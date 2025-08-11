ETV Bharat / state

தனியார் விடுதி உரிமையாளருக்கு அரிவாள் வெட்டு: தலைமறைவான இளைஞர்களுக்கு போலீஸ் வலைவீச்சு - YOUTH ATTACK HOTEL OWNER

சம்பவ இடத்தில் போலீசார்
சம்பவ இடத்தில் போலீசார் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 11, 2025 at 5:54 PM IST

தூத்துக்குடி: தனியார் விடுதிக்குள் புகுந்த இளைஞர்கள் விடுதி உரிமையாளரை தாக்கிவிட்டு தப்பிச் சென்ற சம்பவம் அப்பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. தற்போது இச்சம்பவத்தின் சிசிடிவி காட்சிகள் இணையத்தில் பரவி வைரலாகி வருகிறது.

தூத்துக்குடி, போல்பேட்டை பகுதியை சேர்ந்தவர் முருகானந்தம். இவருக்கு சொந்தமாக கோவில்பட்டி அருகே உள்ள எட்டையாபுரம் ரோட்டில் வி.வி டவர் எனும் தனியார் விடுதி அமைந்துள்ளது. இதில் துப்புரவு பணியாளராக தூத்துக்குடி லூர்தம்மாள்புரம் பகுதியைச் சேர்ந்த பார்வதி என்பவர் பணிபுரிந்து வருகிறார். இந்நிலையில் பார்வதியின் மகன் செல்வம், அவரது நண்பர் ஆகியோர் தாங்கள் மறைத்து வைத்திருந்த அரிவாள் மற்றும் ஆயுதங்களுடன் திடீரென விடுதிக்குள் புகுந்து அங்கு சோபாவில் அமர்ந்திருந்த விடுதி உரிமையாளர் முருகானந்தத்தை சரமாரியாக தாக்கியுள்ளனர்.

அதிர்ச்சியில் முருகானந்தம் அலற அருகே இருந்த துப்புரவு பணியாளர் பார்வதி உடனடியாக விடுதி உரிமையாளரை காப்பாற்ற முயன்றுள்ளார். இதில் பார்வதிக்கும் அரிவாள் வெட்டு விழுந்தது. பின்னர், இளைஞர்கள் இரண்டு பேரும் தப்பி ஓடிவிட்டனர். இதனைப் பாரத்த விடுதி ஊழியர்கள் ரத்த வெள்ளத்தில் இருந்த விடுதி உரிமையாளர் முருகானந்தம், துப்புரவு பணியாளர் பார்வதி ஆகியோரை சிகிச்சைக்காக தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர்.

இந்த தாக்குதல் சம்பவம் தொடர்பாக வடபாகம் காவல் துறையினர் சம்பவ இடத்திற்கு வந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்ற நிலையில், தாக்குதலில் ஈடுபட்டு தப்பி ஓடிய இரண்டு பேரையும் தேடி வருகின்றனர். அவர்கள் எதற்காக விடுதி உரிமையாளரை தாக்கினார்கள் என்பது குறித்தும் அவர்கள் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். தற்போது இதுசம்பந்தமான சிசிடிவி காட்சிகள் வெளியாகி உள்ள நிலையில் இச்சம்பவம் அப்பகுதியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

