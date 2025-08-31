ETV Bharat / state

'வாட்டர் ஹீட்டர்' வெடித்து வீட்டில் பரவிய தீ.. படுக்கையிலேயே உடல் கருகி இறந்த ஓய்வு பெற்ற ஆசிரியர்! - COONOOR HOUSE FIRE DEATH

சிகிச்சையில் ஒரு கால் அகற்றப்பட்டு வீட்டில் தனியாக படுத்துக்கொண்டிருந்த நிலையில், தீ விபத்தில் சிக்கி டோமினிக் சேவியர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தார்.

உயிரிழந்த டோமினிக் சேவியர் மற்றும் அவரது குடும்பம்
உயிரிழந்த டோமினிக் சேவியர் மற்றும் அவரது குடும்பம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
நீலகிரி: வாட்டர் ஹீட்டர் சூடாகி வெடித்ததில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் படுக்கைறையில் உறங்கிக்கொண்டிருந்த ஓய்வு பெற்ற ஆசிரியர் உடல் கருகி உயிரிழந்தார்.

நீலகிரி மாவட்டம், குன்னூர் அருகே உள்ள கரும்பாலம் என்ற பகுதியைச் சேர்ந்தவர் டோமினிக் சேவியர். இவரும், இவருடைய மனைவியும் ஓய்வு பெற்ற ஆசிரியர்கள். இந்த நிலையில், டோமினிக் சேவியர் கரும்பாலத்தில் உள்ள டபுள் போஸ்ட் என்ற இடத்தில் சொந்தமாக வீடு கட்டி, மனைவி, மகளுடன் வசித்து வந்தார்.

சேவியருக்கு உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்ட நிலையில் அவருக்கு ஒரு கால் எடுக்கப்பட்டு வீட்டில் ஓய்வெடுத்து வந்தார். இந்த நிலையில், இன்று சேவியரின், மனைவியும் மகளும் இன்று (ஆகஸ்ட் 31) குளிப்பதற்கு வாட்டர் ஹீட்டரை பயன்படுத்தி உள்ளனர். பின்னர் அதனை ஆஃப் செய்யாமல் அப்படியே விட்டுவிட்டு இரண்டு பேரும் சர்ச்சுக்கு கிளம்பி சென்றுவிட்டனர்.

இதனை அடுத்து வாட்டர் ஹீட்டர் அதிக சூடாகி ஒரு கட்டத்தில் வெடித்துள்ளது. அதனால் அறை முழுவதும் தீ பரவி உள்ளது. இதில், வீட்டில் தனியாக தூங்கிக் கொண்டிருந்த டோமினிக் சேவியர் தீயில் கருகி படுக்கையிலேயே உயிரிழந்தார். வீட்டில் இருந்து தீ புகை கிளம்பியதை கண்டு அக்கம்பக்கத்தினர் குன்னூர் தீயணைப்பு துறைக்கு தகவல் கொடுத்துள்ளனர்.

சம்பவம் அறிந்து விரைந்து வந்த தீயணைப்பு துறையினர் தீயை அணைத்து, படுக்கைறையில் உடல் கருகி சடலமாக கிடந்த டோமினிக் சேவியரின் உடலை மீட்டு பிரேத பரிசோதனைக்காக குன்னூர் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். இது குறித்து வழக்குப்பதிவு செய்துள்ள கேத்தி காவல் நிலைய போலீசார் இது விபத்து தானா? என்பதை குறித்து மேற்கொண்டு விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

குன்னூர் பகுதியில் வீட்டில் தனியாக தூங்கிக் கொண்டிருந்தவர் தீ விபத்தில் சிக்கி பரிதாபமாக உயிரிழந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் சோகத்தையும், அதிர்ச்சியையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

