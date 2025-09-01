மயிலாடுதுறை: நாய்களின் உயிருக்காக கவலைப்படுபவர்கள்.. மனித உயிர்களுக்காக கவலைப்படுங்கள். அதற்கான சட்டங்களை உடனே இயற்ற வேண்டும் என்று நடிகை ரோகிணி பேசியுள்ளார்.
மயிலாடுதுறையில் தமிழ்நாடு தீண்டாமை ஒழிப்பு முன்னணியின் 5 ஆவது மாநில மாநாடு இரண்டு நாட்கள் நடைபெற்றது. முதல் நாள் நேற்று எலந்தங்குடியில் உள்ள தனியார் திருமண மண்டபத்தில் தொடங்கியது. அதனை தொடர்ந்து, இரண்டாவது நாளாக இன்று மயிலாடுதுறை காவேரி நகரில் இருந்து தமிழ்நாடு தீண்டாமை ஒழிப்பு முன்னணி, சிபிஎம் கட்சி மற்றும் சங்க நிர்வாகிகள், தொண்டர்கள் என 3000க்கும் மேற்பட்டோர் பேரணியாக வந்து சின்னக்கடை தெருவில் பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது.
தமிழ்நாடு தீண்டாமை ஒழிப்பு முன்னணியின் மாநில தலைவர் செல்லக்கண்ணு தலைமையில் நடைபெற்ற பொதுக்கூட்டம் மாலை 6.30 மணி அளவில் பாடல், நாடகம் ஆகிய கலைநிகழ்ச்சிகளுடன் தொடங்கியது. மேடையில் பாடப்பட்ட பாடலுக்கு, மேடையின் கீழே தொண்டர்கள் உற்சாக நடனம் ஆடினர்.
இதனைத் தொடர்ந்து பொதுக்கூட்டத்தில் திரைக்கலைஞரும், சமூக செயற்பாட்டாளருமான ரோகிணி பேசிக்கொண்டிருந்தபோது, இரவு 8 மணி அளவில் திடீரென பலத்த மழை பெய்தது. இதனால் சிபிஎம் அரசியல் தலைமைக்குழு உறுப்பினர் கே.பாலகிருஷ்ணன் உள்பட முக்கிய தலைவர்கள் பலர் பேசாத நிலையில் மழையின் காரணமாக பொதுக்கூட்டம் பாதியில் நிறுத்தப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டு, அனைவரும் கலைந்து சென்றனர்.
முன்னதாக கூட்டத்தில் நடிகை ரோகிணி பேசியதாவது: நமக்கு தேவையானது பணம் அல்ல. அதிகாரத்துக்கு போகக்கூடிய கல்வி வேண்டும். அதை விட, மனிதனை மனிதனாக நடத்தக்கூடிய மரியாதை தான் நமக்கு தேவை. சொல், செயல், அதிகாரத்தால் நம்மை யாரும் ஒடுக்கக்கூடாது. எல்லோரும் பல்லக்கில் ஏறிக்கொண்டால் பல்லக்கு தூக்கிகள் யார்? என்கிற கேள்வி உள்ளது. ஏன் பல்லக்கில் ஏற வேண்டும் என நினைக்கிறீர்கள்? எல்லோரும் ஒன்றாக சேர்ந்து ஒன்றாக நடப்போம்.
இப்போது நாய்களின் உயிர்களுக்காக நிறைய பேர் கவலைப்படுகிறார்கள். ஆனால் மனித உயிர்களுக்காக கவலைப்படுங்கள் என்று காலங்காலமாக நாம் சொல்லி வருகிறோம். அதற்கான சட்டங்களை இயற்ற வேண்டும் என்கிறோம். சட்டங்கள் மட்டும் மனித மனங்களை மாற்ற இயலுமா? மனித மனங்களை மாற்றுவதற்கான மிகப்பெரிய ஆயுதம் கலை. அதன் வழியாகத் தான் நாங்கள் செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம். இவ்வாறு நடிகை ரோகிணி பேசினார்.
|இதையும் படிங்க: ஜெர்மனியில் ரூ.3201 கோடி முதலீடுகளை ஈர்த்த முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்! புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்து!
சமீப காலமாக தெருநாய்கள் தொல்லை மற்றும் நாய்க்கடி சம்பவங்கள் அதிகரித்து, அது தொடர்பான விவாதங்கள் காரசாரமாக சென்று கொண்டு இருக்கின்றன. சிலர் நாய்களுக்கு ஆதரவாகவும், இன்னும் சிலர் நாய்களுக்கு எதிராகவும் கருத்துக்களை பதிவு செய்து வரும் நிலையில் நடிகை ரோகிணியின் பேச்சு முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக பார்க்கப்படுகிறது.