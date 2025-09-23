ETV Bharat / state

வருமானத்தை மறைத்ததாக ரூ.1.50 கோடி அபராதம்! கோர்ட்டில் விஜய் தரப்பு வாதம்!

அபராதம் விதிக்க கால தாமதம் ஆனதால், இந்த உத்தரவை ரத்து செய்ய வேண்டும் என விஜய் தரப்பில் வாதிடப்பட்டது.

நடிகர் விஜய் (கோப்புப்படம்)
நடிகர் விஜய் (கோப்புப்படம்) (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 23, 2025 at 7:49 PM IST

சென்னை: வருமானத்தை மறைத்ததாக கூறி ரூ. 1 கோடியே 50 லட்சம் அபராதம் செலுத்தும்படி வருமான வரித்துறை பிறப்பித்த உத்தரவை ரத்து செய்யக் கோரி நடிகர் விஜய் தரப்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.

கடந்த 2016-2017ஆம் நிதியாண்டிற்கான வருமான வரி கணக்கை அன்றைய காலக்கட்டத்தில் நடிகர் விஜய் தாக்கல் செய்திருந்தார். அப்போது, அந்த ஆண்டுக்கான வருமானமாக ரூ.35.42 கோடி பெற்றதாக விஜய் குறிப்பிட்டிருந்தார்.

ஆனால், அந்த ஆண்டு விஜய் பெற்ற வருமானம் தொடர்பாக மதிப்பீட்டு நடவடிக்கையை வருமான வரித் துறை மேற்கொண்டது. அத்துடன், விஜய் வீட்டில் கடந்த 2015-ம் ஆண்டு நடத்திய சோதனையில் கைப்பற்றப்பட்ட ஆவணங்களுடன், தற்போதைய ஆவணங்களையும் ஒப்பிட்டு பார்த்தது. இதில், 'புலி' படத்துக்காக அவர் பெற்ற ரூ.15 கோடி வருமானத்தை அவர் கணக்கில் காட்டவில்லை என வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் கண்டறிந்தனர்.

இதையடுத்து, வருமானத்தை மறைத்ததற்காக ரூ. 1 கோடியே 50 லட்சம் அபராதம் விதித்து, கடந்த 2022-ம் ஆண்டு ஜூன் 30ஆம் தேதி வருமான வரித்துறை உத்தரவு பிறப்பித்தது. இதனிடையே, தனக்கு அபராதம் விதித்த வருமான வரித்துறை உத்தரவை எதிர்த்து, நடிகர் விஜய் தரப்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது. இந்த வழக்கை விசாரித்த உயர் நீதிமன்றம், வருமான வரித்துறை உத்தரவுக்கு இடைக்கால தடை விதித்து, ஏற்கனவே உத்தரவிட்டிருந்தது.

இந்நிலையில், விஜய் தாக்கல் செய்திருந்த வழக்கு, நீதிபதி சி.சரவணன் முன்பு இன்று மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, விஜய் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், 2019 ஜூன் 30ஆம் தேதிக்கு முன்பே வருமான வரித்துறை அபராதம் விதித்து உத்தரவு பிறப்பித்திருக்க வேண்டும். ஆனால், காலதாமதமாக இந்த உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளதால், அதனை ரத்து செய்ய வேண்டும் என வாதிட்டார்.

வருமான வரித்துறை சார்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், "வருமான வரிச்சட்டப்படி நடிகர் விஜய்க்கு அபராதம் விதித்தது சரி தான் எனத் தெரிவித்தார். வருமான வரி கணக்கையும், ஒப்பீட்டு அளவையும் சரிபார்க்க காலத்தாமதம் ஏற்பட்டது. இந்த தாமதத்தை கருத்தில் கொள்ளக் கூடாது" எனத் தெரிவித்தார்.

இதையடுத்து, இதே போன்ற ஒரு வழக்கில், நீதிமன்றத்தால் பிறப்பிக்கப்பட்ட உத்தரவின் நகலை தாக்கல் செய்ய விஜய் தரப்புக்கு உத்தரவிட்ட நீதிபதி, விசாரணையை அக்டோபர் 10-ம் தேதிக்கு தள்ளிவைத்தார்.

VIJAY FINEIT FINEவிஜய் அபராதம்சென்னை உயர்நீதிமன்றம்ACTOR VIJAY

