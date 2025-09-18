நெடுஞ்சாலையில் பற்றி எரிந்த சொகுசு பேருந்து - அதிர்ஷ்டவசமாக உயிர் தப்பிய 26 பயணிகள்!
அதிகாலையில் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் சென்று கொண்டிருந்த சொகுசு பேருந்தின் முன்பாகத்தில் தீ பற்றி எரிய தொடங்கிய நிலையில் அவசர கால கதவு மற்றும் ஜன்னல்கள் வழியாக பயணிகள் பேருந்தில் இருந்து கீழே இறக்கப்பட்டனர்.
Published : September 18, 2025 at 10:45 AM IST
வேலூர்: தேசிய நெடுஞ்சாலையில் 26 பயணிகளுடன் வந்து கொண்டிருந்த தனியார் சொகுசு பேருந்து திடீரென தீ பற்றி விபத்துக்குள்ளான சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
சென்னையிலிருந்து 26 பயணிகளுடன் பெங்களூரு நோக்கி தனியார் சொகுசு பேருந்து ஒன்று சென்றுக்கொண்டிருந்தது. இன்று அதிகாலை பள்ளிகொண்டா அருகேயுள்ள அகரம்சேரி பகுதியை கடந்து பேருந்து பயணித்து கொண்டிருந்தபோது திடீரென பேருந்தில் இருந்து புகை வெளிவர தொடங்கியுள்ளது. இதைப்பார்த்து அதிர்ச்சியடைந்த பேருந்தின் ஓட்டுநர் உடனடியாக கீழே இறங்கி தீயை அணைக்க முயற்சி செய்துள்ளார். அவரது முயற்சி பலிக்கவில்லை என்பதுடன், தீ மளமளவென வேகமாக பரவி வருவதை கண்டு அவர் அதிர்ச்சியடைந்தார். இந்த விபத்து குறித்து பயணிகளுக்கு உடனே எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்ட நிலையில், சுங்கச்சாவடி நெடுஞ்சாலை ரோந்து பணியாளர்கள் உதவியுடன் பயணிகள் அனைவரும் அவசர கால உதவி கதவு மற்றும் ஜன்னல்கள் வழியாக பேருந்தில் இருந்து கீழே இறக்கிவிடப்பட்டனர்.
தொடர்ந்து தீ சரசரவென பேருந்து முழுவதும் பரவி தொடங்கியது. இதுகுறித்து, தகவலறிந்து சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்து வந்த குடியாத்தம் தீயணைப்பு துறையினர் சுமார் அரை மணிநேரத்துக்கு மேலாக போராடி தீயை கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனர். இருப்பினும் பேருந்து முழுவதும் தீக்கிரையானது. இந்த சம்பவம் குறித்து பள்ளிகொண்டா காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
தீ விபத்தை தொடர்ந்து அந்த பேருந்தில் பயணித்த அனைவருக்கும் மாற்றுப் பேருந்து ஏற்பாடு செய்து, பாதுகாப்பாக அனுப்பி வைக்க ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டன. மேலும் அதிகாலையில் ஏற்பட்ட இந்த தீ விபத்தால் சென்னை- பெங்களூரு தேசிய நெடுஞ்சாலையில் சுமார் ஒரு மணி நேரத்துக்கு மேலாக போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது.
பள்ளிகொண்டா காவல் நிலைய போலீஸ் ஆய்வாளர் கூறும்போது, "தீ விபத்துக்கான காரணம் தற்போது வரை உறுதி செய்யப்படவில்லை. மின்கசிவு, எண்ணெய் கசிவு உள்ளிட்ட பல கோணங்களில் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது. மின் ஊர்திகள் மற்றும் சொகுசு பேருந்துகளின் பாதுகாப்பு அம்சங்கள் குறித்தும் நாங்கள் விரிவாக ஆய்வு செய்து வருகிறோம். பயணிகள் அனைவரும் உயிர் தப்பியிருப்பது மிகப்பெரிய ஆறுதல். விரைவில் இந்த விபத்துக்கான காரணம் கண்டறியப்படும்" என்றார்.