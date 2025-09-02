சென்னை: ஜி.எஸ்.டி-யில் கூடுதல் சலுகைகளுடன் பல்வேறு திருத்தங்கள் மேற்கொள்ளப்படும் என மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்துள்ளார்.
சிட்டி யூனியன் வங்கியின் 120-வது ஆண்டு விழா சென்னை நந்தம்பாக்கத்தில் இன்று நடைபெற்றது. இதில் குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு தலைமை விருந்தினராக கலந்து கொண்டு சிறப்புரையாற்றினார். மேலும் இந்த நிகழ்ச்சியில் மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன், தமிழ்நாடு ஆளுநர் ஆர்.என். ரவி, சமூக நலத்துறை அமைச்சர் கீதா ஜீவன் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர். முன்னதாக, சென்னை வந்தடைந்த குடியரசு தலைவர் திரௌபதி முர்முவை துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் விமான நிலையம் சென்று பூங்கொத்து கொடுத்து வரவேற்றார்.
குடியரசு தலைவர் உரை
சிட்டி யூனியன் வங்கியின் 120-வது ஆண்டு விழா நிகழ்ச்சியில் பேசிய குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு, "இந்தியப் பொருளாதாரம் உலகில் வேகமாக வளர்ந்து வரும் மிகப் பெரிய பொருளாதாரங்களில் ஒன்றாகும். இதில் வங்கித் துறையின் பங்களிப்பு மிக முக்கியமானது. அனைத்து வங்கிகளின் நிதி பரிவர்த்தனைகள் விரிவடைந்துள்ளன. ஒவ்வொரு குடிமகனும் நிதி சேவைகளை பெருவதை உறுதிப்படுத்த வேண்டும். இதற்கு வங்கிகள் உறுதுணையாக இருக்க வேண்டும். பிரதான் மந்திரி ஜன்தன் யோஜனா திட்டம் மூலம் 56 கோடிக்கும் மேற்பட்ட பூஜ்ஜிய இருப்பு வங்கிக் கணக்குகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளன.
இதில் சிட்டி யூனியன் வங்கியில், பிரத மந்திரி ஜன்தன் யோஜனா திட்டத்தின் கீழ் 2 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட கணக்குகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளன. விவசாயிகள் மற்றும் கிராமப்புற பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்துவது நமது வங்கித் துறைகளின் முன்னுரிமையாக இருக்க வேண்டும். எம்எஸ்எம்இ துறை நமது பொருளாதாரத்தில் மிகவும் முக்கியமானது, ஏனெனில் அது வேலைவாய்ப்பை உருவாக்குகிறது. சிட்டி யூனியன் வங்கியில் மொத்த கடன் தொகையில் கிட்டத்தட்ட 30% எம்எஸ்எம்இ துறைகளுக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது. சமீபத்திய காலங்களில் தொழில்நுட்பம் இந்தியாவின் வங்கி நிலப்பரப்பை மாற்றியுள்ளது" என்றார்.
மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் உரை
நிகழ்ச்சியில் பேசிய மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன், "நாட்டின் வளர்ச்சியில் தனியார் வங்கிகள் மிக முக்கிய பங்காளிகளாக உள்ளன. அவற்றுக்கு மிகப் பெரும் பொறுப்பு உள்ளன. இந்திய பொதுத் துறை வங்கிகள் தங்களின் சொத்து தரத்தில் (Asset Quality) மிகப் பெரிய முன்னேற்றத்தை அடைந்துள்ளன. 2025-26-ம் நிதியாண்டின் முதல் காலாண்டில் ஜிடிபி என அழைக்கப்படும் உள்நாட்டு மொத்த உற்பத்தி 7.8% ஆக உயர்ந்துள்ளது. இது அனைத்து மதிப்பீடுகளையும் தாண்டி பல துறைகளில் உற்சாகத்தை வெளிப்படுத்துகிறது.
18 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, இந்தியாவின் கிரெடிட் ரேட்டிங்கை ஸ்டாண்டர்ட் அண்ட் பூர்ஸ் (Standard & Poor’s) நிறுவனம் உயர்த்தியுள்ளது. தொழிலாளர் வருங்கால வைப்பு நிதியகம் (EPFO) 2025 ஜூன் மாதத்தில் வரலாற்றிலேயே அதிகமாக, சுமார் 22 லட்சம் புதிய உறுப்பினர்களை இணைத்துள்ளது.
பிஎம்ஐ என அழைக்கப்படும் குடிமக்களின் கொள்முதல் சக்தி 17 ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவுக்கு மிக உயர்ந்த நிலையை எட்டியுள்ளது. இந்தியாவின் நிதி நிலை தொடர்ந்து மேம்பட்டு வருகிறது. கோவிட்டிற்கு பிந்தைய காலத்தில் 9.2% இருந்த நிதிப் பற்றாக்குறை வரும் நிதியாண்டில் 4.4% ஆகக் குறையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
மத்திய அரசின் நிதி கட்டமைப்பில் ஏற்றத்தாழ்வு ஏற்பட்டாலும், தொழில்சாலைகளின் வளர்ச்சி மற்றும் வேலைவாய்ப்புகள் சிறப்பாக உருவாக்கப்பட்டு வருகின்றன. GST-யில் புதிய சீர்த்திருத்தம் மேற்கொள்வது தொடர்பாக நாளை மற்றும் நாளை மறுநாள் ஆலோசனை மேற்கொள்ளப்பட உள்ளது. அதன் அடிப்படையில் கூடுதல் சலுகைகள் மற்றும் வெளிப்படைத்தன்மையுடன் ஜி.எஸ்.டி-யில் பல்வேறு திருத்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளன" என்று மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்தார்.