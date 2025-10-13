ETV Bharat / state

தவெகவை முடக்க திமுக முயற்சி! ஆதவ் அர்ஜுனா பகிரங்க குற்றச்சாட்டு!

எங்கும் வரவேற்காத காவல்துறை, கரூரில் மட்டும் எங்களை வரவேற்றது ஏன்? என தவெக தேர்தல் மேலாண்மை பொதுச் செயலாளர் ஆதவ் அர்ஜுனா கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

தவெக தேர்தல் மேலாண்மை பொதுச் செயலாளர் ஆதவ் அர்ஜுனா
தவெக தேர்தல் மேலாண்மை பொதுச் செயலாளர் ஆதவ் அர்ஜுனா (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 13, 2025 at 2:21 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

புதுடெல்லி: கரூரில் தவெகவினரை தீவிரவாதிகள் போன்று காவல் துறையினர் அடித்து அனுப்பினர். தவெகவை முடக்க திமுக முயற்சிக்கிறது என ஆதவ் அர்ஜுனா குற்றம்சாட்டினார்.

கரூரில் தவெக தலைவர் விஜய் மேற்கொண்ட பிரச்சாரத்தின் போது ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசல் சிக்கி 41 பேர் உயிரிழந்தது தொடர்பான வழக்கை சிபிஐ விசாரணைக்கு மாற்றி உச்ச நீதிமன்றம் இன்று அதிரடியாக உத்தரவிட்டுள்ளது.

இந்த நிலையில், தவெக தேர்தல் மேலாண்மை பொதுச் செயலாளர் ஆதவ் அர்ஜுனா டெல்லியில் இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.

அப்போது அவர், "காவல் துறை கூறிய இடத்தில் தான் தவெக தலைவர் விஜய் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார். கரூர் காவல் துறையினர் தான் எங்களை வரவேற்றனர். வேறு எங்கும் வரவேற்காத காவல் துறை கரூரில் மட்டும் எங்களை வரவேற்றது ஏன்? விஜய் தாமதமாக வந்தார் என்பது அபாண்டமான குற்றச்சாட்டு. காவல் துறை அனுமதி அளித்த நேரமான பிற்பகல் 3 மணி முதல் இரவு 10 மணிக்குள் விஜய் வந்தார்.

கரூரில் தவெகவினரை தீவிரவாதிகள் போன்று காவல் துறையினர் அடித்து அனுப்பினர். தவெகவை முடக்க திமுக முயற்சித்தது. கரூர் கூட்ட நெரிசல் சம்பவத்தில் சதி உள்ளது. கூட்ட நெரிசல் சம்பவம் நடைபெற்றதும், நாங்கள் கரூர் மாவட்ட எல்லையில் காத்திருந்தோம். நீங்கள் வந்தால் கலவரமாகும் என காவல் துறை கூறியதால் வெளியேறினோம்.

ஆதவ் அர்ஜுனா பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
இதையும் படிங்க: கரூர் சம்பவ வழக்கை சிபிஐ விசாரிக்க உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவு; தவெகவின் கோரிக்கையும் ஏற்பு!

ஆனால், தற்போது மாவட்டச் செயலாளர்கள் உள்ளிட்டோரை கைது செய்து கட்சியை முடக்க திமுக முயற்சிக்கிறது. இந்த சம்பவம் தொடர்பாக ஒருநபர் ஆணையம் அமைத்த பிறகு, அரசு அதிகாரிகள் ஒவ்வொருவராக வந்து பேட்டி அளித்தனர். விஜயின் தலைமைப் பண்பு உள்ளிட்டவை குறித்து சென்னை உயர் நீதிமன்றம் கேள்வி எழுப்பியது அதிர்ச்சியளித்தது.

தவெக தலைவர் விஜயின் அறிவுறுத்தலின் பேரில் அக்டோபர் 1 ஆம் தேதி டெல்லிக்கு வந்தேன். கூட்ட நெரிசலில் இறந்த 41 பேரின் குடும்பத்தையும் தத்தெடுத்து, அவர்களோடு இணைந்து பயணித்து உண்மையை கொண்டு வருவோம். 41 பேரின் குடும்பங்களுக்கும் நீதி கிடைக்க வேண்டும்.

தவெக மற்றும் விஜயை குற்றவாளியாக்கும் வகையில் உயர் நீதிமன்றத்தில் கருத்து தெரிவிக்கப்பட்டது. உயர் நீதிமன்ற உத்தரவு எந்த அளவுக்கு தவறு என உச்ச நீதிமன்றத்தின் உத்தரவு தெளிவாக்கியுள்ளது. எங்கள் கோரிக்கைகளை ஏற்று உச்ச நீதிமன்றம் சரியான உத்தரவை அளித்துள்ளது. தவெக மிகப்பெரிய அளவில் வளர்ந்து வருகிறது. தவெகவை முடக்க நினைக்கிறார்கள் என எங்களுக்கு தெரியும்" என்று ஆதவ் அர்ஜுனா கூறினார்.

For All Latest Updates

TAGGED:

TVK CASEஆதவ் அர்ஜுனாசிபிஐ விசாரணைTVK VIJAYAADHAV ARJUNA

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ரஜினி பட பாணியில்... சிட்டுக்குருவிகளை பாதுகாக்கும் 'ரியல் பட்சி ராஜன்'!

14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வரவழைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!

ஜப்பானிய திசு முறையில் ஆவணங்கள் எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றன?

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.