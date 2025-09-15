ETV Bharat / state

எம்ஜிஆர் படத்தை பயன்படுத்தும் அருகதை விஜய்க்கு கிடையாது! 'சீறிய' ராஜேந்திர பாலாஜி!

விஜய்க்கு கூடும் கூட்டம் ஒருபோதும் வாக்குகளாக மாற வாய்ப்பே இல்லை. அது கட்டுக்கோப்பான கூட்டம் இல்லை. காட்டாறு போல் ஓடக்கூடிய கூட்டம் என ராஜேந்திர பாலாஜி கூறினார்.

நிருபர்களிடம் பேசும் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி
செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 15, 2025 at 5:58 PM IST

சிவகாசி: விஜய் தலைமையில் 3-வது அணி அமைந்தால் ஒரு தொகுதியில் கூட வெற்றி பெறாது என்றும், எம்ஜிஆர் படத்தை பயன்படுத்தும் அருகதை விஜய்க்கு கிடையாது எனவும் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் கே.டி. ராஜேந்திர பாலாஜி விமர்சித்துள்ளார்.

முன்னாள் தமிழக முதல்வர் அண்ணா பிறந்தநாளை ஒட்டி, அவரது சிலைக்கு அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் கே.டி. ராஜேந்திர பாலாஜி மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார். பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்து அவர் பேசுகையில், "அண்ணா காட்டிய வழியிலேயே அதிமுக வீறுநடை போட்டு வருகிறது. எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதாவின் மறைவுக்கு பின்னர், எடப்பாடி பழனிசாமி அதிமுக எனும் தேரை, செயின்ட் ஜார்ஜ் கோட்டை நோக்கி இழுத்து வருகிறார்.

எம்ஜிஆர் உருவாக்கிய இயக்கம் அதிமுக. எம்ஜிஆரின் படத்தை பயன்படுத்தக்கூடிய அருகதை உள்ள கட்சி அதிமுக மட்டுமே. புதிதாக வரக்கூடிய கட்சிகள் எம்ஜிஆர் படத்தை போட்டுக் கொண்டு, அவரது செல்வாக்கை திருடப் பார்க்கிறார்கள். இதை மக்கள் புரிந்து கொள்வார்கள்.

விஜய்க்கு கூடும் கூட்டம் வெறும் ரசிகர் கூட்டம் தான். அந்தக் கூட்டம் ஒரு போதும் வாக்குகளாக மாற வாய்ப்பே இல்லை. திரை நட்சத்திரங்கள் யாராக இருந்தாலும் அவர்களை பார்ப்பதற்கு ஒரு பெரும் கூட்டமே கூடும். அது கட்டுக்கோப்பான கூட்டம் கிடையாது. காட்டாறு போல் ஓடக்கூடிய கூட்டம்.

விஜய் தலைமையில் 3-வது அணி அமையும் என சிலர் சொல்கிறார்கள். அவர் தலைமையில் அணி அமைந்தால் அது வெல்வதற்கு வாய்ப்பே இல்லை. இவ்வளவு ஏன்? ஒரு தொகுதியில் கூட அந்த அணி வெற்றி பெறாது. எப்போதும் களத்தில் திமுக, அதிமுக ஆகிய கட்சிகள் மட்டுமே தமிழகத்தில் இருக்கும்.

மற்ற கட்சிகள் வரலாம், போகலாம். கூட்டணி அமைக்கலாம். ஆனால் வெல்லக் கூடிய வாய்ப்பு கிடையாது. அதிமுகவை ஒருங்கிணைக்க வேண்டும் என்கிறார்கள். என்றைக்குமே எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு பின்னால் தான் இயக்கம் இருக்கிறது. எல்லா நீதிமன்றங்களும் இதை கூறிவிட்டன.

குடியரசு துணைத் தலைவராக வெற்றி பெற்ற சி.பி. ராதாகிருஷ்ணனை பார்த்து, அவருக்கு வாழ்த்து சொல்வதற்காக எடப்பாடி பழனிசாமி டெல்லி செல்கிறார். அதில் அரசியல் உள்நோக்கம் எதுவுமில்லை. அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி ரோடு ஷோ செல்கிறார். எங்கேயாவது ஒரு பிரச்சனை நடந்திருக்கிறதா? வாரத்திற்கு ஒரு நாள் மக்களை விஜய் சந்திக்கிறார். ஆனால், அந்த ஒரு நாளிலும் அவரது ரசிகர்கள் பேரிகார்டை உடைக்கின்றனர். இது அநாகரிகமான செயல்.

விஜய்க்கு ஒரு இயக்கத்தை நடத்தக் கூடிய திறமை கிடையாது. ஏதோ வந்தார்கள், ஆட்டம் போட்டார்கள், சென்றார்கள் என்றுதான் அவரது அரசியல் வாழ்வு இருக்கும். வென்றார்கள் என்ற வார்த்தையே இருக்காது. விஜய்யிடம் ரசிகர்கள் இருக்கிறார்கள் ஆனால் படைத்தளபதி இல்லை.

ஒரு இயக்கத்தை ஆரம்பித்து, அதை கட்டுக்கோப்பாக கொண்டு செல்வதற்கு பாடசாலையோ இல்லை. பக்குவப்பட்டு, பல களங்களை கண்டு, அதற்கு பின்பு தான் தேர்தலில் வெல்வார்களா? வீழ்வார்களா? என்று சொல்ல முடியும். இப்போது இவர்கள் தேர்தலில் மிகப்பெரிய பின்னடைவை சந்திப்பார்கள்.

எடப்பாடி பழனிசாமியை ஏற்றுக் கொண்டு ஒரு அணி உருவாகியுள்ளது. அந்த அணி தான் தேர்தலில் வெற்றி பெறும் . அதிமுகவில் யாரை சேர்க்க வேண்டும், யாரை சேர்க்கக் கூடாது என்பதை எல்லாம் எடப்பாடி பழனிசாமி தான் முடிவு எடுப்பார்" என ராஜேந்திர பாலாஜி கூறினார்.

