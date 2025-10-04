“உண்மை வெளி வரும்” - கரூரில் 41 பேர் உயிரிழந்த சம்பவம் குறித்து ஆதவ் அர்ஜுனா கருத்து!

ETV Bharat / state

இந்த பிரச்சினைக்கு பிறகு தவெக மீண்டும் பரப்புரையில் ஈடுபடுமா? என்று கேட்டதற்கு, உண்மையும், நீதியும் வெளிவரும் என்று பதிலளித்தவாறே செல்போனில் பேசியபடி சென்றார் ஆதவ் அர்ஜூனா.

October 4, 2025

டேராடூன்: கரூர் கூட்ட நெரிசலில் 41 பேர் உயிரிழந்த விவகாரத்தில் நீதியை வெளியே கொண்டு வர உழைத்துக் கொண்டிருப்பதாகவும், உண்மை வெளிவரும் என்றும் ஆதவ் அர்ஜுனா தெரிவித்திருக்கிறார்.

தேசிய சப்-ஜூனியர் கூடைபந்து சாம்பியன்ஷிப் போட்டிகள் உத்தரகாண்ட் மாநிலம் டேராடூனில் நடைபெற உள்ளன. இதற்கான முன்னேற்பாடுகளை பார்வையிட இந்திய கூடைப்பந்து சம்மேளனத்தின் தலைவரும், தவெக தேர்தல் பிரச்சார மேலாண்மை பிரிவு பொதுச் செயலாளருமான ஆதவ் அர்ஜுனா டேராடூனுக்கு சென்றிருக்கிறார். அவர் ஜாலி கிராண்ட் விமான நிலையத்துக்கு இன்று சென்ற நிலையில், அவரிடம் தவெக கரூர் பிரச்சாரத்தில் நிகழ்ந்த கூட்ட நெரிசலில் 41 பேர் உயிரிழந்த சம்பவம் குறித்தும், சென்னை உயர் நீதிமன்றம் சிறப்பு விசாரணை குழு அமைத்திருப்பது குறித்தும் பத்திரிகையாளர் ஒருவர் கேள்வி எழுப்பினார்.

அதற்கு, நீதியை வெளிக் கொண்டு வர உழைத்துக் கொண்டிருப்பதாக ஆதவ் அர்ஜூனா பதில் அளித்தார். தொடர்ந்து, இந்த பிரச்சினைக்கு பிறகு தவெக மீண்டும் பரப்புரையில் ஈடுபடுமா? என்று கேட்டதற்கு, உண்மையும், நீதியும் வெளிவரும் என்று பதிலளித்தவாறே செல்போனில் பேசியபடி அங்கிருந்து சென்றார்.

கரூரில் செப்டம்பர் 27ஆம் தேதி நடைபெற்ற தேர்தல் பிரச்சாரத்தின் போது ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசல் காரணமாக 41 பேர் உயிரிழந்தனர். இதனையடுத்து செப்டம்பர் 30-ம் தேதி, “இலங்கை, நேபாளத்தைப் போன்று புரட்சி வெடிக்கும்” என்று தவெக தேர்தல் பிரச்சார மேலாண்மை பொதுச் செயலாளர் ஆதவ் அர்ஜுனா தனது எக்ஸ் தளப் பக்கத்தில் பதிவிட்டிருந்தார்.

இதையும் படிங்க: "எனக்கு பாதுகாப்பு வேணும்" - காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் நடிகர் எஸ்.வி.சேகர் மனு!

இந்நிலையில் கரூர் விவகாரம் குறித்த வழக்கின் விசாரணையானது நேற்று (அக். 3) சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்றது. அப்போது தேச பாதுகாப்புக்கும், நல்லிணக்கத்துக்கும் பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் வகையிலும், வன்முறையை தூண்டும் வகையிலும் கருத்து பதிவு செய்த ஆதவ் அர்ஜுனா மீது சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்க காவல் துறைக்கு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.

மேலும், ஆதவ் அர்ஜுனா மீது இதுவரை சட்டபடி நடவடிக்கை எடுக்காதது ஏன்? என காவல்துறையிடம் கேள்வி எழுப்பிய நீதிபதி செந்தில்குமார், நடவடிக்கை எடுக்க நீதிமன்றத்தின் உத்தரவுக்காக காத்திருந்தீர்களா? என்றும் கடுமையாக சாடினார். தொடர்ந்து, புரட்சி ஏற்படுவது போல கருத்துகளை அவர் பதிவிட்டிருப்பதால் அதன் பின்புலத்தை விசாரித்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் உத்தரவிட்டார்.

இதற்கிடையே நேற்று வரை டெல்லியில் இருந்த ஆதவ் அர்ஜுனா, இன்று டேராடூனுக்கு சென்றிருக்கும் நிலையில், அவர் மீது விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று சொல்லப்படுகிறது. ஏற்கனவே, தவெக பொதுச் செயலாளர் புஸ்ஸி ஆனந்த் மற்றும் இணை பொதுச் செயலாளர் நிர்மல் குமார் ஆகியோரின் முன் ஜாமின் மனுக்கள் நீதிமன்றத்தால் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டிருக்கும் நிலையில், இவர்களும் விரைவில் கைது செய்யப்படுவார்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது.

