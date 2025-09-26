ETV Bharat / state

இனியும் இப்படி பேச வேண்டாம்... இத்தோடு நிறுத்திக் கொள்ளுங்கள்! செங்கோட்டையன் திடீர் வார்னிங்!

அனைவரும் ஒன்றிணைய வேண்டும். எம்ஜிஆர் கனவு நிறைவேற வேண்டும் என்பதே எனது ஆசை என்று செங்கோட்டையன் கூறினார்.

அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன்
அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 26, 2025 at 2:40 PM IST

கோவை: அரசியல்ரீதியாக தான் யாரையும் சந்திக்கவில்லை என்றும், தன்னை பற்றி வேண்டுமென்ற வதந்தி பரப்பி வருபவர்கள், அவர்களாகவே நிறுத்திக் கொண்டால் நல்லது எனவும் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் எச்சரிக்கை விடுத்திருப்பது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

அதிமுகவில் அண்மைக்காலமாக செங்கோட்டையனால் பெருமளவில் சலசலப்பு ஏற்பட்டு வருகிறது. அதிமுகவில் இருந்து பிரிந்து சென்றவர்களை மீண்டும் கட்சியில் சேர்க்க வேண்டும் என குரல் கொடுத்த செங்கோட்டையன், இதை செய்து முடிக்க எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு 10 நாள் கெடு விதித்து அனைவரையும் அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கினார்.

ஆனால், இதற்கு மறுநாளே செங்கோட்டையனின் கட்சி பதவிகளை பறித்து அதிரடி காட்டினார் எடப்பாடி பழனிசாமி. இந்த சூழலில், டி.டி.வி.தினகரனின் அமமுக நிர்வாகிகளையும், ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர்களையும் செங்கோட்டையன் சந்தித்து பேசி வருவதாக தகவல் வெளியானது.

இந்த சூழலில், டி.டி.வி. தினகரனையும், ஓபிஎஸ்ஸையும் செங்கோட்டையன் சந்தித்து பேசியதாக நேற்று பரபரப்பான பேச்சுகள் அடிபட்டன. இந்நிலையில், கோபிசெட்டிபாளையத்தில் இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்த செங்கோட்டையனிடம் செய்தியாளர்கள் இதுபற்றி கேள்வியெழுப்பினர்.

அதற்கு பதிலளித்து செங்கோட்டையன் கூறுகையில், "அரசியல்ரீதியாக நான் யாரையும் சந்திக்கவில்லை. சிலர் வேண்டுமென்று என்னை பற்றி வதந்திகளை பரப்புவது வேதனை அளிக்கிறது. யார் வதந்திகளை பரப்புகிறார்களோ அவர்களே நிறுத்து கொண்டால் நல்லது. இது எச்சரிக்கை அல்ல. அன்போடு கேட்டுக் கொள்கிறேன்.

அனைவரும் ஒன்றிணைய வேண்டும். இயக்கம் வலிமை பெறவேண்டும். முன்னாள் முதல்வர்கள் ஜெயலலிதா, எம்ஜிஆர் கனவு நிறைவேற வேண்டும் என்பது தான் என்னுடைய நோக்கம். அதற்கு மேல், எந்த கருத்தையும் நான் வெளிப்படையாக தெரிவிக்கவில்லை. வதந்திகளுக்கு பதில் சொல்ல முடியாது. ஓபிஎஸ்ஸை நான் சந்திக்கவில்லை.

எனக்கு அவபெயரை ஏற்படுத்துவதற்காக, திட்டமிட்டு சிலர் இதுபோன்ற செயல்களை செய்து வருகிறார்கள். நல்ல செயல்பாடுகளுக்கு ஊக்கம் அளிக்க வேண்டுமே தவிர, இதுபோன்று வதந்திகளை பரப்பக் கூடாது.

45 ஆண்டு கால அரசியல் வரலாற்றில் தூய்மையாக பணியாற்றியுள்ளேன். விசுவாசம் உள்ள தொண்டனாக இருந்துள்ளேன். கோபி தொகுதி மக்கள் எனக்கு வாக்களித்து மாபெரும் ஆதரவு அளித்துள்ளனர். மக்கள் தான் என் உயிர் மூச்சு, தொண்டர்கள் தான் என் உயிர் மூச்சு, கழகம் தான் என் உயிர் மூச்சு என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்" என செங்கோட்டையன் கூறினார்.

