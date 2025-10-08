ETV Bharat / state

தஞ்சாவூர் அரசு பள்ளியில் கழிவறையில் தடுப்பு சுவர் இல்லை: மாணவர்கள் அவலம்!

சம்மந்தப்பட்ட ஒப்பந்ததாரரை வைத்தே ஒவ்வொரு கழிவறைக்கும் இடையே உரிய தடுப்புகள் அமைத்து தர உத்தரவிட வேண்டும். அப்போது தான் மாணவ, மாணவிகள் கூச்சம் இல்லாமல் இயற்கை உபாதை கழிக்க முடியும் என பெற்றோர் வலியுறுத்தினர்.

கழிவறையை பார்வையிட்ட பேரூராட்சி மன்ற தலைவர் ம.க.ஸ்டாலின்
கழிவறையை பார்வையிட்ட பேரூராட்சி மன்ற தலைவர் ம.க.ஸ்டாலின் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : October 8, 2025 at 8:03 PM IST

தஞ்சாவூர்: ஆடுதுறை அரசுப் பள்ளியில் புதிதாக திறக்கப்பட்ட புதிய சுகாதார வளாகத்தில் ஒவ்வொரு கழிப்பறைக்கும் இடையே தடுப்புகள் இல்லாமல் உள்ள வீடியோ வெளியாகி பலரையும் முகம் சுளிக்க வைத்துள்ளது.

கும்பகோணம் அருகே திருவிடைமருதூர் வட்டம், ஆடுதுறை பேரூராட்சி பகுதியில் இரு பாலர் பயிலும் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி உள்ளது. இங்கு 6 ஆம் வகுப்பு முதல் 12 ஆம் வகுப்பு வரை உள்ளது. இந்த பள்ளியில் 102 மாணவர்களும், 75 மாணவிகளும் என மொத்தம் 177 பேர் கல்வி பயின்று வருகின்றனர். இந்த பள்ளியில் 2022-23 மற்றும் 2023-24 ஆகிய இரு நிதியாண்டுகளின் பள்ளி மேம்பாட்டு மானியத் தொகை ரூபாய் 34 லட்சம் மதிப்பீட்டில், புதிய சுகாதார வளாகம் கட்டப்பட்டது.

இதனை ஆடுதுறை பேரூராட்சி மன்ற தலைவர் ம.க.ஸ்டாலின் திறந்து வைத்தார். இந்த புதிதாக கட்டி திறக்கப்பட்ட புதிய சுகாதார வளாகத்தில் ஒவ்வொரு கழிப்பறைக்கும் இடையே எந்த தடுப்புகளும் இல்லாமல் கட்டப்பட்டுள்ளது. மேலும் சிறுநீர் கழிக்கும் பேஷன்களுக்கு இடையேயும் உரிய மறைப்பு தடுப்புகள் இன்றி, வரிசையாக அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதனை கண்ட மாணவ, மாணவிகள், ஆசிரியர்கள் என அனைவரையும் முகம் சுளிக்க வைத்தது. மேலும், திறப்புவிழா சமயத்தில் இதே கோலத்தில் எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்கள் மற்றும் வீடியோக்கள் தற்போது, சமூக வலைதளங்களில் பரவி, வைரலாகி காண்போரை அதிர்ச்சியடைய வைத்துள்ளது.

பள்ளியில் தடுப்புகள் இல்லாத கழிவறைகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்த கழிவறையுடன் கூடிய புதிய சுகாதார வளாகத்தின் கட்டுமானத்தை உரிய முறையில் கண்காணிக்க தவறிய சம்மந்தப்பட்ட பொதுப்பணித் துறை அலுவலர் மீது அரசு துறைரீதியிலான நடவடிக்கையை உடனடியாக எடுக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.

இது குறித்து பெற்றோர் சிலர் கூறுகையில், "அருவருக்கத்தக்க வகையில் புதிய கழிப்பிடம் கட்டிய சம்மந்தப்பட்ட தனியார் ஒப்பந்ததாரர் மீதும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். மேலும் சம்மந்தப்பட்ட ஒப்பந்ததாரரை வைத்தே ஒவ்வொரு கழிவறைக்கும் இடையே உரிய தடுப்புகள் அமைத்து தர உத்தரவிட வேண்டும். அப்போது தான் மாணவ, மாணவிகள் கூச்சம் இல்லாமல் இயற்கை உபாதை கழிக்க முடியும். இந்த விவகாரத்தில், ஊரக வளர்ச்சித் துறையும், தஞ்சை மாவட்ட நிர்வாகமும் உடனடியாக விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்" என வலியுறுத்தினர்.

