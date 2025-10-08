அடேங்கப்பா... ஒரே ஆண்டில் மளமளவென கூடிய யானைகள் எண்ணிக்கை! 3-வது இடத்தில் தமிழ்நாடு!
தமிழ்நாட்டில் ஒரே ஆண்டில் காட்டு யானைகளின் எண்ணிக்கை 107 அதிகரித்துள்ளது. வன காவலனாக இருந்து வரும் யானைகளை பாதுகாக்க மேற்கொள்ள வேண்டியது என்ன என்பதை குறித்து இந்த தொகுப்பு விளக்குகிறது.
Published : October 8, 2025 at 8:57 PM IST
BY - எஸ். சீனிவாசன்
கோயம்புத்தூர்: காடுகளை உருவாக்குவதில் யானைகளின் பங்கு மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. இத்தகைய யானைகளை பாதுகாக்க மத்திய, மாநில அரசுகள் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றன. இதனால் யானைகளின் எண்ணிக்கையும் அதிகரிக்கிறது.
தமிழ்நாட்டில் அண்மையில் ஒருங்கிணைந்த காட்டு யானைகள் கணக்கெடுப்பை, கடந்த மே மாதம் 23 முதல் 25ம் தேதி வரை, கர்நாடகா வனத் துறையுடன் சேர்ந்து தமிழ்நாடு வனத்துறை நடத்தியது.
மாநிலம் முழுவதும் 26 வனக் கோட்டங்களில் நடத்தப்பட்ட கணக்கெடுப்பு பணிகளில், மொத்தம் 2,043 வனப் பணியாளர்கள் மற்றும் தன்னார்வலர்கள் பங்கேற்றனர். இதன் முடிவுகள் நேற்று வெளியிடப்பட்டன.
இதன்படி தமிழ்நாட்டில் மொத்தம் 3,170 காட்டு யானைகள் இருப்பது தெரிய வந்துள்ளது. கடந்த சில ஆண்டுகளாக தமிழ்நாடு முழுவதும் காட்டு யானைகள் அதிகரித்து வரும் நிலையில், கடந்தாண்டை விட இந்த ஆண்டு யானைகளின் எண்ணிக்கை 107 அதிகரித்துள்ளது. மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் 1,777 யானைகளும், கிழக்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் 1,345 யானைகளும் உள்ளன. 48 யானைகள் மற்ற பகுதிகளில் உள்ளன.
குறிப்பாக உதகை வனக் கோட்டத்தில் அதிக யானைகள் உள்ளன. நீலகிரி மாவட்டம் உதகை வனக்கோட்டத்தில் 325 காட்டு யானைகளும், மசினகுடி வனக்கோட்டத்தில் 185 காட்டு யானைகளும், நீலகிரி வனக்கோட்டத்தில் 36 காட்டு யானைகளும், கூடலூர் வனக்கோட்டத்தில் 137 காட்டு யானைகளும் உள்ளன. இதே போல ஆனைமலை புலிகள் காப்பகத்திற்கு உட்பட்ட பொள்ளாச்சி வனக்கோட்டத்தில் 224 காட்டு யானைகளும், திருப்பூர் வனக்கோட்டத்தில் 200 காட்டு யானைகளும் உள்ளன.
கோவை வனக்கோட்டத்தில் உள்ள மதுக்கரை, போளுவாம்பட்டி, கோவை, பெ.நா.பாளையம், மேட்டுப்பாளையம், காரமடை, சிறுமுகை ஆகிய 7 வனச்சரகங்களில் மொத்தம் 228 காட்டு யானைகள் உள்ளன. இதேபோல சத்தியமங்கலம் வனக்கோட்டத்தில் 329 காட்டு யானைகளும், ஆசனூர் வனக்கோட்டத்தில் 360 காட்டு யானைகளும், ஈரோடு வனக்கோட்டத்தில் 115 காட்டு யானைகளும் உள்ளன. காட்டு யானைகளின் எண்ணிக்கை தொடர்ந்து அதிகரித்து வருவது வன ஆர்வலர்களிடையே மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
கோவை பகுதியில் மட்டும் 2,139 யானைகள்
|வ.எண்
|வனக் கோட்டம்
|யானைகள் எண்ணிக்கை
|1
|உதகை
|325
|2
|மசினகுடி
|185
|3
|நீலகிரி
|36
|4
|கூடலூர்
|137
|5
|பொள்ளாச்சி
|224
|6
|திருப்பூர்
|200
|7
|கோவை
|228
|8
|சத்தியமங்கலம்
|329
|9
|ஆசனூர்
|360
|10
|ஈரோடு
|115
|மொத்தம்
|2139
இது குறித்து கோயம்புத்தூர் வன உயிரின பாதுகாப்பு அறக்கட்டளையின் தலைவர் முருகானந்தம் கூறுகையில், ''அண்மையில் நடந்த கணக்கெடுப்பில் தமிழ்நாட்டில் யானைகள் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளது என்ற செய்தி மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. இதற்கு காடுகளின் வளமை மற்றும் வனத்துறையினரின் பாதுகாப்பு செயல்பாடுகள் தான் காரணம். அதே சமயம் தமிழ்நாட்டில் அடையாளம் காணப்பட்ட வலசை பாதைகளை மீட்டெடுக்க வேண்டும். குறிப்பாக, கோவை மாவட்டத்தில் கேரளாவில் இருந்து வரக் கூடிய யானைகள், கோவை வழியாக பயணிக்கின்றன. தற்போது அந்த வலசை பாதை முழுவதுமாக தனியார் விடுதிகள் மூலம் மறிக்கப்படுகிறது. அதனை மீட்டெடுக்க வேண்டும்'' என்றார்.
ஓசை அமைப்பின் தலைவர் காளிதாஸ் கூறுகையில், ''யானைகளின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளது என்பது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. அதே சமயம் யானைகள் கணக்கெடுப்பு என்பதை நவீனப்படுத்த வேண்டும். நேரில் பார்க்கும் யானைகளை மட்டுமே கணக்கெடுப்பில் சேர்க்கிறோம். அதனை புலிகள் கணக்கெடுப்பு போல துல்லியமாக கணக்கெடுக்க வேண்டும். யானைகளின் எண்ணிக்கை எவ்வாறு அதிகரிக்கிறதோ, அதே போல இறப்பு விகிதமும் இருக்கிறது. அவ்வாறு இருந்தால் மட்டுமே காடுகள் சமநிலைப்படும்.
யானைகளின் எண்ணிக்கையை மதிப்பிடும் சமயத்தில் ஆண், பெண் விகிதாச்சாரம், குட்டிகளின் விகிதாச்சாரம், இளம் கன்றுகளின் விகிதாச்சாரம் ஆகியவற்றை கணக்கிட வேண்டும். பிறப்பு விகிதத்தை விட இறப்பு விகிதம் அதிகமாகாமல் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும். தமிழ்நாட்டில் வல்லுநர் குழு கண்டுபிடித்துள்ள 42 வலசை பாதைகளை அரசு அங்கீகரித்து அதனை உடனடியாக அறிவிக்க வேண்டும்'' என வலியுறுத்தினார்.
2023-2025 யானைகள் கணக்கெடுப்பின்படி, அதிக யானைகள் உள்ள மாநிலங்கள் வரிசையில், முதலிடத்தில் கர்நாடகா 6,049, இரண்டாவது அசாம் 5,719, மூன்றாவது தமிழ்நாடு 3,170 மற்றும் நான்காவதாக கேரளா 1,793 ஆகிய மாநிலங்கள் உள்ளன.