் இதில் பங்கேற்று தங்களுடைய அரங்குகளை அமைத்துள்ளன.

முதலிடத்தில் தமிழ்நாடு

இந் நிகழ்வைத் தொடங்கி வைத்து பேசிய முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், “தமிழ்நாடு இன்றைய தினம், இந்தியாவை ஈர்க்கும் நிலையில் இருந்து, உலகை ஈர்க்கும் மாநிலமாக உயர்ந்திருக்கிறது. புதிய தொழில் நிறுவனங்கள், உற்பத்தியாளர்கள் ஆகியோரை கண்டறிந்து, அவர்களிடையே கூட்டு முயற்சியில் புதிய தொழில் ஒப்பந்தங்களை ஏற்படுத்துவதற்கான தளமாக தமிழ்நாடு விளங்குகிறது.

AeroDefCon 2025 நிகழ்வில் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் உரையாற்றினார்.
AeroDefCon 2025 நிகழ்வில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பேச்சு (ETV Bharat Tamil Nadu)

தமிழ்நாடு உற்பத்தித் துறையில் முதன்மையானதாக (Leader) மாறிக் கொண்டு வருகிறது. ஏற்றுமதி செய்யப்படும் மொத்த தானியங்கி வாகனங்களில் தமிழ்நாட்டின் பங்கு 40 விழுக்காடு. மூன்றில் இரண்டு பங்கு இரு சக்கர மின் வாகனங்கள், இங்குதான் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன. இந்தியாவிலேயே 11.19 விழுக்காடு பொருளாதார வளர்ச்சியுடன் இரட்டை இலக்கை எட்டிப் பிடித்திருக்கும் ‘ஒன் & ஒன்லி’ மாநிலம் தமிழ்நாடு தான்.

தமிழ்நாட்டில் பாதுகாப்பு தொழிற்துறை வழித்தடத்தில் அமைந்திருக்கும் நகரங்களில் பல திட்டங்கள் தொடங்கப்பட்டிருக்கின்றன. அந்த வகையில் கோவை வரப்பட்டியில், 360 ஏக்கரில் ‘பாதுகாப்பு தொழிற்துறைப் பூங்கா’ அமைக்கப்பட்டு வருகிறது. விமான பழுதுபார்த்தல், பராமரிப்பு மற்றும் ஒருங்கிணைப்பு பணிகள் மேற்கொள்ள நேரடியாக ஓடுதள அணுகு வசதியுடன் கூடிய வான்வெளிப் பூங்கா, சூலூரில் 200 ஏக்கரில் அமைக்கப்பட்டு வருகிறது.

AeroDefCon 2025-இல் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ள போர் விமானத்தின் மாதிரி
AeroDefCon 2025-ல் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ள போர் விமானத்தின் மாதிரி (ETV Bharat Tamil Nadu)

சென்னைக்கு அருகே வல்லம் வடகாலில் வடிவமைப்பு, ஆராய்ச்சி மற்றும் பரிசோதனை வான்வெளி நிறுவனங்களுக்காக அமைக்கப்பட்டு வரும் ஏரோ-ஹப் என்ற திட்டம் முடிவடையும் நிலையில் இருக்கிறது. தமிழ்நாடு பாதுகாப்பு தொழிற்துறை வழித்தடத் திட்டத்தை செயல்படுத்த தொடங்கியதில் இருந்து, இதுவரை 23 ஆயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு மேல் முதலீடுகள் ஈர்க்கப்பட்டிருக்கின்றன.

இதில், 5 ஆயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான திட்டங்கள் ஏற்கனவே செயல்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. இந்திய விண்வெளித் துறை வளர்ச்சிக்கு தமிழ்நாடு உறுதுணையாக இருக்கும்” என்று கூறினார்.

இந்த மாநாட்டில், இந்தியாவில் தயாரிக்கப்படும் விமானம், விண்வெளி மற்றும் பாதுகாப்பு துறை சார்ந்த கண்டுபிடிப்புகள், வெளிநாட்டவர்களை ஈர்க்கும் வகையில் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன என தனியார் நிறுவன இயக்குநரும், கண்காட்சின் பங்கேற்பாளருமான கார்த்திகேயன் தெரிவித்தார். மேலும், இதன் வாயிலாக இந்திய கண்டுபிடிப்புகள் உலக அளவில் கொண்டு சேர்ப்பதற்க்கான வாய்ப்பை இந்த மாநாடு ஏற்படுத்தி தந்துள்ளதாகவும் கூறினார்.

