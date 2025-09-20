ETV Bharat / state

காசாவில் நடைபெறும் போருக்கு மோடியும் காரணம்: நடிகர் பிரகாஷ்ராஜ்!

ஹமாஸ் இயக்கத்தை அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் உள்ளிட்ட நாடுகள் பயங்கரவாத இயக்கமாக பார்ப்பதாக விசிக தலைவர் திருமாவளவன் அதிருப்தி தெரிவித்துள்ளார்.

பேரணியில் கலந்துகொண்ட தலைவர்கள் மற்றும் நடிகர்கள்
பேரணியில் கலந்துகொண்ட தலைவர்கள் மற்றும் நடிகர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 20, 2025 at 8:17 AM IST

சென்னை: காசாவில் நடைபெறும் போருக்கு இஸ்ரேல், அமெரிக்கா மட்டும் காரணம் அல்ல, மெளனமாக இருக்கும் பிரதமர் மோடியும் காரணம் என நடிகர் பிரகாஷ்ராஜ் தெரிவித்துள்ளார்.

இஸ்ரேல் மற்றும் ஹமாஸ் இடையே கடந்த சில ஆண்டுகளாக நடைபெறும் போர் காரணமாக ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் உயிரிழந்துள்ளனர். போரை தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் என பல்வேறு நாடுகள் தொடர்ந்து குரல் கொடுத்து வருகின்றன. இந்த நிலையில், பாலஸ்தீன இனப்படுகொலையைக் தடுக்கக்கோரி பெரியாரிய உணர்வாளர்கள் கூட்டமைப்பின் சார்பில், பேரணி மற்றும் பொதுக்கூட்டம் சென்னை புதுப்பேட்டையில் நடைபெற்றது.

இதில், விசிக தலைவர் திருமாவளவன், நடிகர்கள் சத்யராஜ், பிரகாஷ்ராஜ், இயக்குனர் வெற்றிமாறன், இயக்குநர் அமீர், சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஜவாஹிருல்லா உள்ளிட்ட ஏராளமான அரசியல் தலைவர்கள் மற்றும் தொண்டர்கள் கலந்து கொண்டனர்.

காசா போருக்கு மோடியும் காரணம்:

மேடையில் பேசிய நடிகர் சத்யராஜ், “பாலஸ்தீன மக்களுக்காக இங்கு வந்திருப்பது என்னுடைய கடமை. காசாவில் தாக்குதல்களை நடத்துபவர்களுக்கு மனிதநேயம் இல்லை. இந்த போர் நிச்சயம் நிற்கும். ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்காக பல போராட்டங்கள் நடத்தி சிறை சென்ற அரசியல் தலைவர்கள்தான் உண்மையான ஹீரோக்கள். நாங்கள் நிழல் ஹீரோக்கள். உலக மக்களுக்காக அனைவரும் குரல் கொடுக்க வேண்டும். இஸ்லாமிய மக்களுக்காக நடைபெறும் கூட்டம் அல்ல, இது மனித நேயத்திற்கு ஆதரவாக நடைபெறும் கூட்டம்” என்றார்.

தொடர்ந்து நடிகர் பிரகாஷ்ராஜ் பேசியதாவது, “ அநியாயத்துக்கு எதிராக பேசுவது அரசியல் என்றால், நாங்கள் அரசியல் தான் பேசுவோம். காசாவில் நடைபெறும் போருக்கு இஸ்ரேல் மட்டும் காரணம் அல்ல, அமெரிக்காவும் காரணம். மெளனமாக இருக்கும் பிரதமர் மோடியும் காரணம் தான்” என்றார்.

இனப்படுகொலையை கண்டிப்பது கடமை:

இவரைத்தொடர்ந்து மேடையில் பேசிய இயக்குனர் வெற்றிமாறன், “இன்று காசா பஞ்சப்பகுதி என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த திட்டமிட்ட இனப்படுகொலையை கண்டிப்பது நாம் அனைவரது கடமை. இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் கலந்து கொள்வது எனது கடமை, உரிமை. மாற்றம் என்பது ஒரே நேரத்தில் நடக்காது. ஆனால், நம் எதிர்ப்பை பதிவு செய்வது என்பது நமது கடமை. தொடர்ந்து நமது எதிர்ப்பை பதிவு செய்ய வேண்டும்” என்றார்.

இதன் பின்னர் விசிக தலைவர் திருமாவளவன் பேசியதாவது, “பாலஸ்தீனம் விடுதலை பெற்று இஸ்ரேல் ஆதிக்கம் தகர்த்தெறியப்பட வேண்டும். மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அமைப்பாக இருந்தாலும், ஆயுதம் தாங்கிய அமைப்பாக இயங்குவதால் ஹமாஸ் இயக்கத்தை அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் உள்ளிட்ட நாடுகள் பயங்கரவாத இயக்கமாக பார்க்கிறது.

மக்கள் விரோத இயக்கம்:

அரசு தவிர்த்து மற்றவர்கள் குழுவாக ஆயுதம் வைத்திருந்தால், அவர்கள் மக்கள் விரோத இயக்கம் என்ற பார்வை ஏகாதிபத்திய நாடுகளிடம் உள்ளது. எல்.டி.டி.ஏ இயக்கத்தை பயங்கரவாத இயக்கமாக முத்திரை குத்தி, அதனை பயங்கரவாத இயக்கமாக (Terrorist Moment) அமெரிக்கா, இந்தியா உள்ளிட்ட அனைத்து நாடுகளும் பார்க்கிறது. 2009 முள்ளிவாய்க்காலில் நடைபெற்ற இனக்கொலையை, இதுவரையில் ஐ.நா பேரவை மற்றும் அமெரிக்கா உள்ளிட்ட ஏகாதியபத்திய நாடுகள் இனக்கொலையாகவே ஏற்றுக்கொள்ள தயாராக இல்லை.

இதனை மனித உரிமை மீறல் போர் குற்றம் என்று தான் மதிப்பீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. எத்தனை லட்சம் பேர் கொல்லப்படுகிறார்கள் என்பதை விட, எந்த நோக்கத்திற்காக இவர்களை கொள்கிறார்கள் என்பதுதான் முக்கியம். நம் நாட்டில் உள்ள இளம் தலைமுறையை மனிதநேய பற்றாளர்களாக, நீதிக்கு போராடுபவர்களாக வளர்த்தெடுக்க வேண்டிய தேவை உள்ளது. தமிழ்நாட்டை தவிர ஈழத்தமிழர்களுக்காக யாரும் குரல் கொடுக்கவில்லை. மனித உரிமை மீறல் என்கிற அடிப்படையில் கூட யாரும் போராடவில்லை.

எங்கே அநீதி நடைபெறுகிறதோ? அங்கெல்லாம் நாம் ஆதரவாக குரல் கொடுக்க வேண்டும். டெல்லியில் இப்பிரச்சனைக்காக போராட்டம் நடந்தால் விசிக கண்டிப்பாக பங்கேற்கும். இந்தியா முழுவதும் ஜனநாயக சக்தியை ஒன்றிணைக்க வேண்டிய பொறுப்பு நம்மை போன்றவருக்கு இருக்கிறது" என்றார்.

