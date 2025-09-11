அன்புமணியை கட்சியிலிருந்து நீக்க ராமதாஸுக்கு அதிகாரம் இல்லை! வழக்கறிஞர் பாலு பேட்டி!
அன்புமணிக்கு ஒட்டுக் கேட்கும் பழக்கம் கிடையாது என அவருடைய நெருங்கிய நண்பரும், வழக்கறிஞருமான பாலு தெரிவித்திருக்கிறார்.
Published : September 11, 2025 at 5:49 PM IST
சென்னை: கட்சி விதிகளின்படி ராமதாஸுக்கு யாரையும் கட்சியில் இருந்து நீக்க அதிகாரம் இல்லை என வழக்கறிஞர் பாலு தெரிவித்தார்.
கடந்த சில மாதங்களாக பாமகவில் உட்கட்சி பிரச்சினை நீடித்து வந்த நிலையில், கட்சியின் செயல் தலைவரான அன்புமணி மீது 16 குற்றச்சாட்டுகளை முன் வைத்து விளக்கம் அளிக்குமாறு கட்சியின் நிறுவனர் ராமதாஸ் கெடு விதித்திருந்தார். ஆனால் அன்புமணி தரப்பிலிருந்து எந்த விளக்கமும் அளிக்கப்படாத நிலையில், இன்று அவரை கட்சியின் அடிப்படை உறுப்பினர் மற்றும் செயல் தலைவர் பொறுப்புகளில் இருந்து நீக்குவதாக ராமதாஸ் அதிரடியாக அறிவித்தார்.
இந்நிலையில், ராமதாஸின் இந்த நடவடிக்கை குறித்து அன்புமணி ஆதரவாளரும், வழக்கறிஞருமான பாலு சென்னை உயர்நீதிமன்ற வளாகத்திற்கு வெளியே செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர், “பாமக விதிகளின் படியும், கட்சி சட்டத்தின் படியும் கட்சியின் நிர்வாக பணிகளை மேற்கொள்ளக்கூடிய அதிகாரங்கள் பொதுக்குழுவால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தலைவர், செயலாளர், பொருளாளர் ஆகியோருக்கு மட்டுமே உள்ளது.
கட்சி விதிகளின்படி நிறுவனருக்கு நிர்வாக பணிகளை மேற்கொள்ள எந்த அதிகாரமும் இல்லை. எனவே ஒருவரை கட்சியிலிருந்து நீக்குவது, கூட்டம் நடத்துவது தொடர்பான அனைத்து முடிவுகளையும் எடுக்க கட்சித் தலைவருக்கு மட்டுமே அதிகாரம் இருக்கிறது. இன்றைக்கு ராமதாஸ் வெளியிட்டிருக்கும் அறிவிப்பு கட்சி விதிகளுக்கு எதிரானது. அவருடைய அறிவிப்பு பாமகவை கட்டுப்படுத்தாது. அன்புமணி தான் தலைவராக தொடர்கிறார்.
தேர்தல் நெருங்கி வருவதால் கட்சியின் அமைப்பு தேர்தலை நடத்தக் கூடிய சூழல் இல்லை. எனவே கட்சித் தலைவர், செயலாளர், பொருளாளர் 3 பேரின் பதவி காலத்தை 2026 ஆகஸ்ட் வரை நீட்டித்து, ஆகஸ்ட் 9 ஆம் தேதி மகாபலிபுரத்தில் நடத்தப்பட்ட கட்சி பொதுக்குழு கூட்டத்தில் ஒருமனதாக தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது. தேர்தல் ஆணையமும் இதற்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.
அதன்படி, பாமகவின் தலைவராக அன்புமணியும், பொதுச் செயலாளராக வடிவேல் ராவணனும், பொருளாளராக திலகபாமாவும் தொடர்கிறார்கள். இந்நிலையில் ராமதாஸின் அறிவிப்பு செல்லாது” என்றார்.
ஒட்டுக் கேட்பு கருவி மூலம் அன்புமணி தன்னை கண்காணித்ததாக ராமதாஸ் முன் வைத்திருக்கும் குற்றச்சாட்டு குறித்து கேட்ட போது, “அன்புமணியுடன் நெருங்கி பழகி இருக்கிறேன். அவருக்கு உளவு பார்க்கும் பழக்கம் கிடையாது. அதில் விருப்பமும் கிடையாது. அவர் அப்படி செய்திருந்தால் இப்படியொரு சூழல் வந்திருக்காது” என்று வழக்கறிஞர் பாலு தெரிவித்தார்.