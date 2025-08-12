ETV Bharat / state

தூய்மைப் பணியாளர்கள் போராட்டம்: "விஜய் அந்த வாய்ப்பை தவறவி்ட்டார்" - நடிகர் தாடி பாலாஜி - SANITATION WORKERS PROTEST

பிக்பாஸில் தன் மீது குப்பை கொட்டியபோது தான் தூய்மைப் பணியாளர்களின் அருமை தெரிந்தது என்று நடிகர் தாடி பாலாஜி கூறியுள்ளார்.

தூய்மை பணியாளர்கள் போராட்டத்தில் நடிகர் தாடி பாலாஜி
தூய்மை பணியாளர்கள் போராட்டத்தில் நடிகர் தாடி பாலாஜி (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 12, 2025 at 6:08 PM IST

1 Min Read

சென்னை: தூய்மைப் பணியாளர்கள் போராட்டத்திற்கு விஜய் நேரில் வந்து ஆதரவு தெரிவித்திருக்க வேண்டும் என நடிகர் தாடி பாலாஜி கூறியுள்ளார்.

சென்னை மாநகராட்சியின் 5, 6 மண்டலங்களின் தூய்மைப் பணிகளை தனியாரிடம் ஒப்படைக்கப்படுவதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து, தூய்மைப் பணியாளர்கள் ரிப்பன் மாளிகை வளாகத்தில் தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். போராட்டக்காரர்களை நகைச்சுவை நடிகர் தாடி பாலாஜி இன்று நேரில் சந்தித்து, ஆதரவு தெரிவித்தார். மேலும் அவர்களின் கோரிக்கைகளை கேட்டறிந்தார்.

இதனைத் தொடர்ந்து நடிகர் தாடி பாலாஜி செய்தியாளர்களிடம் பேசும்போது, "தூய்மைப் பணியாளர்கள் தான் சென்னை மாநகரத்தின் நாயகன், நாயகி. தினந்தோறும் நம் குப்பைகளை எடுத்துச் செல்லும் தூய்மைப் பணியாளர்களுக்கான மரியாதையை யார் வழங்குகின்றனர்? பிக்பாஸில் என் மீது குப்பை கொட்டியபோது தான் அவர்களின் அருமை தெரிந்தது. தூய்மைப் பணியாளர்களின் கோரிக்கை தொடர்பாக அத்துறையின் அமைச்சர் கே.என் நேருவை நேரில் சந்தித்து தனிப்பட்ட முறையில் பேசி முற்றுப்புள்ளி வைப்பேன்." என்று கூறினார்.

நடிகர் தாடி பாலாஜி (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்தப் பணியாளர்களின் போராட்டத்திற்கு திரைத் துறையினர் பலர் ஆதரவு தெரிவிக்கவில்லையே என்ற கேள்விக்கு, "நாம் திரைத் துறையில் உள்ள அனைவரையும் எதிர்பார்க்க முடியாது, சில பேருக்கு மனசாட்சி இருக்க வேண்டும். திரைத்துறையினர் வீட்டில் பணியாற்றும் பணியாளர்களுக்கே அவர்கள் மரியாதை வழங்குவது இல்லை. இவர்களின் வலி திரைத் துறையில் இருக்கும் சிலருக்கு தெரியாது.

போராட்டம் தொடர்பாக துறை சார்ந்த அமைச்சர் கே.என் நேரு பேசாமல் துறைக்கு சம்பந்தமே இல்லாத அமைச்சர் சேகர்பாபு ஏன் பேச வேண்டும்? தூய்மைப் பணியாளர்கள் போராட்டத்திற்கு ஆதரவு தெரிவித்து தவெக தலைவர் விஜய் நேரில் வந்திருந்தால், கதையை வேறு மாதிரி ஆகியிருக்கும். அந்த வாய்ப்பை அவர் தவறவிட்டார். மதுரையில் நடைபெறவுள்ள தவெகவின் இரண்டாவது மாநாடு வெற்றி பெறும்” என்றார்.

இதையும் படிங்க: தூய்மைப் பணியாளர்களை வரவழைத்து சந்தித்த தவெக தலைவர் விஜய்... நடந்தது என்ன?

இதனைதொடர்ந்து திரைப்பட நடிகை அம்பிகா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வரும் தூய்மைப் பணியாளர்களை நேரில் சந்தித்து, அவர்களுடன் தரையில் அமர்ந்து, ஆதரவு தெரிவித்து கோரிக்கைகளை கேட்டறிந்தார்.

முன்னதாக, தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய், போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள தூய்மைப் பணியாளர்களின் ஒரு குழுவினரை சென்னை பனையூரில் உள்ள கட்சியின் தலைமை அலுவலகத்திற்கு நேற்று அழைத்திருந்தார். அவர்களின் குறைகள் மற்றும் கோரிக்கைகள் குறித்து கேட்டறிந்து சுமார் ஒரு மணி நேரம் அவர்களுடன் உரையாடினார்.

ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப்
ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.

சென்னை: தூய்மைப் பணியாளர்கள் போராட்டத்திற்கு விஜய் நேரில் வந்து ஆதரவு தெரிவித்திருக்க வேண்டும் என நடிகர் தாடி பாலாஜி கூறியுள்ளார்.

