கல்வி விருது விழாவில் விஜய் பேசிய அரசியல் என்ன? - Vijay education award event

தவறான பழக்கத்தில் ஈடுபட்டு, உங்களது அடையாளத்தை இழந்துவிடாதீர்கள். தமிழ்நாட்டில் போதைப்பொருட்கள் பயன்பாடு இளைஞர்கள் மத்தியில் அதிகமாக உள்ள நிலையில், ஒரு பெற்றோர், அரசியல் கட்சித் தலைவர் என்ற முறையில் எனக்கு கஷ்டமாக உள்ளது. போதைப்பொருள் புழக்கத்திற்கு அரசை குறை கூறுவதற்கு முன்னதாக நம் வாழ்க்கையை நாம்தான் பார்க்க வேண்டும்” என்றார்.

இதனைத் தொடர்ந்து, 'Say no to temporary pleasures, Say no to drugs' என்று விஜய் மாணவர்களை இரண்டு முறை உறுதிமொழி எடுக்குமாறு கேட்டுக் கொண்டதையடுத்து, அரங்கில் இருந்த மாணவர்கள் உறுதிமொழி எடுத்துக் கொண்டனர்.

முன்னதாக, கள்ளக்குறிச்சி கள்ளச்சாராய சம்பவத்தில் பாதிக்கப்பட்டவர்களை நேரில் சந்தித்து ஆறுதல் கூறினார். மேலும், இந்த சம்பவத்திற்கு தமிழ்நாடு அரசின் அலட்சியப் போக்கே காரணம் என விமர்சித்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. விஜய் அரசியல் கட்சி தொடங்கிய பிறகு முதல் முறையாக மாணவர்கள் மத்தியில் உரையாடி உள்ளார்.

