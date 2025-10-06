ETV Bharat / state

விஜய் வீட்டுக்கு போலீஸ் பாதுகாப்பு அதிகரிப்பு! பரப்புரை வாகனம் பறிமுதல் செய்யப்படுகிறதா?

விஜய் வீடு உள்ள பகுதியில் தடுப்புகளும் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும் அந்த வழியில் ஆம்புலன்ஸ், உணவு டெலிவரி செய்வோர், தபால் கொடுப்பவர்கள் உள்ளிட்டோருக்கு அனுமதி வழங்கப்படுகிறது.

பனையூரில் அதிகரிக்கப்பட்டிருக்கும் போலீஸ் பாதுகாப்பு
நீலாங்கரையில் அதிகரிக்கப்பட்டிருக்கும் போலீஸ் பாதுகாப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 6, 2025 at 3:48 PM IST

சென்னை: நீலாங்கரையில் உள்ள தவெக தலைவர் விஜய் வீடு மற்றும் சுற்று வட்டாரப் பகுதிகளில் போலீஸ் பாதுகாப்பு அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

கடந்த மாதம் 27 ஆம் தேதி கரூரில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் சார்பாக அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய் பரப்புரை மேற்கொண்டார். அப்போது நிகழ்ந்த கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி குழந்தைகள், பெண்கள் உட்பட 41 பேர் உயிரிழந்தனர். இந்த சம்பவம் நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியது. கூட்ட நெரிசல் சம்பவம் குறித்து விசாரிக்க உயர் நீதிமன்றத்தின் ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி அருணா ஜெகதீசன் தலைமையில் ஒருநபர் குழுவை தமிழ்நாடு அரசு அமைத்துள்ளது. இதே போல், ஐஜி அஸ்ரா கார்க் தலைமையில் சிறப்பு புலனாய்வுக் குழு விசாரணைக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

மேலும், கரூர் சம்பவம் தொடர்பான வழக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு வந்த போது, தவெகவை கடுமையாக சாடிய நீதிபதி, தவெக தலைவர் விஜய் பரப்புரைக்கு பயன்படுத்தி வந்த வாகனத்தையும் பறிமுதல் செய்ய உத்தரவிட்டார். இதனையடுத்து எந்நேரமும் விஜய்யின் பரப்புரை வாகனம் பறிமுதல் செய்யபட வாய்ப்பிருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது.

இந்நிலையில் சென்னை நீலாங்கரையில் உள்ள விஜய்யின் வீட்டிற்கு எப்போதும் இருப்பதை விட மேலும் பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக, நேற்று வரை விஜய்யின் வீடு மற்றும் அந்த தெருவின் இரண்டு நுழைவாயில்களில் மட்டுமே போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வந்தனர்.

இதையும் படிங்க: கரூர் சம்பவம்... நீதிபதிகள் குறித்து அவதூறு பரப்பிய 3 பேர் கைது!

இதனையடுத்து இன்று விஜய் வீடு அமைந்திருக்கும் பகுதி மட்டுமல்லாது அதனை சுற்றியுள்ள ஏழு தெருக்களிலும் கூடுதலாக போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர். மேலும் அந்த பகுதிகளில் தடுப்புகளும் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும் அந்த வழியில் ஆம்புலன்ஸ், உணவு டெலிவரி செய்வோர், தபால் கொடுப்பவர்கள் உள்ளிட்டோருக்கு அனுமதி வழங்கப்படுகிறது.

என்றும் இல்லாத அளவிற்கு திடீரென விஜய் வீட்டுக்கு போலீஸ் பாதுகாப்பு அதிகரிக்கப்பட்டிருப்பதால் விஜய்யின் பரப்புரை வாகனத்தை பறிமுதல் செய்ய காவல் துறை தயாராகின்றதா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. மேலும் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தைச் சேர்ந்தவர்களோ அல்லது விஜய் ரசிகர்களோ நீலாங்கரையில் உள்ள அவரது வீட்டிற்கு முன்பு வந்து விடக் கூடாது என்பதற்காக பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டிருக்கலாம் என்றும் சொல்லப்படுகிறது.

அது மட்டுமில்லாமல் பொதுவாக விஜய் வீட்டு வாசலில் நின்று பலர் புகைப்படம் எடுத்துச் செல்வதுண்டு. அவர்களையும் இன்று புகைப்படம் எடுக்க காவல்துறை அனுமதிக்கவில்லை. அதையும் மீறி புகைப்படம் எடுக்க வருபவர்களை காவல்துறையினர் எச்சரித்து அனுப்பி வைக்கின்றனர்.

