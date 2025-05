ETV Bharat / state

கோவில்பட்டி அருகே குப்பையில் கிடந்த தபால்கள்... போஸ்ட்மேன் கூறியதைக் கேட்டு அதிர்ந்த போலீசார்! - POSTMAN THROW LETTERS IN GARBAGE

தபால்கள் குப்பையில் கிடக்கும் காட்சி ( ETV Bharat Tamil Nadu )

By ETV Bharat Tamil Nadu Team Published : May 8, 2025 at 2:21 PM IST | Updated : May 8, 2025 at 3:27 PM IST 2 Min Read

தூத்துக்குடி: கோவில்பட்டி அருகே பொதுமக்களுக்கு விநியோகம் செய்ய வேண்டிய தபால்கள் குப்பையில் எரிந்த நிலையில் கிடந்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இது தொடர்பாக வழக்குப்பதிவு செய்த போலீசார், தற்காலிக ஊழியரான போஸ்ட் மேனை கைது செய்தனர். தூத்துக்குடி மாவட்டம், கோவில்பட்டி அருகே உள்ள சுண்ணாம்பு காளவாசல் பேருந்து நிலையம் பகுதியில், ஒரு மின் கம்பத்திற்குக் கீழ் இருந்த குப்பையில் இந்திய அஞ்சல் துறையைச் சேர்ந்த பதிவு தபால்கள், கடிதங்கள், ஆதி திராவிடர் மகளிர் விடுதிக்கு அனுப்பப்பட வேண்டிய நாளிதழ்கள் ஆகியவை கிடந்தன. அதனைக் கண்டு அதிர்ச்சியடைந்த அப்பகுதி மக்கள், உடனடியாக அஞ்சல் நிலைய அலுவலர் பால் ராஜப்பாவுக்கு தகவல் கொடுத்தனர். அந்த தகவலின் அடிப்படையில், அஞ்சல் நிலைய அலுவலர் வந்து பார்த்த போது, குப்பையில் கிடந்த தபால்கள் அனைத்தும் எரிந்து கொண்டிருந்தன. தொடர்ந்து, இது குறித்து கோவில்பட்டி கோட்ட அஞ்சல் அதிகாரிகளுக்குத் தகவல் கொடுக்கப்பட்டது. விரைந்து வந்த அதிகாரிகள் நேரில் பார்வையிட்டு விசாரணை நடத்தினர். பின்னர், இந்த சம்பவம் குறித்து கழுகுமலை காவல்நிலையத்தில் புகார் அளிக்கப்பட்டது. போலீசார் அப்பகுதியிலிருந்த சிசிடிவி கேமிரா காட்சிகளை ஆய்வு செய்தனர். அதில், அஞ்சல் நிலையத்தில் தற்காலிக ஊழியராக பணிபுரியும் கழுகுமலையை சேர்ந்த பாலசுப்பிரமணியன் (44), தபால்களைக் கொண்டு வந்து குப்பையில் வீசியது தெரிய வந்தது. காவலருடன் உள்ள கைது செய்யப்பட்ட தபால் நிலைய தற்காலிக ஊழியர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

