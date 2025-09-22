ஜிஎஸ்டி வரி குறைப்பு: ''தள்ளுபடி என்ற பெயரில் மக்களை ஏமாற்றும் ஆவின்'' - கொதிக்கும் தமிழ்நாடு பால் முகவர்கள் சங்கம்!
ஜிஎஸ்டி குறைப்பு அமுலுக்கு வருவதால் தனியார் பால் நிறுவனங்கள் விலை குறைப்பில் ஈடுபட்டுள்ளன. ஆனால் ஆவின் நிறுவனம் ஜிஎஸ்டி வரி குறைப்பின் பயனை மக்களுக்கு நேரடியாக வழங்காமல் தள்ளுபடி கொடுப்பது போல் ஏமாற்றுகிறது.
Published : September 22, 2025 at 11:33 PM IST
சென்னை: ஜிஎஸ்டி வரி குறைப்பு அமுலுக்கு வந்துள்ள நிலையில் ஆவின் ஜிஎஸ்டி வரி குறைப்பின் பயனை மக்களுக்கு நேரடியாக வழங்காமல் தள்ளுபடி கொடுப்பது போல் ஏமாற்றுவதாக தமிழ்நாடு பால் முகவர்கள் தொழிலாளர்கள் நலச்சங்கம் தமிழ்நாடு அரசை குற்றம்சாட்டியுள்ளது.
நாடு முழுவதும் 5%, 18% ஆகிய இரண்டு விகித சரக்கு மற்றும் சேவை வரி (ஜிஎஸ்டி) இன்று முதல் நடைமுறைக்கு வந்துள்ளது. இதில் பதப்படுத்தப்பட்ட பால் வகைகள், தயிர், லஸ்ஸி, பனீர் பொருட்களுக்கு ஜிஎஸ்டி வரியில் விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் வெண்ணெய், நெய், சீஸ், ஐஸ் கிரீம் உள்ளிட்ட கொழுப்பு அதிகமுள்ள பால் பொருட்களுக்கு ஜிஎஸ்டி வரியை 12 சதவிகிதத்தில் இருந்து 5 சதவிகிதமாக குறைத்து அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதன் எதிரொலியாக ஆவின் நிறுவன பால் பொருட்களின் விலை குறைக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில் தள்ளுபடி என்ற பெயரில் இன்று (செப்டம்பர் 22) முதல் தமிழ்நாடு அரசின் ஆவின் நிறுவனம், பால் பொருட்களின் புதிய விலைப் பட்டியலை வெளியிட்டுள்ளது.
நெய் வகைகளில் சலுகை:
அதன்படி இன்று (செப்டம்பர் 22) முதல் நவம்பர் 30 வரை சில நெய் வகைகளில் சலுகை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் 50 மில்லி நெய் ஜார் ரூ.48க்கு பதிலாக 45 ரூபாய்க்கும், 100 மில்லி நெய் ஜார் ரூ.85க்கு பதிலாக 80 ரூபாய்க்கும், 200 மில்லி நெய் ஜார் ரூ.160க்கு பதிலாக 150 ரூபாய்க்கும், 500 மில்லி நெய் ஜார் ரூ.365க்கு பதிலாக 340 ரூபாய்க்கும், 1 லிட்டர் நெய் ஜார் ரூ.700க்கு பதிலாக 660 ரூபாய்க்கும், 1 லிட்டர் நெய் கார்டன் ரூ.690க்கு பதிலாக 650 ரூபாய்க்கும் 5 லிட்டர் நெய் பெட் ஜார் 3600 ரூபாய்க்கு பதிலாக 3250 ரூபாய்க்கு சலுகை விலையாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக 5 லிட்டர் ஜார் மற்றும் 15 கிலோ டின் வகைகளில் வழங்கப்பட்ட நெய் சலுகை இன்று முதல் அமலுக்கு வந்துள்ளது.
பனீர் தயாரிப்புகளில் சலுகை:
பனீர் தயாரிப்புகளில் சலுகைகள் நவம்பர் 30 வரை செல்லும் என்றும் அதில் 500 கிராம் பனீர் ரூ.300க்கு பதிலாக 275 ரூபாய்க்கும், 200 கிராம் பனீர் ரூ.120க்கு பதிலாக 110 ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. UHT பால் 150 மில்லி பாக்கெட் ரூ.12க்கு பதிலாக 10 ரூபாய் விலையில் கிடைக்கும். இது நவம்பர் 30 வரை வாடிக்கையாளர்களுக்கு கிடைக்கும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாடு அரசுக்கு கடும் எதிர்ப்பு
இந்த நிலையில் ஆவின் நிறுவனம் விற்பனை விலையை குறைக்காமல் தள்ளுபடி என்ற பெயரில் மக்களை ஏமாற்றுவதாக தமிழ்நாடு பால் முகவர்கள் தொழிலாளர்கள் நலச்சங்கம் தமிழ்நாடு அரசுக்கு கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளது.
