இறுதிக்கட்டத்தை நெருங்கும் 'தி கோட்' படப்பிடிப்பு; துபாய் சென்ற விஜய்! - ACTOR VIJAY WENT TO DUBAI

சென்னை: தமிழ் சினிமாவின் வசூல் சக்கரவர்த்தியான நடிகர் விஜய் கடைசியாக லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் லியோ திரைப்படத்தில் நடித்திருந்தார். இப்படம் வெளியாகி வசூல் ரீதியாக வெற்றிப்படமாக அமைந்தது. இதனைத் தொடர்ந்து நடிகர் விஜய் தற்போது வெங்கட் பிரபு இயக்கத்தில் தி கோட் (The greatest of all time) படத்தில் நடித்து வருகிறார்.

வெங்கட் பிரபு இயக்கத்தில் விஜய் நடித்து வரும் கோட் படத்திற்கு ரசிகர்கள் மத்தியில் மிகுந்த எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த படத்தின் படப்பிடிப்பு சமீபத்தில் கேரள மாநிலம் திருவனந்தபுரத்தில் நடைபெற்று முடிந்துள்ளது.

இப்படத்தில் மீனாட்சி சவுத்ரி, பிரசாந்த், பிரபுதேவா, லைலா, வைபவ், மோகன் உள்ளிட்ட பல திரைப்பிரபலங்கள் நடித்துள்ளனர். கேரளாவிற்குச் சென்ற விஜய்க்கு ரசிகர்கள் சிறப்பான வரவேற்பு அளித்தனர். கோட் படத்திற்கு யுவன் சங்கர் ராஜா இசையமைத்து வருகிறார். சித்தார்த்த நுனி ஒளிப்பதிவாக பணியாற்றி வருகிறார்.

வழக்கம் போல வெங்கட் பிரபு படத்தில் எப்போதும் நடிக்கும் நடிகர்கள் இப்படத்திலும் நடித்து வருவதாகக் கூறப்படுகிறது. கலகலப்பான கமர்ஷியல் படங்கள் எடுப்பதில் வல்லவரான வெங்கட் பிரபு இயக்கத்தில் விஜய் நடிப்பதால் இப்படமும் கமர்ஷியல் கொண்டாட்டமாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த நிலையில் இப்படத்தின் அடுத்தகட்ட படப்பிடிப்பு துபாயில் நடைபெறுகிறது. இதற்காக நடிகர் விஜய் இன்று துபாய் சென்றுள்ளார்.

அங்கு ஒருவாரம் படப்பிடிப்பு நடக்கும் என தகவல் வெளியாகியுள்ளது. முன்னதாக அவர் சென்னை விமான நிலையத்தில் இருக்கும் புகைப்படங்கள் மற்றும் வீடியோ வெளியாகி சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகி வருகிறது. இப்படத்தைத் தொடர்ந்து அடுத்து விஜய் தனது 69வது படத்தில் நடிக்கிறார்.

நடிகர் விஜய் தற்போது தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்ற கட்சி தொடங்கி உள்ளதால் அடுத்து நடிக்கவிருக்கும் படமே கடைசி படமாக இருக்கும் என கூறப்படுகிறது. இப்படத்தை இயக்குநர் எச்.வினோத் இயக்க உள்ளதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது. மேலும் விஜய், த்ரிஷா நடிப்பில் வெளியாகி மெகா ஹிட்டான கில்லி திரைப்படம் வரும் ஏப்ரல் 20ஆம் தேதி ரீரிலீஸ் ஆகிறது. இந்த அறிவிப்பைத் தொடர்ந்து விஜய் ரசிகர்கள் மிகுந்த மகிழ்ச்சியில் உள்ளனர்.

