சென்னையில் பயிற்சி முடிந்து நாட்டை காக்க புறப்படும் வீரர்கள்! பிரமிக்க வைத்த சாகச நிகழ்ச்சிகள்!

ராணுவ அதிகாரிகள் பயிற்சி அகாடமியில், பயிற்சியை நிறைவு செய்தவர்களின் அணிவகுப்பு நாளை நடைபெறவுள்ளது.
சென்னை: பயிற்சி முடிந்து பணிக்கு செல்லவிருக்கும் ராணுவ வீரர்களை வழி அனுப்பும் விதமாக சாகச நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன.
சென்னை புனித தோமையார் மலையில் உள்ள ராணுவ அதிகாரிகள் பயிற்சி மையத்தில் (ஓடிஏ) 120 ஆண்கள் மற்றும் 34 பெண் ராணுவ வீரர்கள் பயிற்சி முடிந்து பணிக்கு செல்கின்றனர். இதனையொட்டி அவர்களை வழி அனுப்பும் விதமாக இன்று விழா நடைபெற்றது.
இந்த நிகழ்வில், லெப்டினன்ட் ஜெனரல் மைக்கேல் ஏ.ஜே. பெர்னாண்டஸ் உள்ளிட்டோர் தலைமை விருந்தினராக கலந்து கொண்டனர். மேலும், இந்த விழாவில் சாகச நிகழ்ச்சிகள், ராணுவப் பயிற்சியாளர்களின் உடற்திறன் மேம்பாட்டை வெளிப்படுத்தும் நிகழ்ச்சிகள் ஆகியவை இடம் பெற்றன. அதனைத் தொடர்ந்து ராணுவ தற்காப்பு கலை சாகசங்களை பயிற்சி முடித்த ராணுவ அதிகாரிகள் நிகழ்த்திய போது பார்வையாளர்களை வெகுவாக கவர்ந்தது.
அதன் பின்னர் மோட்டார் சைக்கிள் சாகசக் குழுவின் அதிரடியான சாகசங்களை பார்வையாளர்கள் உற்சாகமாக கண்டு களித்தனர். அதனை தொடர்ந்து, குதிரை சவாரி சாகசத்தின் போது குதிரைகளும், சவாரிக்காரர்களும் காட்டிய ஒற்றுமை, துல்லியம், சுறுசுறுப்பு பார்வையாளர்களை பிரமிக்க வைத்தது. அதன் பின்னர், களரிப் பயிற்று என்ற இந்தியப் போர்க் கலை காட்சி நிகழ்ந்தது. கேரளாவின் மலபாரில் தோன்றிய இந்தக் கலையின் நடனம், இசை மற்றும் உடற்திறன் கலந்த வடிவம் பார்வையாளர்களை கவர்ந்திழுத்தது.
நிகழ்ச்சியின் நிறைவாக, பங்கர் வெடிக்கும் பயிற்சி நடத்தப்பட்டது. இது பயிற்சியாளர்களின் துணிவு, வீர உணர்வு மற்றும் திறமை ஆகியவற்றை வெளிப்படுத்தியது. மேலும், ராணுவ அதிகாரிகள் பயிற்சி அகாடமியில், பயிற்சியை நிறைவு செய்தவர்களின் அணிவகுப்பு நாளை நடைபெறவுள்ளது.