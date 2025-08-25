ETV Bharat / state

உஷார்...! ஷூவில் இருந்த பாம்பு... தட்டாமல் போட்ட சிறுவனுக்கு கடி! மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சை... - SNAKE IN THE SHOE

ஷூவை அணிவதற்கு முன்னர் அதனை சிறுவன் தட்டாமல் போட்டதால், பாம்பு கடித்திருப்பது விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது.

ஷூவில் இருந்த பாம்பு
ஷூவில் இருந்த பாம்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 25, 2025 at 7:22 PM IST

2 Min Read

கடலூர்: ஷூவில் இருந்த பாம்பு கடித்து பள்ளி மாணவர் மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்.

கடலூர் மாவட்டம், திட்டக்குடி பேரூராட்சி, தொழுதூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் கண்ணன் - ராதா தம்பதி. இவர்களுக்கு இரண்டு மகன்கள் உள்ளனர். கண்ணன் வெளிநாட்டில் பணிபுரிந்து வரும் நிலையில், மகன்களுடன் ராதா தொழுதூரில் வசித்து வருகிறார்.

இந்நிலையில், அவருடைய இரண்டாவது மகனான கௌசிக் (12) அப்பகுதியில் உள்ள தனியார் பள்ளியில் 7ஆம் வகுப்பு படித்து வருகிறார். இவர் இன்று (ஆகஸ்ட் 25) பள்ளிக்குச் செல்ல தயாராகிக் கொண்டிருந்தார். அப்போது ஷூவை அணிய முற்பட்டு காலை ஷூவுக்குள் விட்ட போது ஏதோ கடித்துள்ளது.

உடனே கௌசிக் அலறி மயங்கி விழுந்துள்ளார். இதனால் அதிர்ச்சி அடைந்த சிறுவனின் பெற்றோர் ஷூவை பார்த்த போது அதில் சிறிய பாம்பு இருந்தது தெரிய வந்தது. இதையடுத்து மயங்கிய சிறுவனை தூக்கிக் கொண்டு பெரம்பலூர் மாவட்டம் லப்பைகுடி காட்டில் இருக்கும் தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக சேர்த்தனர்.

அங்கு முதல் சிகிச்சை பெற்ற பிறகு மேல் சிகிச்சைக்காக திருச்சியில் இருக்கும் தனியார் மருத்துவமனையில் சிறுவன் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். அங்கு அவருக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.

ஷூவில் இருந்த சாரை பாம்பு குட்டி
ஷூவில் இருந்த சாரை பாம்பு குட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

மேலும், இது தொடர்பாக ராமநத்தம் காவல்துறை அதிகாரிகள் விசாரணை செய்ததில், சிறுவன் ஷூவை வீட்டு வாசலில் விட்டிருந்தது தெரிய வந்தது. அந்த வீட்டை சுற்றிலும் புதராக இருந்த நிலையில், சாரை பாம்பு குட்டி ஒன்று அடக்கமாக ஷூவுக்குள் புகுந்து இருந்துள்ளது. மேலும், ஷூவை அணிவதற்கு முன்னர் அதனை சிறுவன் தட்டாமல் போட்டதால் சிறுவனை பாம்பு கடித்துள்ளது விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது.

கவனத்துடன் இருப்பது அவசியம்

மேலும் பாம்பு, தேள், பூரான் உள்ளிட்ட ஜந்துக்கள் மற்றும் விஷப் பூச்சிகளுக்கு ஷூவின் அமைப்பு ஒரு பாதுகாப்பான கூட்டைப் போல தோன்றும். அதனால் தான் அவை எளிதில் அதற்குள் தஞ்சமடைந்து விடுகின்றன. அதை கவனிக்காமல் அணியும்போது அவை கடித்து விடுகின்றன.

இதனால் சிறுவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை ஷூ அணிவதற்கு முன்பு, கவனமாக ஆய்வு செய்து அணிய வேண்டும். அதே போல இனி வருவது மழைக் காலம் என்பதால் மிகவும் பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும். நம்மை ஏதேனும் விஷ ஜந்துக்கள் கடித்து விட்டால் உடனடியாக பதற்றப்படக் கூடாது. பதற்றப்படும் பட்சத்தில் ரத்த ஓட்டம் வேகமடைந்து, விஷத்தின் செயல்பாடு தீவிரமாக வழி வகுக்கும் என மருத்துவர்கள் எச்சரிக்கின்றனர்.

விஷ ஜந்துக்கள் வீட்டின் அருகில் வராமல் தடுக்க என்ன செய்ய வேண்டும்?

பாம்பு, பூரான், தேள் போன்ற விஷ ஜந்துக்கள் மற்றும் விஷப்பூச்சிகள் வீட்டிற்குள் வராமல் தடுக்க, வீட்டைச் சுற்றியுள்ள குப்பைகளை முறையாக அகற்ற வேண்டும். எலிகள் போன்ற பாம்புகளின் முக்கிய இரைகளின் நடமாட்டம் இல்லாமல் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும். வீட்டின் துளைகள் மற்றும் வெடிப்புகளை அடைப்பதும், ஈரமான மற்றும் இருண்ட பகுதிகளை சுத்தமாக வைத்திருப்பதும் அவசியம்.

