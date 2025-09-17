அமெரிக்கா வரி விதிப்பால் தொழிற்சாலைகள் மூடப்படமாட்டாது - திருப்பூரில் ஏஇபிசி தலைவர் சுதீர் சேக்ரி உறுதி!
திருப்பூரில் இன்று 52வது சர்வதேச பின்னலாடைக் கண்காட்சி தொடங்கியுள்ளது. வரும் 19ஆம் தேதி வரை இந்தக் கண்காட்சி நடைபெற உள்ளது.
Published : September 17, 2025 at 9:06 PM IST
திருப்பூர்: அமெரிக்கா வரி விதிப்பால், தொழிலாளர் வேலைவாய்ப்பில் பாதிப்பு ஏற்படாது என்றும் தொழிற்சாலைகள் மூடப்படமாட்டாது என்றும் அகில இந்திய ஏற்றுமதி மேம்பாட்டுக்கழக தலைவர் சுதீர் சேக்ரி தெரிவித்தார்.
திருப்பூரில் இருந்து ஆண்டுக்கு 46 ஆயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்பில் ஏற்றுமதி செய்யப்படும் சூழலில், அமெரிக்காவுக்கு மட்டுமே 30 சதவீதம் ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது. இந்த நிலையில், அமெரிக்க அதிபர் ட்ரம்ப் இந்திய பொருட்களுக்கு 50 சதவீத வரியை விதித்துள்ளார். இதனால் அமெரிக்க ஏற்றுமதியை நம்பி உள்ள திருப்பூர் வர்த்தகர்கள் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இவ்வாறு பின்னலாடை ஏற்றுமதி துறை சிக்கலை சந்தித்துள்ள நிலையில், திருப்பூரில் இன்று 52வது சர்வதேச பின்னலாடைக் கண்காட்சி தொடங்கியுள்ளது. வரும் 19ஆம் தேதி வரை இந்தக் கண்காட்சி நடைபெற உள்ளது.
இந்த கண்காட்சியை அகில இந்திய ஏற்றுமதி மேம்பாட்டுக்கழக தலைவர் சுதீர் சேக்ரி தொடங்கி வைத்தார். பின்னர் அங்கு அமைக்கப்பட்டுள்ள 100க்கும் மேற்பட்ட ஸ்டால்களை அவர் பார்வையிட்டார். இந்த நிகழ்ச்சியில் துணைத் தலைவர் சக்திவேல், திருப்பூர் ஏற்றுமதியாளர்கள் சங்க தலைவர் சுப்பிரமணியன் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர்.
கண்காட்சியை பார்வையிட்ட பின்னர் சுதீர் சேக்ரி செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில், '' திருப்பூர் தொழிற்சாலைகள் மேற்கொள்ளும் நிலைத்த உற்பத்தி முறைகள் பாராட்டத்தக்க வகையில் உள்ளது. அமெரிக்கா விதித்துள்ள கூடுதல் சுங்க வரிகள் தற்காலிகம் மட்டுமே, இந்தியா அதை சமாளிக்கும் திறன் கொண்டது. தற்பொழுது இது தொடர்பாக இந்தியா, அமெரிக்கா பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகின்றன. அந்த பேச்சுவார்த்தை சுமூகமான சூழலை நோக்கி நகர்ந்து வரும் நிலையில், 2, 3 வாரங்களுக்குள் இதற்கான தீர்வு எட்டப்படும் என நம்பிக்கை உள்ளது.'' என தெரிவித்தார்.
மேலும், இங்கிலாந்து – இந்தியா வரியில்லா வர்த்தக ஒப்பந்தம் (FTA) அடுத்த ஆண்டு மார்ச் மாதத்திற்குள் நடைமுறைக்கு வரும். அதன் மூலம் ஆடை ஏற்றுமதி 1.2 பில்லியனிலிருந்து 2.5 பில்லியனாக உயரும். சவுதி அரேபியா, ரஷ்யா, ஆஸ்திரேலியா உள்ளிட்ட புதிய சந்தைகளில் இந்தியா விரிவடைந்து வருகிறது. அமெரிக்கா வரி விதிப்பால், தொழிலாளர் வேலைவாய்ப்பில் பாதிப்பு ஏற்படாது என்றும் தொழிற்சாலைகள் மூடப்படமாட்டாது என்றும் உறுதியளித்தார்.
மேலும், அடுத்த 2–3 ஆண்டுகளில் அமெரிக்கா, இங்கிலாந்து, ஐரோப்பா ஆகிய நாடுகளுடன் புதிய வர்த்தக ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகவுள்ள நிலையில், இந்திய ஆடை ஏற்றுமதி தொடர்ந்து வளரும் எனவும் அவர் நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.