"என் மனைவியை இப்படிதான் கொலை செய்தேன்" - போலீசாரிடம் நடித்து காண்பித்த கணவர்!
கள்ளக்குறிச்சி இரட்டைக் கொலை சம்பவத்தில் கைதான கொளஞ்சியின் மனநிலையை மதிப்பீடு செய்ய மருத்துவ பரிசோதனை நடத்தப்பட உள்ளதாக போலீசார் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : September 12, 2025 at 2:09 PM IST
வேலூர்: கள்ளக்குறிச்சி அருகே தனது மனைவியையும், அவருடன் தொடர்பில் இருந்த நபரையும் கணவர் நேற்று கொலை செய்த சம்பவம் பெரும் அதிச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்நிலையில், இருவரையும் தான் எப்படி கொலை செய்தேன் என்பதை போலீசார் முன் அவர் நடித்துக் காண்பித்துள்ளார். இதனை வீடியோ பதிவு செய்து போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
நடந்தது என்ன?
மலைக் கோட்டாலம் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் கொளஞ்சி (45). இவரது இரண்டாவது மனைவி லட்சுமி. இவரும் அதே பகுதியைச் சேர்ந்த தங்கராசு என்பவரும் திருமணத்தை மீறிய உறவில் இருந்து வந்ததாக கூறப்படுகிறது.
இந்த உறவு குறித்து கொளஞ்சிக்கு தெரியவர அவர் தனது மனைவியை கண்டித்துள்ளார். ஆனால் அவர்கள் தொடர்ந்து உறவில் இருந்து வந்ததால், இவர்கள் இருவருக்கும் இடையில் தகராறு ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த நிலையில், நேற்று (செப் 11) காலை கொளஞ்சி தனது வீட்டு மாடிக்கு சென்றபோது, அங்கே லட்சுமி மற்றும் தங்கராசு தனிமையில் இருந்துள்ளனர்.
இதனைக்கண்டு ஆத்திரமடைந்த கொளஞ்சி வீட்டிற்குள் வேகமாக சென்று அரிவாளை எடுத்து வந்து, இருவரின் தலைகளையும் வெட்டி சாய்த்துள்ளார். பின்னர், இருவரின் தலைகளை மட்டும் ஒரு கோணிப்பையில் எடுத்துக்கொண்டு பேருந்து மூலம் முதலில் திருவண்ணாமலைக்கு சென்றார். தொடர்ந்து, அங்கிருந்து வேலூர் பேருந்தில் ஏறி மத்திய சிறைக்கு சென்றார்.
அங்கு சென்ற அவர், சிறை வாசலில் இருந்த காவலரிடம், "நான் இரண்டு பேரை கொன்றுள்ளேன். அவர்களின் தலைகள் இந்த பையில் உள்ளன. என்னை கைது செய்யுங்கள்" என்று கூறினார். இதனைக்கேட்டு அதிர்ச்சியடைந்த காவலர்கள், இதுகுறித்து பாகாயம் காவல் நிலையத்திற்கும், சிறைத்துறை அதிகாரிகளுக்கும் தகவல் தெரிவித்தனர். தகவலின் பேரில் சம்பவ இடத்திற்கு வந்த காவல் துணை கண்காணிப்பாளர் தனுஷ்குமார் தலைமையிலான போலீசார், கொளஞ்சியை கைது செய்து அவரிடமிருந்த மனித தலைகளை பறிமுதல் செய்தனர்.
எப்படி கொலை செய்தேன்?
விசாரணையின்போது, எப்படி கொலை செய்தாய்? என்பதை நடித்து காண்பிக்கும்படி போலீசார் கேட்டுள்ளனர். அவர்களின் வேண்டுகோளுக்கிணங்க கொளஞ்சி இருவரையும் கொலை செய்த விதத்தை நடித்து காண்பித்துள்ளார். இதனை, போலீசார் வீடியோவாக பதிவு செய்தனர். அந்த வீடியோவில், கொளஞ்சி கொலை செய்த இருவரின் தலையை வைத்திருந்த பையை பிரித்து காண்பித்தார். மேலும், அவர் பயன்படுத்திய ஆயுதங்களையும் போலீசார் முன்னிலையில் எடுத்து காண்பித்தார்.
இதனையடுத்து அவரை கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் வரஞ்சரம் காவல் நிலைய போலீசாரிடம், வேலூர் போலீசார் ஒப்படைத்தனர். தொடர்ந்து, இந்த கொடூரமான செயலுக்குப் பின்னால் உள்ள உண்மையான மனநிலை என்ன? என்பது பற்றி அறிய கொளஞ்சியின் மனநிலையை மதிப்பீடு செய்ய மருத்துவ பரிசோதனை நடத்தப்பட உள்ளதாக போலீசார் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
முன்னதாக, இதுகுறித்து வரஞ்சரம் போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்ட நிலையில், அவர்கள் சம்பவ இடத்திற்குச் சென்று உயிரிழந்த இருவரின் உடலையும் கைப்பற்றி பிரேதப் பரிசோதனைக்காக அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். தொடர்ந்து இச்சம்பவம் குறித்து வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.