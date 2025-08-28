ETV Bharat / state

நான் அரசியலுக்கு வர வேண்டும் என எழுதியிருந்தால் அதை மாற்ற முடியாது: நடிகை அம்பிகா - ACTRESS AMBIKA PRESS MEET

அறுந்து கிடந்த மின்சார கம்பியை மிதித்ததில் உயிரிழந்த தூய்மை பணியாளர் வரலட்சுமி குடும்பத்தினரை நேரில் சந்தித்து நடிகை அம்பிகா ஆறுதல் கூறினார்.

செய்தியாளர்களை சந்தித்த நடிகை அம்பிகா
செய்தியாளர்களை சந்தித்த நடிகை அம்பிகா (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 28, 2025 at 9:03 AM IST

1 Min Read

சென்னை: நான் அரசியலுக்கு வந்தால் நல்லது நடக்கும் என்றால் நான் அரசயலுக்கு வருவதில் எனக்கு பிரச்சினை இல்லை என நடிகை அம்பிகா கூறியுள்ளார்.

சென்னை கண்ணகி நகரைச் சேர்ந்த தூய்மைப் பணியாளர் வரலட்சுமி (30), கனமழைக்கு நடுவே வேலைக்கு சென்றபோது மின்சாரம் தாக்கி அண்மையில் உயிரிழந்தார். இந்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்திய நிலையில், பல்வேறு அரசியல் தலைவர்களும் வரலட்சுமி குடும்பத்தாரை சந்தித்து ஆறுதல் கூறி வந்தனர். இதனிடையே, பாதிக்கப்பட்ட வரலட்சுமி குடும்பத்தினருக்கு தமிழக அரசு ரூ. 20 லட்சம் இழப்பீடு வழங்கியது.

இந்நிலையில், உயிரிழந்த வரலட்சுமி குடும்பத்தினரை, நடிகை அம்பிகா இன்று நேரில் சந்தித்து ஆறுதல் கூறினார். அதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், “நான் ஷூட்டிங் சென்றுவிட்டு வரும்போது, அறுந்து விழுந்த மின்சார கேபிளில் இருந்து பலரை காப்பாற்றி உள்ளேன். நான் செல்லும் இடத்தில் மின்சார கம்பிகள் அறுந்து இருந்தால், உடனடியாக மின்வாரிய அலுவலகத்திற்கு செல்போன் மூலம் தொடர்பு கொண்டு தகவலை தெரிவிப்பேன்.

வரலட்சுமி குடும்பத்தாரை நேரில் சந்தித்த நடிகை அம்பிகா
வரலட்சுமி குடும்பத்தாரை நேரில் சந்தித்த நடிகை அம்பிகா (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஆனால், மின்வாரிய அலுவலர்களோ, மிகவும் அலட்சியமாக அது எங்கள் ஏரியா இல்லை என பதில் சொல்வார்கள். பின்னர், நான் எனக்கு தெரிந்தவர்களை வைத்து, அறுந்து கிடக்கும் மின் வயர்களை சரி செய்வேன். உலகில் காப்பாற்றவே முடியாத விபத்து மின்சார விபத்து. அதற்கு ஒரு தீர்வு கொண்டு வர வேண்டும். அந்நியன் படம் பார்த்த பிறகு எனக்கு மின்சார விபத்து என்றால் மிகவும் பயம்.

இதையும் படிங்க: 'கீழே விழுந்தவரும், புகார் கொடுத்தவரும் வெவ்வேறு நபர்கள்.. அந்த பையனே சொல்லிட்டான்' - தவெக மாசெ பேட்டி!

நம் அசுத்தத்தை தூய்மைபடுத்துவர்கள் தூய்மை பணியாளர்கள். அவர்களை நாம் பாதுகாப்பாக பார்த்துக் கொள்வது முக்கியம். தினம் தினம் இதுபோன்ற செய்தியை கேட்டுக்கொண்டே இருக்கிறேன். சினிமாக்காரர்களை பொறுத்தவரை, அவர்களுக்கு போஸ்டர் ஒட்டுவதற்கும், டிக்கெட் வாங்கவதற்கும் மட்டும் தூய்மை பணியாளர்கள் தேவை. ஆனால், அவர்களுக்கு ஒன்று என்றால் யாரும் வர மாட்டார்கள்” என்றார்.

செய்தியாளர்களை சந்தித்த நடிகை அம்பிகா (ETV Bharat Tamil Nadu)

தொடர்ந்து அவரிடம், "அரசியலுக்கு வருவீர்களா?" என கேட்டதற்கு, “அம்பிகா அரசியலுக்கு வரவேண்டும் என இருந்தால், அதை மாற்ற முடியாது. நான் வரலட்சுமி குடும்பத்தை பார்க்க வந்தது அரசியல் அல்ல. ஆனால், நான் அரசியலுக்கு வந்தால், மக்களுக்கு நல்லது நடக்கும் என்றால் அரசியலுக்கு வருவதில் எனக்கு பிரச்சினை இல்லை” என்று பதிலளித்தார்.

சென்னை: நான் அரசியலுக்கு வந்தால் நல்லது நடக்கும் என்றால் நான் அரசயலுக்கு வருவதில் எனக்கு பிரச்சினை இல்லை என நடிகை அம்பிகா கூறியுள்ளார்.