இதுகுறித்து தமிழ்நாடு பால் முகவர்கள் தொழிலாளர்கள் நலச்சங்கம் வெளியிட்ட அறிக்கையில், ''கடந்த சில வாரங்களுக்கு முன் நடைபெற்ற 56 ஆவது ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் கூட்டத்தில் UHT பால் மற்றும் பனீர் வகைகளுக்கு ஜிஎஸ்டியில் (5%) இருந்து விலக்கு அளித்திடவும், நெய், வெண்ணெய், சீஸ் உள்ளிட்ட பால் பொருட்களுக்கு 12%லிருந்து 5% ஆகவும், ஐஸ்கிரீம் வகைகளுக்கு 18%லிருந்து 5% ஆகவும் ஜிஎஸ்டியை குறைப்பதென்றும் மத்திய அரசு ஜிஎஸ்டி சீர்திருத்த நடவடிக்கை எடுத்து அறிவிப்பு வெளியிட்டது.
விலை குறைப்பில் ஈடுபட்டுள்ள தனியார் பால் நிறுவனங்கள்
இதன் அடிப்படையில் ஆவின் மற்றும் தனியார் பால் நிறுவனங்கள் ஜிஎஸ்டி விலக்கு மற்றும் ஜிஎஸ்டி குறைப்பில் வரும் பால் பொருட்களுக்கான விற்பனை விலையை குறைக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை எழுந்தது. இந்த சூழலில் இன்று முதல் ஜிஎஸ்டி குறைப்பு அமுலுக்கு வருவதால் பால் பொருட்கள் உற்பத்தியில் உள்ள தனியார் பால் நிறுவனங்கள் ஜிஎஸ்டி வரி குறைப்பின் பயனை பொதுமக்களுக்கு முழுமையாக வழங்குவதற்கான முயற்சியில் விற்பனை விலை குறைப்பில் ஈடுபட்டுள்ளன.
அதன்படி இன்று முதல் நெய் ஒரு லிட்டருக்கு ரூ.50 வரையிலும், வெண்ணெய் ஒரு கிலோவிற்கு ரூ.30 வரையிலும், சீஸ் ஒரு கிலோவிற்கு ரூ.40 வரையிலும், பனீர் ஒரு கிலோவிற்கு ரூ.25 வரையிலும், UHT பால் லிட்டருக்கு ரூ.3 வரையிலும், ஐஸ்கிரீம் வகைகளுக்கு குறைந்தபட்சம் ரூ.5 வரையிலும் விற்பனை விலையை குறைத்துள்ளன.
தள்ளுபடி கொடுப்பது போல் தமிழ்நாடு அரசு அறிவிப்பு
ஆனால், தமிழ்நாடு அரசின் கூட்டுறவு பால் நிறுவனமான ஆவின் ஜிஎஸ்டி வரி குறைப்பின் பயனை மக்களுக்கு நேரடியாக வழங்காமல் நெய் சந்தை நிலைமை மற்றும் விற்பனையை கருத்தில் கொண்டு, நெய் வாடிக்கையாளர்களுக்கு 22.09.2025 முதல் 30.11.2025 வரையில் தள்ளுபடி கொடுப்பது போல் தெரிவித்துள்ளது.
மேலும் வெண்ணெய், சீஸ், ஐஸ்கிரீம் உள்ளிட்ட பால் பொருட்கள் விற்பனை விலையை குறைக்காமல், நெய், பனீர், UHT பால் உள்ளிட்ட மதிப்பு கூட்டப்பட்ட பால் பொருட்களுக்கான விற்பனை விலையை மட்டும் சலுகை விலையில் வழங்குவது போல அதற்கான விலைப்பட்டியலை ஆவின் நிர்வாக இயக்குநர் தெரிவித்திருப்பதை தமிழ்நாடு பால் முகவர்கள் தொழிலாளர்கள் நலச் சங்கம் வன்மையாக கண்டிக்கிறது.
விலையை குறைக்க ஆவின் நிர்வாகம் முன்வர வேண்டும்
உடனே ஜிஎஸ்டி வரி குறைப்பின் பயனை பொதுமக்களுக்கு முழுமையாக வழங்கும் வகையில் நெய் விற்பனை விலை குறைப்பை நிரந்தரமாக செயல்படுத்த வேண்டும். வெண்ணெய், பனீர், சீஸ், UHT பால், ஐஸ்கிரீம் உள்ளிட்ட பால் பொருட்களின் விற்பனை விலையையும் முழுமையாக குறைக்க ஆவின் நிர்வாகம் முன்வர வேண்டும்.
|இதையும் படிங்க: அண்ணாமலை - டிடிவி தினகரன் திடீர் சந்திப்பு; ஒற்றை கோரிக்கையால் 'கூட்டணியில் குழப்பம்'!
ஆவின் நிர்வாகம் ஜிஎஸ்டி குறைப்பு செய்யப்பட்ட பால் பொருட்களுக்கான விற்பனை விலையை குறைக்க முன் வராவிட்டால் மத்திய அரசு ஆவின் நிறுவனத்தின் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.'' என தமிழ்நாடு பால் முகவர்கள் தொழிலாளர்கள் நலச் சங்கம் அறிக்கையில் தெரிவித்து உள்ளது.