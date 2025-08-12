சென்னை: சமூக வலைதளங்களில் தராதரம் இல்லாத நபர்களை வளர்த்து விடுகிறோம் அதுதான், இது போன்ற பிரச்சினைக்கு காரணம் என நடிகை ஷகிலா காட்டமாக கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.
சமூக வலைத்தளங்களில் 'வாட்டர் மெலன் ஸ்டார்' என்கிற பெயரில் வளம் வருபவர் திவாகர். இந்நிலையில் இவர் மீது நடிகை ஷகிலா சென்னை காவல்துறை ஆணையர் அலுவலகத்தில் புகார் ஒன்றை அளித்தார். அதில், திவாகர் சமீப காலமாக தான் சார்ந்த சமூகத்தை உயர்த்தியும், பிற சமூகத்தை தாழ்த்தியும் சாதி ரீதியாக பேசி வருகிறார். எனவே, அவர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்'' என அதில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
அத்துடன், '' நெல்லை ஐடி ஊழியர் கவின் ஆணவக் கொலையை நியாயப்படுத்தி பேசியதாகவும், மீடியா பிரபலம் ஜி.பி முத்து என்பவரை ஜாதி ரீதியாக குறிப்பிட்டு பொதுவெளியில் பேசியதாகவும் குறிப்பிட்டுள்ளார். தொடர்ந்து சாதிய ரீதியாக பேசி வரும் திவாகர் மீது எஸ்சி, எஸ்டி வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்'' என புகார் மனுவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
அதன் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த ஷகிலா, '' யூடியூப் பிரபலம் திவாகர் சாதி பற்றி பேசுவது சுத்தமாக எனக்கு பிடிக்கவில்லை. அது நல்லதும் அல்ல. நெல்லை ஐடி ஊழியர் கவின் கொலை வழக்கில் கூட, கொலை செய்தவர் தனது சாதி என பேசுகிறார். அது கொலை செய்வதை தூண்டும்படியாக உள்ளது. திவாகர் செய்வதை யாராவது ஒருவர் முன் நின்று தடுக்க வேண்டும் அல்லது புகார் அளிக்க வேண்டும். அதற்காகத்தான் நான் இங்கு வந்து புகார் கொடுத்துள்ளேன். சமூக வலைதளங்களில் தராதரம் இல்லாத நபர்களை வளர்த்து விடுகிறோம் அதுதான், இது போன்ற பிரச்சினைக்கு காரணம். கவின் கொலை வழக்கு குறித்து அவர் பேசியது என்னை கடுமையாக பாதித்தது. அந்த வீடியோவில் அவர் பேசும்போது சாதி பார்த்து திருமணம் செய்தால் இந்த பிரச்சினை எல்லாம் வந்திருக்காது என பேசுகிறார். காதல் என்பது சாதி பார்த்து வரக்கூடியதா?'' என ஷகிலா கேள்வி எழுப்பினார்.
மற்றொரு சம்பவம்
தாம்பரம் அருகே சாலையோர மின்கம்பத்தில் இருந்து மின்சாரம் தாக்கி இளைஞர் உயிரிழந்தார்.
சென்னை, தாம்பரம் அடுத்த செம்பாக்கம் வேம்புலி நகர் பகுதியைச் சேர்ந்த அஸ்வின் (35). இவர் தனியார் நிறுவனத்தில் பணிபுரிந்து வந்தார். இந்த நிலையில் நேற்று இரவு (ஆகஸ்ட் 11) காமராஜபுரம் பகுதியில் செயல்பட்டு வரும் பேக்கரிக்கு இருசக்கர வாகனத்தில் வந்தார். இதையடுத்து கடைக்கு முன்பு பைக்கை நிறுத்திவிட்டு இறங்கி உள்ளார். அப்போது அருகே இருந்த மின்கம்பத்தின் மீது அவரது கை பட்டுள்ளது. அப்போது மின் கசிவு ஏற்பட்டிருந்த ஒயரிலிருந்து அவர் மீது மின்சாரம் தாக்கி வெடித்து மயங்கி கீழே விழுந்தார்.
உடனே அப்பகுதி மக்கள் அதிர்ச்சி அடைந்து இது குறித்து சேலையூர் போலீசாருக்கு தகவல் கொடுத்து 108 ஆம்புலன்ஸ் மூலம் அஸ்வினை மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். குரோம்பேட்டை அரசு மருத்துவமனையில் அவரை பரிசோதனை செய்த மருத்துவர்கள் அவர் சம்பவம் நடந்த இடத்திலேயே உயிர் இழந்துவிட்டதாக தெரிவித்துள்ளனர்.
இதையடுத்து அஸ்வின் உடலை மீட்டு உடற்கூறு ஆய்வுக்காக போலீசார் அனுப்பி வைத்து வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். மேலும், அப்பகுதியில் இருக்கும் கம்பங்களில் அதிகப்படியான ஒயர்கள் கீழே தொங்கும்படி இருப்பதாகவும், அதில் சில ஒயர்கள் பழுதாகி மின்கசிவு ஏற்பட்டு இருந்த நிலையில் உயிரிழப்பு ஏற்பட்டிருப்பதாகவும் அப்பகுதி மக்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர். '
மேலும், கம்பங்களில் இருந்து கீழே தொங்கும் அதிகப்படியான ஒயர்களை அகற்றும்படி மின் வாரிய அதிகாரிகளுக்கு பலமுறை புகார் கொடுத்தும் அவர்கள் கண்டு கொள்ளவில்லை எனவும் தெரிவிக்கின்றனர். இந்த நிலையில் அஸ்வின் மீது மின்சாரம் பாய்ந்து அவர் அங்கேயே மயங்கி விழும் சிசிடிவி காட்சிகள் வெளியாகி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
