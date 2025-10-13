ETV Bharat / state

6 வயது சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்த அர்ச்சகர்: பொய் புகார் என இந்து இயக்கம் மனு!

பார்வை குறைபாடு கொண்ட 72 வயது அர்ச்சகர் மீது காழ்ப்புணர்ச்சி காரணமாக பொய்யாக போக்சோ வழக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளதாக அகில பாரத இந்து மகா சபா சார்பில் மனு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

அகில பாரத இந்து மகா சபாவின் மாநில செயலாளர் இராம. நிரஞ்சன்
அகில பாரத இந்து மகா சபாவின் மாநில செயலாளர் இராம. நிரஞ்சன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
October 13, 2025

தஞ்சாவூர்: சிறுமிக்கு கோயில் அர்ச்சகர் பாலியல் தொல்லை கொடுத்ததாக பொய்யாக புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளதாக அகில பாரத இந்து மகா சபா சார்பில் மனு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

கும்பகோணம் அருகே திருவலஞ்சுழி வெள்ளை விநாயகர் கோயில் என அழைக்கப்படும் ஸ்ரீ கபர்தீஸ்வரர் கோயில் உள்ளது. இந்த கோயில் முருகனின் நான்காம் படைவீடான சுவாமிமலை சுவாமிநாதசுவாமி கோயிலின் இணை கோயிலாகும். இக்கோயிலின் அர்ச்சகர் விஸ்வநாதன் (72). இவர், கோயில் உண்டியலில் காணிக்கை செலுத்த வந்த 6 வயது சிறுமிக்கு பாலியல் ரீதியிலான துன்புறுத்தல் தந்ததாக கூறப்படுகிறது.

இதையடுத்து, சிறுமியின் பெற்றோர் அளித்த புகாரின் பேரில் விசாரணை மேற்கொண்ட கும்பகோணம் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலைய போலீசார், கோயில் அர்ச்சகர் மீது போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்து, அவரை கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். மேலும், இச்சம்பவம் தொடர்பாக இந்து சமய அறநிலையத்துறையும் விரிவான விசாரணை செய்து வருகிறது.

இந்நிலையில், அர்ச்சகர் மீது காழ்ப்புணர்ச்சி காரணமாக இந்த புகார் கொடுக்கப்பட்டிருப்பதாக கூறி, அகில பாரத இந்து மகா சபா மாநில செயலாளர் இராம. நிரஞ்சன், கோயில் துணை ஆணையர் அலுவலகத்தில் மனு அளித்தார்.

அந்த மனுவில், “பார்வை குறைபாடு கொண்ட 72 வயது அர்ச்சகர் மீது காழ்ப்புணர்ச்சி காரணமாக இத்தகைய வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. தவறு செய்திருந்தால், அவரை சட்டப்படி தண்டிப்பதில்லை தவறில்லை. ஆனால், இதற்கு பின்னால் வேறு காரணங்கள் உள்ளது போல் சந்தேகம் எழுகிறது. இதனை முறையாக முழுமையாக இந்து சமய அறநிலையத்துறை நிர்வாகம் விசாரித்து உண்மையை வெளியுலகிற்கு தெரியப்படுத்திட வேண்டும்.

அதேபோல், சுவாமிமலையில் டீக்கடை வைத்துள்ள முருகன் என்பவருக்கும், சுவாமிநாதசுவாமி கோயிலிலுக்கும் எந்தவித சம்மந்தமும் இல்லை. ஆனால், நாள்தோறும் குறைந்தபட்சம் 10 முதல் 15 நபர்களிடம் ரூ.1000 பெற்றுக்கொண்டு விஐபி தரிசனத்திற்கு அவர் அழைத்து செல்கிறார். வருபவர்களும் அவருக்கு மாலை அணிவித்து ராஜ மரியாதை கொடுக்கின்றனர். எனவே கோயிலுக்கே சம்மந்தமில்லாத நபர், கோயிலில் விஐபி தரிசனம் செய்த தனிப்பட்ட முறையில் பெரும் தொகை வசூல் செய்து வருவது கண்டனத்திற்குரியது.

இது குறித்து திருக்கோயில் நிர்வாகம் கோயிலில் உள்ள சிசிடிவி பதிவுகள் அடிப்படையிலும், கோயில் ஊழியர்களிடமும் உரிய விசாரணை மேற்கொண்டு கோயில் வளாகத்திற்குள் அதிகார துஷ்பிரயோகத்தில் ஈடுபடுவதை தடுக்கும் வேண்டும்” என குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.

மனு கொடுக்க வந்தபோது துணை ஆணையர் இல்லாததால், அங்கு பணியில் இருந்த கோயில் கண்காணிப்பாளர் தமிழரசியிடம் கோரிக்கை மனு அளித்து சென்றனர். மேலும், கோயில் நிர்வாகம் இவை குறித்து நடவடிக்கை எடுக்காவிட்டால் அகில பாரத இந்து மகா சபா அடுத்தகட்டமாக போராட்டத்தில் இறங்குவோம் என அந்த இயக்கத்தின் மாநில செயலாளர் இராம நிரஞ்சன் தெரிவித்தார்.

