ETV Bharat / state

இஸ்லாமியர்கள் குறித்து சர்ச்சைப் பேச்சு; பறிபோன அப்துல் ஜப்பார் பதவி - ஐக்கிய ஜமாத் அதிரடி! - ABDUL JABBAR ADMK

அதிமுக மாநில சிறுபான்மை அணி இணைச் செயலாளர் அப்துல் ஜப்பார் ( ETV Bharat Tamil Nadu )

By ETV Bharat Tamil Nadu Team Published : May 3, 2025 at 1:26 PM IST | Updated : May 3, 2025 at 2:00 PM IST 1 Min Read

Last Updated : May 3, 2025 at 2:00 PM IST