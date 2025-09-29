ETV Bharat / state

Fact Check: தவெக கரூர் கூட்டநெரிசல் விபத்து - இரவில் பிரேத பரிசோதனை செய்தது சரியா?

சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சனை ஏற்படும் நிலையிலும் இரவில் பிரேத பரிசோதனை செய்யலாம் என்று மத்திய சுகாதாரத் துறையின் குறிப்புரையில் கூறப்பட்டுள்ளது.

கரூரில் நடைபெற்ற தவெக கூட்டம்
கரூரில் நடைபெற்ற தவெக கூட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 29, 2025 at 5:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: கரூரில் தவெக தலைவர் விஜய் கலந்துகொண்ட கூட்டத்தில் ஏற்பட்ட நெரிசலில் சிக்கி இறந்தவர்கள் உடல் அன்றைய தினமே பிரேத பரிசோதனை செய்யப்பட்டது தொடர்பான சர்ச்சைகளுக்கு தமிழ்நாடு அரசு விளக்கம் அளித்துள்ளது.

Claimதமிழ்நாட்டில் மாலை 6 மணிக்கு மேல் பிரேத பரிசோதனை செய்யக் கூடாது என்று விதிமுறைகள் உள்ளன.
Factசட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சனை ஏற்படும் நிலையில் இரவில் பிரேத பரிசோதனை செய்யலாம் என்று மத்திய சுகாதாரத்துறையின் குறிப்புரையில் கூறப்பட்டுள்ளது.

கரூரில் தவெக தலைவர் விஜய் கலந்து கொண்ட பரப்புரையில் ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி இதுவரை 41 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். செப்டம்பர் 27 அன்று நடந்த இந்த சம்பவ தினத்திலே, இறந்த நிலையில் 39 பேர் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டனர். இந்த சோக நிகழ்வு நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியது.

இந்நிலையில், விபத்து நடந்த இடத்திற்கு இரவோடு இரவாக விரைந்த தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அடுத்தகட்ட நடவடிக்கைகளுக்கு உத்தரவுகளை பிறப்பித்தார். மேலும், இறந்த குடும்பங்களுக்கு நிவாரணத் தொகையையும் அறிவித்தார். அன்றைய தினமே இறந்தவர்களின் உடல்களுக்கு உடற்கூராய்வும் செய்யப்பட்டது.

இந்த சூழலில், தவெக தேர்தல் பிரச்சார மேலாண்மைப் பிரிவு பொதுச் செயலாளர் ஆதவ் அர்ஜுனா வழக்கறிஞர் அறிவழகன் செய்தியாளர்களுக்கு அளித்த பேட்டியில், கூட்ட நெரிசலுக்குப் பின் சதித் திட்டம் உள்ளது என்றும், ஒரே இரவில் உடற்கூராய்வு நடத்தியது ஏன் என்றும் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார். இதனையடுத்து, விவகாரம் சமூக வலைத்தளங்களில் காட்டுத் தீ போல பரவி, பலரும் இதே கேள்வியை முன்வைக்கத் தொடங்கினர்.

இது அரசுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கும் வகையிலும் இருந்தது. எனவே, இந்த கேள்விகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் வகையில் தமிழ்நாடு அரசின் உண்மை கண்டறியும் குழு ஒரு தகவலை வெளியிட்டிருக்கிறது.

உண்மை என்ன?

தமிழ்நாடு அரசின் உண்மை கண்டறியும் குழு வெளியிட்ட பதிவில், “2021 நவம்பர் 15-ம் தேதி ஒன்றிய சுகாதாரத் துறை வெளியிட்ட குறிப்புரையில், இரவு நேரங்களில் பிரேத பரிசோதனை செய்யலாம் என்றும், அதற்கு விதிமுறைகளும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. இதற்காக மருத்துவமனையில் பிரேத பரிசோதனை செய்வதற்கான கட்டமைப்பு வசதிகள் இருந்தால் போதுமானது என்று இக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சனை ஏற்படும் நிலையில் இரவில் பிரேத பரிசோதனை செய்யலாம் என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஆனால், இரவு நேரத்தில் பிரேத பரிசோதனை செய்ய முடியாது என்று சமூக வலைத்தளங்களில் தவறாகப் பரப்பப்படுகிறது” என்று கூறப்பட்டுள்ளது.

மேலும், இந்த பதிவில் இதற்கான சான்றும் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. கரூரில் நிகழ்ந்த துயரம் குறித்து சமூக வலைத்தளங்களில் அவதூறுகளையும் - வதந்திகளையும் பரப்ப வேண்டாம். அனைவரும் பொறுப்புடன் நடந்து கொள்ள வேண்டும் என மறுபுறம் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.

For All Latest Updates

TAGGED:

FACT CHECKDEATH TOLL KARUR TVK STAMPEDETVK MEETING STAMPEDE DEATHSதவெக விஜய்KARUR TVK MEETING FACTS

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ரஜினி பட பாணியில்... சிட்டுக்குருவிகளை பாதுகாக்கும் 'ரியல் பட்சி ராஜன்'!

14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வரவழைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!

ஜப்பானிய திசு முறையில் ஆவணங்கள் எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றன?

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.