சென்னை: நடிகர் சரவணன் தனது இரண்டாவது மனைவியுடன் சேர்ந்து தன்னை அடித்து துன்புறுத்தி, கொலை மிரட்டல் விடுப்பதாக அவரது முதல் மனைவி சூர்யஸ்ரீ காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் புகார் அளித்தார்.
1990-களில் முன்னணி கதாநாயகர்களில் ஒருவராக வலம் வந்தவர் சரவணன். வைதேகி வந்தாச்சு, பொண்டாட்டி ராஜ்ஜியம், கிருஷ்ணன், சூரியன் சந்திரன், பெற்றெடுத்த பிள்ளை உள்ளிட்ட படங்களில் கதாநாயகனாக நடித்துள்ளார். இதனைத் தொடர்ந்து, 2007 ஆம் ஆண்டு கார்த்தி நடித்த ’பருத்திவீரன்’ திரைப்படம் மூலம் துணை நடிகராக பிரபலமானார். பின்னர் கோலமாவு கோகிலா, அரண்மனை, ஜெயிலர் போன்ற படங்களில் நடித்தார். சமீபத்தில், விஜய் சேதுபதி நடிப்பில் வெளியான ’தலைவன் தலைவி’ படத்திலும் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருந்தார்.
நடிகர் சரவணன் கடந்த 2003 ஆம் ஆண்டு சூர்யஸ்ரீ என்பவரை காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்டார். பின்னர் 2019-ல் ஸ்ரீதேவி என்பவரை இரண்டாவதாக திருமணம் செய்து கொண்டார். முதல் மனைவி மற்றும் இரண்டாவது மனைவியுடன் மாங்காடு அருகே மவுலிவாக்கத்தில் அடுக்குமாடி குடியிருப்பு ஒன்றில் இருவருடன் சரவணன் வசித்து வந்தார்.
இந்நிலையில், அவரது முதல் மனைவியான சூர்யஸ்ரீ, நடிகர் சரவணன் மீது ஆவடி காவல் ஆணையரகத்தில் இன்று நடைபெற்ற பொதுமக்கள் சிறப்பு குறைதீர் கூட்டத்தில் புகார் ஒன்றை அளித்துள்ளார். அதில், தானும், சரவணனும் கடந்த 1996 முதல் 2003ஆம் ஆண்டு வரை திருமணம் செய்யாமல் ஒன்றாக வாழ்ந்து, அதன் பின்பு 2003-ல் திருமணம் செய்து கொண்டோம். தான் செய்த 'கஸ்டம்ஸ் ஏஜென்ட் ஹவுஸ்' தொழிலில் வந்த வருமானத்தில் சரவணன் தன்னுடன் வாழ்ந்து வந்தார்.
பல்வேறு கட்டங்களில் சரவணனுக்கு நிதியுதவி செய்துள்ளேன். ஆனால் தற்போது எனக்கு சாப்பாடு கூட அவர் கொடுப்பதில்லை. இரண்டாவது மனைவி ஸ்ரீதேவியுடன் சேர்ந்து தன்னை அடித்து துன்புறுத்தி, கொலை மிரட்டல் விடுக்கிறார். எனக்கு பராமரிப்பு தொகையாக ரூ.40 லட்சம் தருவதாக கூறியும் அவர் ஏமாற்றி விட்டார். எனவே, சரவணன் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்" என அவர் புகார் அளித்துள்ளார்.
இது குறித்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த சூர்யஸ்ரீ, ”சரவணனும், அவரது இரண்டாவது மனைவியும் சேர்ந்து, அடிக்கடி என்னை தாக்கி கொலை மிரட்டல் விடுக்கின்றனர். ஆரம்ப காலகட்டத்தில் சரவணனுக்கு பொருளாதாரரீதியாக உதவியாக இருந்து வந்தேன். தற்போது எனது உறவினர்கள் கொடுக்கும் பணத்தில் தான் உயிர் வாழ்ந்து வருகிறேன். எனது உயிருக்கு ஏதேனும் ஆபத்து ஏற்பட்டால் அதற்கு சரவணன், அவரது மனைவி ஸ்ரீதேவியும் காரணம்” என கூறினார்.