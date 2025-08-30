கோயம்புத்தூர்: பிரதமர் நரேந்திர மோடி என் அப்பா. அவரையே சொடக்கு போட்டு கூப்பிடுறாயா? என தவெக தலைவர் விஜய்யை குறிப்பிட்டு கடுமையாக விமர்சித்தார் நடிகர் ரஞ்சித்.
கோவை மாவட்டம் துடியலூர் பகுதியில் இந்து முன்னணி சார்பில், விநாயகர் விசர்ஜன ஊர்வலம் நேற்று (ஆக.29) நடைபெற்றது. இதில், பாஜக மாநில முன்னாள் தலைவர் அண்ணாமலை, நடிகர் ரஞ்சித் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர்.
நிகழ்ச்சியில் பேசிய நடிகர் ரஞ்சித், “100 முறை என்னை சங்கி, சங்கி என அழைக்கின்றனர். அதைப் பற்றி நான் கவலைப்படவில்லை. இன்று அரசியல் சாக்கடையாக உள்ளது. அதனால் நல்லவர்களை சல்லடை போட்டு தேடுகிறோம். இந்து மதம் தீவிரவாதத்தை ஆதரிப்பதில்லை. யாரையும் கொலை செய்ய சொல்வதில்லை.
சமீபத்தில் மதுரை மாநாட்டில் தம்பி விஜய், நான் உச்சத்தில் இருக்கும் போது வந்தவன். பிழைப்பு தேடி வரவில்லை என்று பேசினார். அவர் யாரை அப்படி சொல்கிறார்? எம்ஜிஆரையா? ஜெயலலிதாவையா? விஜயகாந்தையா? கமல்ஹாசனையா? யாரை சொல்கிறார் அவர்? பிழைப்பு தேடி அரசியலுக்கு வந்தவர் என்ற வாக்கியம் விஜய்க்குத்தான் சரியாக இருக்கும். அவரது படம் ரிலீஸாக வேண்டும் என்பதற்காகவே விஜய் மக்களை சந்திக்கிறார்.
மோடியை பார்த்து சொடக்கு போடுவியா?
மேலும், 2014 ஆண்டு கோவையில் பிரதமர் மோடி முன்பாக பூனை போன்று பம்மிட்டு உட்கார்ந்து இருந்தியே தம்பி. அன்று எதற்காக அங்கு வந்தாய்? கச்சத்தவை மீட்கவா? மீனவர்களை பாதுகாக்கவா? இது எதுவும் கிடையாது. ’தலைவா’ என்ற படம் ரிலீஸ்-ஆக வேண்டும் என்பதற்காகவே விஜய் வந்தார். 'மிஸ்டர் மோடி' என்று சொடக்கு போடுகிறார். பிரதமர் மோடி எனது அப்பா. அவர் தான் என்னை காப்பாற்றினார்.
அமெரிக்காவே மோடியை வியந்து பார்க்கிறது. அவரை சொடக்கு போட்டும், முதலமைச்சரை uncle என அழைக்கிறார் விஜய். இதுதான் அரசியல் நாகரிகமா? எனக்கு வரும் கோபத்துக்கு அவரை ஓங்கி குத்த வேண்டும் என தோன்றுகிறது. அதனை வாக்குகளாக குத்துவோம்” என ஆவேசமாக பேசினார்.
இன்றைய தினம் மாலை, கோவை மாவட்டம் துடியலூர் பகுதியில் நடைபெற்ற மாபெரும் விநாயகர் விசர்ஜன ஊர்வலத்தில் பங்கேற்று ஆனைமுகனின் அருளைப் பெற்றதில் மனம் நிறைந்த மகிழ்ச்சி கொள்கிறேன்.
ஆங்கிலேயர் காலத்தில் மத அடிப்படையில் மக்கள் எங்கேயும் ஒன்று கூடக்கூடாது என உத்தரவு போட்டார்கள். அதற்கு…
தொடர்ந்து,பேசிய அண்ணாமலை, “விநாயகர் சதுர்த்தி ஊர்வலம் மக்களிடையே எழுச்சியை ஏற்படுத்திள்ளது. சாதி மறந்து விநாயகரை எடுத்து செல்வதில் மகிழ்ச்சி. அனைத்து மதத்திலும் ஊர்வலம் இருக்கும். ஆனால், இந்து மதத்தில் மட்டும் தான் களிமண்ணால் செய்யப்பட்ட விநாயகருக்கு உயிர் கொடுத்து, ஊர்வலமாக கொண்டு சென்று நீரில் கரைக்கப்படுகிறது. இதில் ஆழ்ந்த அறிவியல் பின்னணி உள்ளது.
விநாயகர் சிலைகளை கரைப்பதற்கு தமிழ்நாட்டில் எத்தனை ஏரி, குளங்களில் தண்ணீர் உள்ளது? அடுத்த ஆண்டு ஏரியை சுத்தம் செய்ய ஒவ்வொரு இளைஞரும் களத்தில் இறங்க வேண்டும். ஏரி, குளங்களை சுத்தம் செய்வதை இயக்கமாக முன்னெடுக்க வேண்டும்.
விநாயகர் சதுர்த்தியை ஏன் அரசியல் கட்சியினரும், காவல்துறையினரும் எதிர்க்கிறார்கள்? இது போன்ற ஊர்வலங்கள் தான் மக்களை ஒன்றிணைத்து, இந்து தர்மத்தை காக்கிறது. திமுக ஆட்சிக்கு பிறகு விநாயகர் சதுர்த்திக்கு ஏராளமான பிரச்சனைகள் வருகின்றன. கோயிலுக்காக மக்கள் அளித்த நகைகளை உருக்கி, அதன் மூலம் கிடைக்கும் வருமானத்தை கொண்டு அரசாங்கம் நடத்துகிறது திமுக.
கேரளாவில் கம்யூனிஸ்ட் அரசு நடத்திய ஐயப்பன் மாநாட்டிற்கு, சிறப்பு விருந்தினராக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினை அழைத்தனர். ஆனால், இதற்கு அமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜனையும், இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் சேகர்பாபுவையும் அனுப்பி வைத்துள்ளார் நமது முதல்வர். சபரிமலைக்கு பிரச்சினையை ஏற்படுத்திய கம்யூனிஸ்டுகளே ஐயப்பனுக்கு மாநாடு நடத்துகின்றனர்.
கேரள அரசு ஐயப்பன் மாநாடு நடத்துவது, தமிழ்நாட்டில் திமுக முருகன் மாநாடு நடத்தியதற்கு சமம். கேரளாவில் கம்யூனிஸ்டுகள் ஐயப்பன் மாநாடும், தமிழ்நாட்டில் திமுக, முருகன் மாநாடும் நடத்தினால் இந்து முன்னணிக்கு இங்கு என்ன வேலை? எனவே, 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் வாக்கு செலுத்தும் போது, விநாயகருக்கு மரியாதை செலுத்துவதை போல வாக்குக்கும் மரியாதை செலுத்தி நல்லவர்களுக்கு வாக்களிக்க வேண்டும்” என அண்ணாமலை கூறினார்.