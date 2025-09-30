ETV Bharat / state

எங்களது மிகப்பெரிய பயணம் தொடரும்: ஆதவ் அர்ஜுனா உறுதி

கரூர் துயர சம்பவம் மிகுந்த மன வேதனையை தந்துள்ளது. என் அம்மாவின் இழப்புக்கு பிறகு, என் வாழ்க்கையில் நான் சந்தித்த மிக பெரிய இழப்பு இது என்று தவெக நிர்வாகி ஆதவ் அர்ஜுனா கூறினார்.

ஆதவ் அர்ஜுனா
ஆதவ் அர்ஜுனா (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 30, 2025 at 7:31 PM IST

சென்னை: கரூரில் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களை விரைவில் சந்திப்போம் என்றும், அவர்கள் எங்களது மிகப்பெரிய பயணம் தொடரும் எனவும் தவெக நிர்வாகி ஆதவ் அர்ஜுனா தெரிவித்தார்.

கரூரில் நடந்த தவெக பிரச்சாரத்தின் போது நிகழ்ந்த திடீர் கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் உயிரிழந்தனர். இந்த கோர சம்பவம் அரசியல் சதியினால் நடந்ததாக தவெக தரப்பில் குற்றம்சாட்டப்படுகிறது. அதே வேளையில், போலீசார் வகுத்த விதிகளை முறையாக கடைபிடிக்காமல் இருந்ததே இதற்கு காரணம் என அரசு தரப்பில் கூறப்படுகிறது. இந்த சூழலில், சம்பவம் குறித்து வழக்கு பதிவு செய்துள்ள கரூர் நகர போலீசார் தொடர் கைது நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகின்றனர். மறுபுறம், தவெக சார்பில் நீதிமன்றத்தில் முறையிடும் முயற்சிகளும் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.

இந்நிலையில், கரூர் துயர சம்பவத்தின் எதிரொலியாக, ஆதவ் அர்ஜுனா இன்று காலை தனது சமூக வலைதள பக்கத்தில் ஒரு ட்வீட் போட்டிருந்தார். அந்த ட்வீட் கடும் சர்ச்சையை கிளப்பிய நிலையில், ஆதவ் அர்ஜுனா அதனை உடனடியாக நீக்கினார். இதையடுத்து, திமுக எம்.பி. ஆ. ராசா உட்பட திமுக நிர்வாகிகள் பலர் ஆதவ் அர்ஜுனாவின் பதிவுக்கு கண்டனம் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

இதற்கிடையே, ஆதவ் அர்ஜுனா நந்தனத்தில் உள்ள அவரது அலுவலகத்தில் சட்ட வல்லுநர்களுடன் ஆலோசனையில் ஈடுபட்டார். அதன் பிறகு செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய அவர், ''கரூர் துயரச் சம்பவம் மிகுந்த மன வேதனையை தந்துள்ளது. என் அம்மாவின் இழப்புக்கு பிறகு, என் வாழ்க்கையில் நான் சந்தித்த மிக பெரிய இழப்பு இது. என்னுடைய 41 குடும்பங்கள் மிகப்பெரிய இழப்பைச் சந்தித்துள்ளன.

இப்போதைக்கு நான் எதுவும் பேசக்கூடிய மனநிலையில் இல்லை. இதை நீங்கள் புரிந்துகொள்வீர்கள் என்று நம்புகிறேன். பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களை விரைவில் சந்திப்போம். அவர்களோடு எங்களது மிகப்பெரிய பயணம் தொடரும்'' என்று தெரிவித்தார். மேலும், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் பற்றி கேள்வி எழுப்பியதற்கு, ''சிறிது காலம் தயவு செய்து விடுங்க'' எனக் கூறிவிட்டு அவர் புறப்பட்டு சென்றார்.

