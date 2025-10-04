"எனக்கு பாதுகாப்பு வேணும்" - காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் நடிகர் எஸ்.வி.சேகர் மனு!
சென்னை ராஜா அண்ணாமலைபுரத்தில் பாக்சர் நாய் கடித்து வீட்டு வேலை செய்யும் பணிப்பெண் படுகாயமடைந்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Published : October 4, 2025 at 9:57 AM IST
சென்னை: நடிகர் எஸ்.வி.சேகர் தனக்கும், தனது வீட்டிற்கும் பாதுகாப்பு கேட்டு சென்னை காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் மனு அளித்துள்ளார்.
சென்னையில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், நடிகை திரிஷா, தமிழ்நாடு ஆளுநர் மாளிகை, நடிகர் எஸ்.வி.சேகர் இல்லம், பாஜக தலைமை அலுவலகம் கமலாலயம் ஆகிய இடங்களுக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. இதுகுறித்து விசாரணை மேற்கொண்ட வெடிகுண்டு செயலிழப்பு நிபுணர்கள், இது வெறும் புரளி என உறுதி செய்தனர்.
இருப்பினும், நடிகர் எஸ்.வி.சேகர் தனக்கும், தனது வீட்டிற்கும் பாதுகாப்பு கேட்டு சென்னை காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் மனு ஒன்றை அளித்துள்ளார். அந்த மனுவில், ‘கடந்த 1990-களில் எனக்கு தீவிரவாதிகள் அச்சுறுத்தல் இருந்ததால் துப்பாக்கி ஏந்திய போலீசார் பாதுகாப்பு வழங்கப்பட்டது. தொடர்ந்து, 2006-ல் இருந்து அரசியல் நிலைப்பாடுகளால் தொடர் மிரட்டல்கள் வந்ததால் மீண்டும் பாதுகாப்பு வழங்கப்பட்டது.
இதுவரை என் வீடு 2 முறை பெட்ரோல் வெடிகுண்டுகளாலும், 3 முறை கற்களாலும் தாக்கப்பட்டு காவல்துறையில் புகார் அளித்துள்ளேன். என்னுடைய அரசியல் நிலைப்பாட்டால் கடந்த ஜனவரியில் இருந்து இ-மெயில் மூலமாக உயிருக்கு அச்சுறுத்தும் வெடிகுண்டு மிரட்டல் மாதம் ஒன்று அல்லது இரண்டு வருகிறது.
கடந்த 10 நாட்களில் 10-க்கு மேற்பட்ட இ-மெயில்கள் எனது வீட்டிற்கும், டிஜிபி அலுவலகத்திற்கும் வந்ததால், வெடிகுண்டு நிபுணர்கள் சோதனை செய்துள்ளனர். இருப்பினும், எனக்கும், என் வீட்டிற்கும் தகுந்த பாதுகாப்பு அளிக்க வேண்டும்” என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இது தொடர்பாக போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
பாக்சர் நாய் கடித்து பெண் படுகாயம்
சென்னை ராஜா அண்ணாமலைபுரம் குட்டி கிராமணி தெருவை சேர்ந்தவர் உஷா. இவர் வீட்டு வேலை செய்து வருகிறார். இந்த நிலையில், நேற்று காலை வேலைக்கு செல்வதற்காக குட்டி கிராமணி தெருவில் நடந்து சென்ற போது, அப்பகுதியைச் சேர்ந்த குமார் என்பவர் வளர்த்து வந்த பாக்சர் நாய் உஷாவிவை கவ்வி கீழே தள்ளியது. இதனையடுத்து, அங்கிருந்த 3 நாய்கள் ஒன்று சேர்ந்து அவரை கடித்து குதறின.
இதில், அவரது உடல் முழுவதும் பலத்த காயம் ஏற்பட்டது. காதில் கடித்ததில் காது அறுந்துள்ளது. தற்போது, மயிலாப்பூரில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு அவருக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த சம்பவம் தொடர்பாக அபிராமபுரம் போலீசார், வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
விசாரணையில், நாயின் உரிமையாளர் குமார், தனது வீட்டில் ஒரே இனத்தை சேர்ந்த 4 பாக்சர் நாய்களை வளர்த்து வருவது தெரிய வந்தது. மேலும், கடந்த மாதம் இதே நாய்கள் மூதாட்டி ஒருவரை கடித்துக் குதறியது தொடர்பாக அபிராமபுரம் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளிக்கப்பட்டதும் தெரியவந்தது.
மின்சாரம் தாக்கி கூலி தொழிலாளி உயிரிழப்பு
சென்னை நொளம்பூர் சித்தார்த் தெருவைச் சேர்ந்தவர் நாராயணன் (40). கூலித் தொழிலாளியான இவர் தினமும் கட்டிட வேலை மற்றும் எலெக்ட்ரீஸியன் வேலைக்கு சென்று வந்தார். இந்த நிலையில், இவரது வீட்டின் உரிமையாளர் உடல்நிலை சரியில்லாத காரணத்தினால் உயிரிழந்தார். இவரது உடலை ஐஸ் பெட்டியில் வைத்து உறவினர்கள் அஞ்சலி செலுத்தி வந்தனர்.
ஆனால், திடீரென உடல் இருந்த ஐஸ் பெட்டியில் மின்சாரம் தடைப்பட்டது. இதனால், அவற்றை சரி செய்யும் பணியில் நாராயணன் ஈடுபட்டார். அப்போது, எதிர்பாரத விதமாக மின்சாரம் தாக்கி அவர் தூக்கி வீசப்பட்டார். இதனையடுத்து, அங்கிருந்தவர்கள் உடனடியாக அவரை மீட்டு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர். ஆனால், அவர் மருத்துவமனை செல்லும் வழியிலேயே உயிரிழந்தார். சவப்பெட்டியில் மின்சாரம் தாக்கி தொழிலாளி உயிரிழந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இச்சம்பவம் குரித்து நொளம்பூர் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
வரதட்சணை கேட்டு பெண்ணை ஏமாற்றிய இளைஞர் கைது
சென்னை முகப்பேர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் 28 வயது பெண். இவருக்கு இன்ஸ்டாகிராம் மூலம் ஆதித்யன் என்பவர் அறிமுகமாகி இருவரும் கடந்த 1 வருடத்திற்கும் மேலாக பழகி வந்தனர். அவ்வப்போது இருவரும் உறவில் இருந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது. இவர்களது திருமணத்திற்கு இரு வீட்டாரும் சம்மதித்து, வரும் டிசம்பர் 1 ஆம் தேதி திருமணம் நடத்த நிச்சயம் செய்தனர்.
ஆனால், இந்த நிலையில் ஆதித்யனின் பெற்றோர் திருமணத்திற்கு 50 சவரன் தங்க நகைகள் வரதட்சணையாக கேட்டுள்ளனர். இதுகுறித்து அப்பெண் தனது பெற்றோருடன் ஆதித்யன் வீட்டிற்கு சென்று கேட்டுள்ளார். அப்போது, ஆதித்யன் மற்றும் அவரது பெற்றோர் தகாத வார்த்தைகளால் பேசி, திருமணம் செய்ய மறுப்பு தெரிவித்தனர். இதனால், ஆத்திரமடைந்த அப்பெண் இதுகுறித்த திருமங்கலம் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார். புகாரின் பேரில் வழக்குப்பதிவு செய்த போலீசார், மேற்கு முகபேர் பகுதியை சேர்ந்த ஆதித்யன் (31) என்பவரை கைது செய்து, நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.