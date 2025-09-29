கரூரில் 40 பேரின் உடல்கள் ஒரே இரவில் உடற்கூறாய்வு செய்யப்பட்டது ஏன்? நீதிமன்றம் செல்லும் தவெக!
கரூரில் தவெக கூட்டத்தில் ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலுக்கு சதித் திட்டமே காரணம் என ஆதவ் அர்ஜுனா தரப்பு வழக்கறிஞர் அறிவழகன் குற்றம்சாட்டி உள்ளார்.
Published : September 29, 2025 at 1:45 PM IST
மதுரை: கரூரில் தவெக பிரச்சாரத்தில் கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் உயிரிழந்தனர். இந்நிலையில், இந்த துயர சம்பவம் குறித்து தவெக தேர்தல் பிரச்சார மேலாண்மைப் பிரிவு பொதுச் செயலாளர் ஆதவ் அர்ஜுனா சார்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் பொதுநல மனு தாக்கல் செய்யப்பட உள்ளது.
தவெக தலைவர் விஜய் நேற்று முன்தினம் கரூரில் பிரச்சாரம் செய்தார். அப்போது ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் உயிரிழந்தனர். பலர் காயமடைந்து அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைப் பெற்று வருகின்றனர். இச்சம்பவம் தமிழகத்தில் பெரும் அதிர்வலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த நிலையில், இந்த சம்பவம் குறித்து உரிய விசாரணை நடத்த தவெக தேர்தல் பிரச்சார மேலாண்மைப் பிரிவு பொதுச் செயலாளர் ஆதவ் அர்ஜுனா சார்பில், உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் பொதுநல மனு தாக்கல் செய்யப்பட உள்ளது.
இதற்கிடையே, ஆதவ் அர்ஜுனா சார்பில் ஆஜராகும் வழக்கறிஞர் அறிவழகன் உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார். அப்போது பேசிய அவர், “கரூர் கூட்டத்தில் போலீசார் தேவையில்லாமல் தடியடி நடத்தியுள்ளனர். மின் இணைப்பையும் துண்டித்துள்ளனர். இது போன்ற சம்பவம் நடைபெறும் என திமுகவினர் ஏற்கெனவே சமூக வலைதளங்களில் பதிவிட்டுள்ளனர்.
மக்கள் மற்றும் போக்குவரத்திற்கு எந்தவித இடையூறும் ஏற்படக் கூடாது என்பதற்காக, விஜய் வாகனம் மெதுவாக வந்ததால் குறிப்பிட்ட இடத்திற்கு வர தாமதம் ஆனது. கூட்டத்தில் காவல் துறை மற்றும் திமுகவின் மாவட்ட பொறுப்பாளர்களால் குழப்பம் ஏற்படுத்தப்பட்டு, உயிரிழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி உயிரிழந்த 40 பேரின் உடல்கள் ஒரே இரவில் உடற்கூறாய்வு செய்யப்பட்டது ஏன்?
இரவு உடற்கூறாய்வு செய்யப்படக்கூடாது என இருந்தும், அவசர அவசரமாக மேற்கொண்டுள்ளார்கள். உடற்கூறாய்வு செய்வதற்கு மருத்துவர்கள் எங்கிருந்து வந்தார்கள்? அவர்கள் அதற்கு தகுதியானவர்களா? இந்த கூட்ட நெரிசலுக்கு பின்னே சதித்திட்டம் உள்ளது. எனவே, இந்த வழக்கை மாநில அரசு விசாரிக்கக் கூடாது, சிபிஐயிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும். இதனை தமிழக வெற்றிக் கழகம் தரப்பில் பொதுநல மனுவாக தாக்கல் செய்யப்பட உள்ளது” என தெரிவித்தார்.
முன்னதாக, கரூர் பிரச்சாரத்தில் நடந்த சம்பவங்கள் தொடர்பாக, சிபிஐ விசாரணை கோரி தவெக தேர்தல் பிரச்சார மேலாண்மைப் பிரிவு பொதுச் செயலாளர் ஆதவ் அர்ஜுனா சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.