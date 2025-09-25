ETV Bharat / state

குடும்பத்தில் ஒருவர் படித்தால் ஒரு தலைமுறையே பயன் அடையும்... நடிகர் சிவகார்த்திகேயன்!

தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் தெலங்கானா முதலமைச்சர் ரேவந்த் ரெட்டி சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டார்.

நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் பேச்சு
நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் பேச்சு (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 25, 2025 at 7:57 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: ஒரு குடும்பத்தில் ஒருவர் படித்தால் ஒரு தலைமுறையே பயன் அடையும் என்று நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் தெரிவித்தார்.

சென்னை நேரு உள் விளையாட்டு அரங்கில் ‘கல்வியில் சிறந்த தமிழ்நாடு’ என்ற தலைப்பில், தமிழ்நாடு அரசு கல்வியில் செய்த சாதனைகள், சிறப்புகள் குறித்த மாபெரும் கொண்டாட்டம் நடைபெற்றது. நான் முதல்வன், தமிழ் புதல்வன், புதுமைப்பெண் உள்ளிட்ட 7 திட்டங்களை உள்ளடக்கியதாக இந்த சிறப்பு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.

தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் தெலங்கானா முதலமைச்சர் ரேவந்த் ரெட்டி சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டார்.

நடிகர் சிவகார்த்திகேயன்

நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட நடிகர் சிவகார்த்திகேயன், "கல்வி நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டது இதுவே முதல் முறை. இங்குள்ள மாணவர்களிடம் எப்படியாவது படித்து முன்னேற வேண்டும் என்ற ஆர்வத்தைப் பார்க்கிறேன். ஒவ்வொரு மாணவ, மாணவியும் தெரிவித்த கதைகள் தன்னம்பிக்கை அளிக்கின்றன. ஒருவர் படித்தால், அடுத்து வரும் தலைமுறை நன்றாக இருக்கும் என்பதற்கு நானே உதாரணம். பட்டதாரியான என் தந்தை என்னை இரு டிகிரி படிக்க வைத்தார். என் அக்கா எம்பிபிஎஸ், எம்டி, எப்ஆர்சிஎஸ் என 3 டிகிரி படித்துள்ளார்.

சினிமாத் துறை மிகவும் சவாலானது. ஒருவேளை இந்த திரையுலகம் என்னை கைவிட்டால், என்னிடம் 2 டிகிரி இருக்கிறது. ஏதாவது ஒரு வேலை பார்த்து பிழைத்துக் கொள்வேன். அந்த நம்பிக்கையில் தான் உங்கள் முன் இப்போது நின்று கொண்டிருக்கிறேன். உங்களிடம் ஒன்றை சொல்லிக் கொள்ள விரும்புகிறேன். வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற வேண்டுமானால், எல்லோரிடமும் மதிப்பாக இருக்க வேண்டுமானால் படிக்க வேண்டும். மதிப்பெண்களுக்காக மட்டுமல்ல, வாழ்க்கைக்காகவும் படிக்க வேண்டும். என்னால் முடியும் போது என்னை விட சிறந்த திறமைகளை வைத்துள்ள இன்றைய மாணவர்களாலும், முடியும். தமிழ்நாடு அரசின் இது போன்ற திட்டங்களால் வரும் தலைமுறையும் பயன் அடைய வேண்டும்" என்றார்.

முன்னதாக நிகழ்ச்சியில் இயக்குநர்கள் மாரி செல்வராஜ், பிரேம் குமார், மிஸ்கின், குமாரரராஜா தியாகராஜன், தமிழரசன் பச்சமுத்து மற்றும் கிரிக்கெட் வீரர் நடராஜன் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டு கருத்துகளை பகிர்ந்து கொண்டனர்.

‘கல்வியில் சிறந்த தமிழ்நாடு’ நிகழ்ச்சியில் துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின், அமைச்சர்கள் அன்பில் மகேஸ், கோவி. செழியன், மதிவேந்தன் மற்றும் திமுக எம்பி கனிமொழி, மேயர் பிரியா உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.

For All Latest Updates

TAGGED:

ACTOR SIVAKARTHIKEYANTN CM M K STALNKALVIYIL SIRANTHA TAMILANDU

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வரவழைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!

ஜப்பானிய திசு முறையில் ஆவணங்கள் எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றன?

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

அழகிய சிற்பங்களாகும் களைச்செடிகள்! யானைகள் சந்திக்கும் பிரச்சனைகளை உலகிற்கு கொண்டு சென்ற பழங்குடியினர்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.