''41 பேர் மரணத்தில் கூட மௌனத்தை கடைபிடிக்கும் மோசமான சூழல்'' - நடிகர் பார்த்திபன் வேதனை!
Published : October 3, 2025 at 3:20 PM IST
சென்னை: 41 பேர் மரணத்திலும் கூட மௌனத்தை கடை பிடிக்கும் மோசமான சூழ்நிலையில் நம்முடைய வாழ்க்கை இருக்கிறது என்று நடிகர் பார்த்திபன் பேசியுள்ளார்.
சென்னை வடபழனியில் உள்ள தனியார் அரங்கில் மௌனம் திரைப்படத்தின் பூஜை நடைபெற்றது. இந்நிகழ்வில் சிறப்பு விருந்தினராக நடிகர் பார்த்திபன் கலந்து கொண்டார். இதன் பிறகு நடிகர் பார்த்திபன் செய்தியாளர்களிடம் கூறுகையில், '' மௌனம் ஒரு சிறந்த மொழி. 41 பேர் மரணத்தில் கூட மௌனத்தை கடைபிடிக்கும் மோசமான சூழ்நிலையில் நம்முடைய வாழ்க்கை இருக்கிறது.
சமூகத்தின் மீதான பார்வை குறுகி இருக்கிறது. இதில் எது சரி? எது தவறு? என்று ஆராய்வதற்கு வேறு ஒரு குழு இருக்கிறது. மேற்கொண்டு இது போன்று பலி ஏற்படாமல் இருப்பதற்கு அது அலட்சியமோ? அஜாக்கிரதையோ? சதியோ? சூழ்ச்சியோ? அந்த பிரச்சனைக்குள் செல்லாமல் என்ன செய்ய வேண்டும்? என்பது தெரியாது. இருந்த போதிலும் அனைத்திற்கும் அகிம்சை சிறந்த வழியாக இருக்கும். அதனை பறைசாற்றும் விதத்தில் சமீபத்தில் தனுஷின் இட்லி கடை திரைப்படம் எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது.
இன்றைக்கு இருக்கக் கூடிய காலகட்டத்தில் காந்தியே வந்து திரைப்படம் எடுத்தாலும், அதில் வன்முறை சார்ந்த காட்சிகள் இருக்க வேண்டும் என்கிற நிலை இருக்கக்கூடிய பட்சத்திலும் தனுஷின் முயற்சி பாராட்டுக்குரியது. படத்தில் நம்முடைய பழைய நினைவுகளை அசை போட்டு இருக்கிறார். வயல்வெளிகள், குலசாமி போன்ற பல விஷயங்கள் இட்லி கடை திரைப்படத்தில் இருக்கிறது.
மேலும் கரூர் விவகாரத்தை பொறுத்தமட்டில் திரை கலைஞர்களுக்கு சமூகப் பொறுப்பு வேண்டும். ஏனெனில் அவர்களுக்கு மிகப்பெரிய உயரத்தை மக்கள் கொடுத்திருக்கிறார்கள். நல்ல எண்ணம் கொண்டவர்கள் மட்டும் அரசியல் செய்ய முடியாது. மிகப் பெரிய அளவு பணம் கொண்டவர்களாலே தான் அரசியல் செய்ய முடியும். அப்படிப்பட்ட சூழலில் தான் மக்கள் திலகம் எம்ஜிஆர் அரசியலில் தடம் பதித்தார். இருந்த போதிலும் இன்றைக்கு இருக்கக் கூடிய காலகட்டம் வேறு மாதிரி இருக்கிறது.
இது போன்ற சம்பவங்களில் இப்படி இருக்குமா? அப்படி இருக்குமா? என்று அதை கிளறுவதற்கு பதிலாக, இனிமேல் இது மாதிரி நடக்காமல் இருக்க என்ன செய்ய வேண்டும்? என்று யோசிக்க வேண்டும்.
நடிகர் விஜய் அரசியலுக்கு வருகிறேன் என்று கூறிய போது வாழ்த்துகள் கூறியது முதலில் நான் தான். இருந்த போதிலும், இப்போது கரூர் சம்பவம் நடந்ததற்கு பிறகு அவரை கைது செய்ய வேண்டும் என்று நான் சொல்லவில்லை. ஏனெனில் அதற்காக ஆணையம் அமைக்கப்பட்டு இருக்கிறது. சட்டம் தன் கடமையை செய்யட்டும்.
இப்போதைக்கு அரசியல் கட்சி துவங்குகிற எண்ணம் எதுவுமில்லை. '2026 ல் நான் சிஎம்' என்ற திரைப்படத்தை மட்டுமே எடுக்கிறேன். எனக்கு அரசியலில் ஈடுபடும் எண்ணம் இல்லை. ஏனெனில் இங்கு தமிழக அரசியலில் கட்சிகளுக்கிடையே போட்டி அதிக அளவில் இருக்கிறது'' என்று நடிகர் பார்த்திபன் கூறினார்.