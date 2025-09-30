''வந்தது திமுக காரில்.. ஆதரவு விஜய்க்கு'' - கரூர் சம்பவம் குறித்து நடிகர் கூல் சுரேஷ் பரபரப்பு பேட்டி!
41 உயிர் போன இடத்தில் பல ஆயிரம் பேர் வெறியோடு இருந்திருப்பார்கள். யாரு மேல தப்பு? என்று தெரியவில்லை. விஜய் சார் மேல தப்பு என்கிறார்கள். சில பேர் திமுக மீது தப்பு என்கிறார்கள்.
Published : September 30, 2025 at 7:53 PM IST
தூத்துக்குடி: விஜய் மக்கள் மீது அக்கறை கொண்டவர் என்று நடிகர் கூல் சுரேஷ் கூறினார். முன்னதாக நடிகர் கூல் சுரேஷ் திமுக கொடி கட்டிய காரில் வந்திறங்கியது குறிப்பிடத்தக்கது.
தூத்துக்குடி, நாலுமாவடியில் உள்ள பாதகரை சுவாமி கோயில் கொடை விழாவில் கலந்து கொள்வதற்காக திரைப்பட நடிகர் கூல் சுரேஷ் சென்னையில் இருந்து விமானம் மூலம் வருகை தந்தார். தூத்துக்குடி வாகைகுளம் விமான நிலையத்தில் நடிகர் லெஜண்ட் சரவணன் ரசிகர் மன்றத்தினர் நடிகர் கூல் சுரேஷுக்கு உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர்.
இதன் பிறகு செய்தியாளர்களை சந்தித்த நடிகர் கூல் சுரேஷ் கூறுகையில், ''கரூரில் 41 பேர் இறந்த சம்பவம் கருப்பு தினம். இந்திய வரலாற்றில் இது போன்ற ஒரு சம்பவம் நடக்கக் கூடாது. இந்த நேரத்தில் விஜய் மீது, காவல்துறை மீது, அரசாங்கம் மீது தவறு என்று ஆராயக் கூடாது. நீதிமன்றம் வரை சென்று இருக்கிறது. நீதிமன்றம் இருக்கின்ற போது கருத்து தெரிவிக்க முடியாது. பொது மக்கள், ரசிகர்களுக்கு சுய ஒழுக்கம் வேண்டும்.
குழந்தைகள், முதியவர்கள் கர்ப்பிணிகள் வரக் கூடாது என்று விஜய் சொல்லிய பின்பும் அங்கு சென்றிருக்கின்றார்கள். இனி தவறு நடக்கக்கூடாது. அவர், இவர் என்று குறை சொல்லாமல் 41 பேருக்கு ஆறுதல் தெரிவித்து நிவாரணத் தொகை வழங்க வேண்டும். அது மட்டுமல்ல. விஜய் ரசிகர் மன்ற ஐடி விங்க் மோகன் 21 வயது ஆகிறது. அவர் இறந்து விட்டார். அவரின் அம்மாவுக்கு பார்வை இல்லை. அந்த தம்பி எனக்கு கால் செய்து பிறந்த நாள் வாழ்த்து சொல்லுங்கள் என்று கூறுவார். வருத்தமாக உள்ளது.
இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இனி மேல் நடக்க கூடாது. நடக்காமல் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும். பொதுமக்கள் தான் முழு பொறுப்பு ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். நானும் விஜய் ரசிகர் தான். ஒவ்வொரு ரசிகருக்கும் சுய கட்டுப்பாடு வேண்டும். ஒரு உயிர் போய்விட்டது. 41 உயிர் போய்விட்டது. இந்த நேரத்தில் அரசியல் செய்து நீங்களா? நாங்களா? என்று பார்க்க வேண்டாம்.
மனதில் பட்டதை மட்டுமே நான் ஓப்பனாக பேசுவேன். நான் எதையாவது சொல்லி கோர்ட்டுக்கு போக வேண்டிய நிலை வேண்டாம். என்னுடைய பொண்டாட்டி, பிள்ளைகள் கோர்ட் வாசலில் நிற்கக் கூடாது என்று நினைக்கின்றேன். கரூரில் நடந்த சம்பவத்திற்கு உடனடியாக விஜய் ஏன் சென்று பார்க்கவில்லை? என கேட்கிறீர்கள். 41 உயிர் போன இடத்தில் பல ஆயிரம் பேர் வெறியோடு இருந்திருப்பார்கள். யாரு மேல தப்பு? என்று தெரியவில்லை. விஜய் சார் மேல தப்பு என்கிறார்கள். சில பேர் திமுக மீது தப்பு என்கிறார்கள்? என்ன நடந்தது? என்று யாருக்கும் தெரியாது.
விசாரணை செய்து அதற்கான தக்க நடவடிக்கை எடுக்க முடியும். விஜய் வாகனத்தின் மேல் செருப்பு எல்லாம் பறந்திருக்கும். அதை நாம் பார்த்து இருப்போம். அசம்பாவிதம் நடக்கும் போது பொதுமக்கள் கொந்தளிப்பார்கள். ஆறுதல் சொல்ல வந்திருந்தால் சரியாக இருந்திருக்குமா என்பது என்னால் சொல்ல முடியவில்லை. அசம்பாவிதங்கள் நடக்கக் கூடாது அல்லவா? அதற்காக கூட தவிர்த்து இருக்கலாம்.
விஜய் பார்க்க வருவார். மக்கள் மீது அக்கறை கொண்டவர். முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலின் ஆகியோர் உடனடியாக கரூருக்கு விரைந்தனர். இதுபோல விஜய் மற்றும் புஸ்ஸி ஆனந்த் மருத்துவமனைக்கு வருவார்கள். ஆகவே அரசியல் கட்சிகள் அரசியல் செய்யாமல் குடும்பத்திற்கு உதவ வேண்டும். பணக்காரர்கள் கல்வி உதவி தேவை மற்றும் தேவையான உதவிகளை செய்து தர வேண்டும்.