சென்னை கண்ணகி நகரைச் சேர்ந்த தூய்மைப் பணியாளர் வரலட்சுமி (30), கனமழைக்கு நடுவே வேலைக்கு சென்றபோது மின்சாரம் தாக்கி அண்மையில் உயிரிழந்தார். இந்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்திய நிலையில், பல்வேறு அரசியல் தலைவர்களும் வரலட்சுமி குடும்பத்தாரை சந்தித்து ஆறுதல் கூறி வந்தனர். இதனிடையே, பாதிக்கப்பட்ட வரலட்சுமி குடும்பத்தினருக்கு தமிழக அரசு ரூ. 20 லட்சம் இழப்பீடு வழங்கியது.

இந்நிலையில், உயிரிழந்த வரலட்சுமி குடும்பத்தினரை, நடிகை அம்பிகா இன்று நேரில் சந்தித்து ஆறுதல் கூறினார். அதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், “நான் ஷூட்டிங் சென்றுவிட்டு வரும்போது, அறுந்து விழுந்த மின்சார கேபிளில் இருந்து பலரை காப்பாற்றி உள்ளேன். நான் செல்லும் இடத்தில் மின்சார கம்பிகள் அறுந்து இருந்தால், உடனடியாக மின்வாரிய அலுவலகத்திற்கு செல்போன் மூலம் தொடர்பு கொண்டு தகவலை தெரிவிப்பேன்.

வரலட்சுமி குடும்பத்தாரை நேரில் சந்தித்த நடிகை அம்பிகா
வரலட்சுமி குடும்பத்தாரை நேரில் சந்தித்த நடிகை அம்பிகா (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஆனால், மின்வாரிய அலுவலர்களோ, மிகவும் அலட்சியமாக அது எங்கள் ஏரியா இல்லை என பதில் சொல்வார்கள். பின்னர், நான் எனக்கு தெரிந்தவர்களை வைத்து, அறுந்து கிடக்கும் மின் வயர்களை சரி செய்வேன். உலகில் காப்பாற்றவே முடியாத விபத்து மின்சார விபத்து. அதற்கு ஒரு தீர்வு கொண்டு வர வேண்டும். அந்நியன் படம் பார்த்த பிறகு எனக்கு மின்சார விபத்து என்றால் மிகவும் பயம்.

இதையும் படிங்க: 'கீழே விழுந்தவரும், புகார் கொடுத்தவரும் வெவ்வேறு நபர்கள்.. அந்த பையனே சொல்லிட்டான்' - தவெக மாசெ பேட்டி!

நம் அசுத்தத்தை தூய்மைபடுத்துவர்கள் தூய்மை பணியாளர்கள். அவர்களை நாம் பாதுகாப்பாக பார்த்துக் கொள்வது முக்கியம். தினம் தினம் இதுபோன்ற செய்தியை கேட்டுக்கொண்டே இருக்கிறேன். சினிமாக்காரர்களை பொறுத்தவரை, அவர்களுக்கு போஸ்டர் ஒட்டுவதற்கும், டிக்கெட் வாங்கவதற்கும் மட்டும் தூய்மை பணியாளர்கள் தேவை. ஆனால், அவர்களுக்கு ஒன்று என்றால் யாரும் வர மாட்டார்கள்” என்றார்.

செய்தியாளர்களை சந்தித்த நடிகை அம்பிகா (ETV Bharat Tamil Nadu)

தொடர்ந்து அவரிடம், "அரசியலுக்கு வருவீர்களா?" என கேட்டதற்கு, “அம்பிகா அரசியலுக்கு வரவேண்டும் என இருந்தால், அதை மாற்ற முடியாது. நான் வரலட்சுமி குடும்பத்தை பார்க்க வந்தது அரசியல் அல்ல. ஆனால், நான் அரசியலுக்கு வந்தால், மக்களுக்கு நல்லது நடக்கும் என்றால் அரசியலுக்கு வருவதில் எனக்கு பிரச்சினை இல்லை” என்று பதிலளித்தார்.

For All Latest Updates

TAGGED:

நடிகை அம்பிகாதூய்மை பணியாளர்கள் பலிACTRESS AMBIKAACTRESS AMBIKA MEET SANITARY WORKERACTRESS AMBIKA PRESS MEET

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

'ஸ்பாட்லைட்': பெண்ணாக மாறி மீண்டும் ஆண்... ஒப்பனைக்காக பல மணி நேரம்... யார் இந்த கணியான் கூத்து கலைஞர்கள்?

'சத்தம் போட்டதால் வந்த சாவு' கடித்து குதறப்பட்ட உயிர்நாடி - பிட்புல் நாயால் சென்னையில் நேர்ந்த துயரம்

EXCLUSIVE: அன்று 'கிரெடிட் கார்டு' விற்றேன்... இன்று 'டேட்டா சயின்டிஸ்ட்' - கல்வியால் வறுமையை வென்ற சென்னை மாணவர்!

Exclusive: "என்னை பார்த்து கலைஞர் சொன்ன அந்த வார்த்தை" - 94 வயது பேப்பர் தாத்தா பகிரும் நினைவலைகள்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.