சென்னை மாநகராட்சியின் 5, 6 மண்டலங்களின் தூய்மைப் பணிகளை தனியாரிடம் ஒப்படைக்கப்படுவதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து, தூய்மைப் பணியாளர்கள் ரிப்பன் மாளிகை வளாகத்தில் தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். போராட்டக்காரர்களை நகைச்சுவை நடிகர் தாடி பாலாஜி இன்று நேரில் சந்தித்து, ஆதரவு தெரிவித்தார். மேலும் அவர்களின் கோரிக்கைகளை கேட்டறிந்தார்.

இதனைத் தொடர்ந்து நடிகர் தாடி பாலாஜி செய்தியாளர்களிடம் பேசும்போது, "தூய்மைப் பணியாளர்கள் தான் சென்னை மாநகரத்தின் நாயகன், நாயகி. தினந்தோறும் நம் குப்பைகளை எடுத்துச் செல்லும் தூய்மைப் பணியாளர்களுக்கான மரியாதையை யார் வழங்குகின்றனர்? பிக்பாஸில் என் மீது குப்பை கொட்டியபோது தான் அவர்களின் அருமை தெரிந்தது. தூய்மைப் பணியாளர்களின் கோரிக்கை தொடர்பாக அத்துறையின் அமைச்சர் கே.என் நேருவை நேரில் சந்தித்து தனிப்பட்ட முறையில் பேசி முற்றுப்புள்ளி வைப்பேன்." என்று கூறினார்.

நடிகர் தாடி பாலாஜி (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்தப் பணியாளர்களின் போராட்டத்திற்கு திரைத் துறையினர் பலர் ஆதரவு தெரிவிக்கவில்லையே என்ற கேள்விக்கு, "நாம் திரைத் துறையில் உள்ள அனைவரையும் எதிர்பார்க்க முடியாது, சில பேருக்கு மனசாட்சி இருக்க வேண்டும். திரைத்துறையினர் வீட்டில் பணியாற்றும் பணியாளர்களுக்கே அவர்கள் மரியாதை வழங்குவது இல்லை. இவர்களின் வலி திரைத் துறையில் இருக்கும் சிலருக்கு தெரியாது.

போராட்டம் தொடர்பாக துறை சார்ந்த அமைச்சர் கே.என் நேரு பேசாமல் துறைக்கு சம்பந்தமே இல்லாத அமைச்சர் சேகர்பாபு ஏன் பேச வேண்டும்? தூய்மைப் பணியாளர்கள் போராட்டத்திற்கு ஆதரவு தெரிவித்து தவெக தலைவர் விஜய் நேரில் வந்திருந்தால், கதையை வேறு மாதிரி ஆகியிருக்கும். அந்த வாய்ப்பை அவர் தவறவிட்டார். மதுரையில் நடைபெறவுள்ள தவெகவின் இரண்டாவது மாநாடு வெற்றி பெறும்” என்றார்.

இதையும் படிங்க: தூய்மைப் பணியாளர்களை வரவழைத்து சந்தித்த தவெக தலைவர் விஜய்... நடந்தது என்ன?

இதனைதொடர்ந்து திரைப்பட நடிகை அம்பிகா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வரும் தூய்மைப் பணியாளர்களை நேரில் சந்தித்து, அவர்களுடன் தரையில் அமர்ந்து, ஆதரவு தெரிவித்து கோரிக்கைகளை கேட்டறிந்தார்.

முன்னதாக, தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய், போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள தூய்மைப் பணியாளர்களின் ஒரு குழுவினரை சென்னை பனையூரில் உள்ள கட்சியின் தலைமை அலுவலகத்திற்கு நேற்று அழைத்திருந்தார். அவர்களின் குறைகள் மற்றும் கோரிக்கைகள் குறித்து கேட்டறிந்து சுமார் ஒரு மணி நேரம் அவர்களுடன் உரையாடினார்.

ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப்
ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.

For All Latest Updates

TAGGED:

ACTOR THADI BALAJITHADI BALAJI ABOUT VIJAYதூய்மை பணியாளர்கள் போராட்டம்நடிகர் தாடி பாலாஜிSANITATION WORKERS PROTEST

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

EXCLUSIVE: “உயிர் தானே போனால் போகட்டும்!” மதுவுக்கு மாற்றாக மாறி வருகிறதா சானிடைசர்? மதுரையில் அவலம்!

“இது மாதிரி ஊருக்குள்ள நடந்தா எப்படி வாழ முடியும்?” - கிராமத்தையே காலி செய்த மக்கள்... நாட்டாகுடியில் நடப்பது என்ன?

"கடும் காற்று.. குளிர்தான் கதி..." வெளிநாடுகளுக்கு செல்லும் ’மரியான்’ மீனவர்கள்; தொடர்பு எல்லைக்கு வெளியே தவிக்கும் குடும்பத்தினர்!

தமிழ்நாட்டில் பெண் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான ஒரே 'ஜிம்' - சர்வதேச போட்டிகளுக்கு தயாராகும் வீராங்கனைகள்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.