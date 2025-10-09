ETV Bharat / state

இருமல் மருந்து குடித்து குழந்தைகள் உயிரிழந்த விவகாரம் - இருவர் சஸ்பெண்ட்!

நச்சுப்பொருள் கலந்தது நிரூபிக்கப்பட்டால், குறைந்தபட்சம் 10 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனையும், ₹10 லட்சம் அபராதமும் விதிக்கப்படும்.

மருந்து நிறுவனத்தில் நோட்டீஸ் ஒட்டிய அதிகாரி
மருந்து நிறுவனத்தில் நோட்டீஸ் ஒட்டிய அதிகாரி (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 9, 2025 at 4:40 PM IST

காஞ்சிபுரம்: இருமல் மருந்து குடித்து குழந்தைகள் உயிரிழந்த விவகாரத்தில், தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த 2 அதிகாரிகள் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

ஸ்ரீசன் பார்மா நிறுவனத்தில் தயாரிக்கப்பட்ட கோல்ட்ரிஃப் எனும் இருமல் மருந்தை உட்கொண்டதால் மத்தியபிரதேசம் மற்றும் ராஜஸ்தானில் குழந்தைகள் உயிரிழந்த சம்பவம் நாட்டையே உலுக்கியது. ஏற்கனவே 16 குழந்தைகள் உயிரிழந்த நிலையில், சிகிச்சை பெற்று வந்த மேலும் 4 குழந்தைகள் உயிரிழந்ததைத் தொடர்ந்து உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை 20 ஆக உயர்ந்துள்ளது. இது தொடர்பாக விளக்கமளிக்க தமிழக அரசுக்கு, மத்திய பிரதேச சுகாதாரத்துறை கடிதம் எழுதியிருந்தது.

இதையடுத்து ஆலையின் செயல்பாடு தொடர்பாக தமிழ்நாடு அரசு, 26 பக்கங்களை கொண்ட அறிக்கையை மத்திய அரசுக்கு தாக்கல் செய்துள்ளது. அதில், ஸ்ரீசன் நிறுவனம் கடுமையான விதிமீறல்களில் ஈடுபட்டதோடு, சுகாதாரமற்ற முறையில் இயங்கி வந்ததாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

தமிழக அரசு அதிரடி

தமிழ்நாடு மருந்து கட்டுப்பாட்டுத் துறை நடத்திய ஆய்வில், மருந்து உற்பத்தி செயல்பாட்டில் 350-க்கும் மேற்பட்ட குறைபாடுகள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன. அந்த விதிமீறல்கள் முக்கியமானவை மற்றும் பெரியவை என அதிகாரிகள் வகைப்படுத்தியுள்ளனர். நிறுவனத்தில் அடிப்படை வசதிகள், தகுதி வாய்ந்த ஊழியர்கள் மற்றும் தயாரிப்பு பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதற்கான சரியான நடைமுறைகள் இல்லை என அடுக்கடுக்கான குற்றச்சாட்டுகள் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளன.

அறிக்கையின்படி, ”குறிப்பிட்ட இருமல் மருந்தானது தொழிற்சாலை வளாகத்தில் சுகாதாரமற்ற முறையில் உற்பத்தி செய்யப்பட்டுள்ளது. காற்றை கையாள்வதற்கான வசதிகள் இல்லை. மோசமான வெண்டிலேஷன், பாதிக்கப்பட்ட அல்லது துருப்பிடித்த உபகரணங்கள் இருந்துள்ளன. ஆலை அமைப்பு மற்றும் வடிவமைப்பு ஆகியவை இயல்பாகவே மாசுபாடு அபாயங்களுக்கு பங்களித்துள்ளது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

விதிமீறல்கள் நடைபெற்றதாக குற்றச்சாட்டு?

இந்த நிறுவனம் தயாரித்த கோல்ட்ரிஃப் மருந்தில் டைஎதிலீன் கிளைக்கால் (Diethylene glycol (DEG)) என்ற தடை செய்யப்பட்ட வேதிப்பொருள் இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. கிட்டத்தட்ட இந்த மருந்தில் 48 சதவீதத்திற்கும் மேல் அந்த வேதிப்பொருள் இருப்பதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. குறிப்பாக அது மருந்தே கிடையாது எனவும், விஷம் எனவும் அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

இந்த வேதிப்பொருள் பெயிண்ட் தயாரிக்கவும், பிரேக் ஆயில் ஆகியவற்றில் பயன்படுத்தப்படும் பொருள் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில், இந்த விவகாரம் தொடர்பாக, காஞ்சிபுரம் மண்டல மருந்து கட்டுப்பாட்டுத் துறை அதிகாரி மணிமேகலை, ஸ்ரீசன் ஃபார்மா நிறுவனத்தின் மீது நடவடிக்கை எடுக்கும்விதமாக, விளக்கம் கோரி நிறுவனத்தின் நுழைவாயிலில் நோட்டீஸ் ஒட்டியுள்ளார்.

இது குறித்து தமிழக மருந்து கட்டுப்பாட்டுத் துறை வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், “மருந்து உற்பத்தியை உடனடியாக நிறுத்துவதற்கான ஆணை (03.10.2025) பிறப்பிக்கப்பட்டது. உற்பத்தி உரிமத்தை ரத்து செய்வதற்கான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. 12ஆம் தேதிக்குள் முறையான விளக்கம் அளிக்கவில்லை என்றால், 13ஆம் தேதி லைசென்ஸ் கேன்சல் செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

நச்சுப்பொருள் கலந்ததால், தயாரிப்பு நிறுவனத்தின் மீது குற்றவியல் நடவடிக்கைகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளன. நிரூபிக்கப்பட்டால், குறைந்தபட்சம் 10 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனையும், ₹10 லட்சம் அபராதமும் விதிக்கப்படும்” என அந்த அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

உரிமையாளர் கைது! இருவர் சஸ்பெண்ட்!

இந்நிலையில் அந்நிறுவனத்தின் உரிமையாளரான ரங்கநாதன் (75), சென்னை கோடம்பாக்கம் பகுதியில் அவரது இல்லத்தில் இன்று (அக்.9) காலை மத்திய பிரதேச காவல் துறையினரால் கைது செய்யப்பட்டார். தமிழக காவல் துறை உதவியுடன் இந்த கைது நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. இதனைத் தொடர்ந்து அவர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு, மருந்து தயாரிக்கும் நிறுவனத்திற்கு அழைத்து வரப்படுவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

மேலும் இந்த விவகாரம் தொடர்பாக, மருந்து கட்டுப்பாட்டு துறை மூத்த மருந்து தர கட்டுப்பாட்டு துறை ஆய்வாளர்களான கார்த்திகேயன், தீபா ஜோசப் ஆகிய இருவரை சஸ்பெண்ட் செய்து தமிழ்நாடு அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. இன்னும் ஓரிரு நாட்களில் மருந்து நிறுவனம் நிரந்தரமாக மூடப்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருப்பதாகவும் சொல்லப்படுகிறது.

