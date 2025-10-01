ETV Bharat / state

தொடர் விடுமுறை எதிரொலி; சொந்த ஊர்களுக்கு படையெடுத்த 6.91 லட்சம் பேர்!

தொலைதூர பயணம் மேற்கொள்ள இருக்கும் பயணிகள் கூட்ட நெரிசலை தவிர்க்கும் பொருட்டு தங்களது பயணத்திற்கு www.tnstc.in மற்றும் Mobile App மூலம் முன்பதிவு செய்து பயணிக்க கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

கிளாம்பாக்கம் பேருந்து நிலையம் (கோப்புப்படம்))
கிளாம்பாக்கம் பேருந்து நிலையம் (கோப்புப்படம்)) (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 1, 2025 at 10:30 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: கடந்த 26 ஆம் தேதி முதல் கடந்த 5 நாள்களில் சென்னையில் இருந்து மற்ற மாவட்டங்களுக்கு 13,303 பேருந்து இயக்கப்பட்டுள்ளதாக தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது.

ஆயுத பூஜை, விஜயதசமி, காந்தி ஜெயந்தி மற்றும் வார இறுதி நாட்கள் என தொடர் விடுமுறை நாட்களை முன்னிட்டு கடந்த வெள்ளிக்கிழமை முதல் சென்னையில் இருந்து பல்வேறு மாவட்டங்களுக்கு கூடுதல் பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன. குறிப்பாக இன்று ஆயுதபூஜை கொண்டாடப்படுவதையொட்டி நேற்றிரவு கிளாம்பாக்கத்தில் இருந்து அதிக அளவிலான பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டன.

குறிப்பாக, நேற்று நள்ளிரவு 12.00 மணி நிலவரப்படி வரை சென்னையிலிருந்து பல்வேறு ஊர்களுக்கு இயக்கக்கூடிய 2,092 பேருந்துகள் உடன் கூடுதலாக 1,100 பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும், கடந்த 26ஆம் தேதி முதல் நேற்று வரை தினசரி இயக்கக்கூடிய 2,092 பேருந்துகளுடன் 2,843 சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த விடுமுறை தினத்தில் மொத்தமாக அரசு போக்குவரத்து கழகம் மூலம் 13,303 பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டதாகவும், அதில் 6,91,757 பயணிகள் பயணம் செய்துள்ளதாகவும் அரசு விரைவு போக்குவரத்து கழக மேலாண் இயக்குநர் மோகன் தெரிவித்துள்ளார்.

முன்னதாக, சென்னை கிளாம்பாக்கத்திலிருந்து திருவண்ணாமலை, திருச்சி, கும்பகோணம், மதுரை, திருநெல்வேலி, நாகர்கோவில், கன்னியாகுமரி, தூத்துக்குடி, கோயம்புத்தூர், சேலம், ஈரோடு, திருப்பூர் ஆகிய இடங்களுக்கு நேரடியாக பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டன. சொந்த ஊர்களில் இருந்து சென்னை மற்றும் பெங்களூரு திரும்ப வசதியாக பயணிகளின் தேவைகேற்ப அனைத்து இடங்களிலிருந்தும் சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

இதனிடையே, தொலைதூர பயணம் மேற்கொள்ள இருக்கும் பயணிகள் கூட்ட நெரிசலை தவிர்க்கும் பொருட்டு தங்களது பயணத்திற்கு www.tnstc.in மற்றும் Mobile App மூலம் முன்பதிவு செய்து பயணிக்க கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

இச்சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கத்தை கண்காணிக்க அனைத்து பேருந்து நிலையங்களிலும் போதிய அலுவலர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். எனவே, பயணிகள் மேற்கூறிய வசதியை பயன்படுத்தி தங்களது பயணத்தினை மேற்கொள்ளலாம் என அரசுப் போக்குவரத்து கழகம் அறிவுறுத்தி உள்ளது.

பயணிகளின் வசதிக்கேற்ப தேவையேற்பட்டால் கூடுதல் பேருந்துகள் இயக்க அரசு தயாராக இருப்பதாகவும் போக்குவரத்து துறை உயர் அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

For All Latest Updates

TAGGED:

HOLIDAYSAYUDHA POOJAADDITIONAL BUSசிறப்பு பேருந்துSPECIAL BUSES FROM CHENNAI

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ரஜினி பட பாணியில்... சிட்டுக்குருவிகளை பாதுகாக்கும் 'ரியல் பட்சி ராஜன்'!

14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வரவழைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!

ஜப்பானிய திசு முறையில் ஆவணங்கள் எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றன?

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.