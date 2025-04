ETV Bharat / state

பள்ளியில் முட்டையை ஆட்டயப் போட்ட ஆயாக்கள்.. தட்டிக்கேட்ட மாணவருக்கு துடைப்பத்தால் 'அடி'! - STUDENT WAS BEATEN FOR ASKING EGG

அரசு ஒன்றிய துவக்கப் பள்ளி ( ETV Bharat Tamil Nadu )

By ETV Bharat Tamil Nadu Team Published : Apr 4, 2025, 8:38 PM IST | Updated : Apr 4, 2025, 8:49 PM IST

திருவண்ணாமலை: திருவண்ணாமலை மாவட்டம், போளூர் அடுத்த செங்குணம், கொள்ளைமேடு பகுதியில் போளூர் ஊராட்சி ஒன்றியம் சார்பில் அரசு ஒன்றிய துவக்கப் பள்ளி செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த பள்ளியில் 44 மாணவ, மாணவிகள் கல்வி பயின்று வருகின்றனர். மேலும், பள்ளியில் தலைமை ஆசிரியர் உள்பட இரு ஆசிரியர்கள் பணி செய்து வருகின்றனர். இந்த பள்ளியில் அமைக்கப்பட்டிருக்கும் சமையல் கூடத்தில் நாள்தோறும் சத்துணவு சமைக்கப்பட்டு மாணவ, மாணவிகளுக்கு வழங்கப்பட்டு வருகிறது. தற்போது தமிழ்நாடு அரசின் உத்தரவுப்படி மாணவ, மாணவிகளுக்கு சத்துணவுடன் தினமும் முட்டை வழங்கப்பட்டு வருகிறது. மாணவரை துடைப்பத்தால் தாக்கிய சத்துணவு பணியாளர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu) இந்தப் பணியை பள்ளியில் சத்துணவு பிரிவில் பணிபுரியும் சமையலர் லட்சுமி, அவரது உதவியாளர் முனியம்மாள் ஆகியோர் செய்து வருகின்றனர். ஆனால் இவர்கள் பள்ளியில் பயிலும் மாணவ மாணவிகளுக்கு சரி வர முட்டை வழங்காமல் இருந்து வந்ததாக கூறப்படுகிறது. வழக்கம் போல இன்று (ஏப்ரல் 4) மாணவர்களுக்கு முட்டை வழங்கியபோது 3 மாணவர்களுக்கு வழங்கவில்லை என கூறப்படுகிறது. உடனே சத்துணவுடன் முட்டை கிடைக்காத 3 மாணவர்கள் சென்று சமையலரிடம் கேட்டுள்ளனர். அதற்கு அவர், 'முட்டை இல்லை. போங்கடா' என கூறி விரட்டியதாகவும் தெரிகிறது. இதனால் மனம் உடைந்த ஒரு மாணவன் சமையலறையின் உள்ளே சென்று சோதனை செய்தபோது அங்கு முட்டைகள் இருந்துள்ளது. இதையடுத்து அந்த மாணவன் சமையல் உதவியாளரிடம் சென்று, 'முட்டை உள்ளே இருக்கிறது. ஆனால் சமையலர் ஏன் முட்டை இல்லை என சொல்கிறார்?' என கேள்வி கேட்டுள்ளார்.

Last Updated : Apr 4, 2025, 8:49 PM IST