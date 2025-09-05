கடந்த 2023 ஆம் ஆண்டு அறிக்கையின் படி இந்தியாவில் தமிழ்நாடு 67,213 என்ற எண்ணிக்கை அடிப்படையில் சாலை விபத்தில் முன்னிலை வகித்ததாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
Published : September 5, 2025 at 5:17 PM IST
சென்னை: நாடு முழுவதும் கடந்த 2023 ஆம் ஆண்டு நிகழ்ந்த சாலை விபத்துகள் குறித்த புள்ளிவிவரத்தை மத்திய சாலை போக்குவரத்துத் துறை அண்மையில் வெளியிட்டுள்ளது. இதில், தமிழ்நாடு முதலிடத்தில் இருப்பது தெரிய வந்துள்ளது.
2023 ஆம் ஆண்டு நிகழ்ந்த சாலை விபத்துகள் குறித்த அறிக்கை
உலகளவில் சாலை விபத்துக்கள் மனித மரணங்களுக்கு முக்கிய காரணமாக அமைகின்றன. கடந்த 2023 ஆம் ஆண்டு மத்திய அரசின் புள்ளிவிவரத்தின்படி இந்தியாவில் உள்ள மாநிலங்களில் தமிழ்நாடு 67,213 என்ற எண்ணிக்கை அடிப்படையில் சாலை விபத்தில் முன்னிலை வகித்தது. இதில் பெரும்பாலும் 15 முதல் 49 வயது வரை உள்ளவர்களே விபத்துகளை சந்தித்ததாக அந்த புள்ளிவிவரம் தெரிவித்துள்ளது.
2019 முதல் 2023 வரை நிகழ்ந்த விபத்து மற்றும் உயிரிழப்புகள்
தமிழ்நாட்டில் கடந்த 2023 ஆம் ஆண்டில் 67,213 சாலை விபத்துகள் நிகழ்ந்துள்ளன. 2019 முதல் தரவுகளை பார்க்கையில் கரோனா கட்டுப்பாடுகள் இருந்த 2020 மற்றும் 2021 ஆண்டுகளை தவிர, விபத்துக்கள், இறப்புகள் மற்றும் விபத்துகளால் ஏற்படும் காயம் அடைவோரின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருவதை தெரிந்து கொள்ள முடிகிறது.
கடந்த 2019 ஆம் ஆண்டுடன் ஒப்பிடுகையில், கடந்த 2023 ஆம் ஆண்டில் விபத்துகளின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளது. 2019 முதல் நான்கு ஆண்டு காலத்தில் சாலை விபத்துகளில் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கையும் அதிகரித்துள்ளது.
சாலை விபத்துகளின் எண்ணிக்கை மற்றும் அவற்றில் காயமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை இரண்டிலும் தமிழ்நாடு நாட்டிலேயே முதலிடத்தில் உள்ளது. மேலும் சாலை விபத்தால் ஏற்படும் இறப்புகள் மற்றும் மரணத்தை ஏற்படுத்தும் விபத்துகள் எண்ணிக்கையில், தமிழ்நாடு இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளது.
விபத்துகள் தொடர்பான பிற உண்மைகள்
- தமிழ்நாட்டில் கடந்த 2023 ஆம் ஆண்டு ஒரு லட்சத்தில் 87.4 பேர் விபத்துகளில் சிக்கினர். இவர்களில் 23.9 பேர் உயிரிழந்தனர்.
- கடந்த 2023 ஆம் ஆண்டு பின்னால் மோதிய விபத்துகளில் 4971 பேரும், பக்கவாட்டில் மோதிய விபத்துகளில் 3248 பேரும் உயிரிழந்தனர்.
- நிறுத்தப்பட்ட வாகனத்துடன் மோதியதில் 160 பேர் உயிரிழந்தனர்.
- மேலும் 18 வயதுக்குட்பட்ட 620 பேர் சாலை விபத்துகளில் உயிரிழந்தனர்.
- 4,733 விபத்துக்கள் உரிமம் இல்லாமல் வாகனம் ஓட்டியதால் ஏற்பட்டவை ஆகும்.
- மேலும் 6,766 பேர் வாகனம் ஓட்டும் போது ஹெல்மெட் அணியாததால் உயிரிழந்தனர் மற்றும் 269 பேர் சீட் பெல்ட் அணியாததால் உயிரிழந்தனர்.
- ஜனவரி மாதத்தில் அதிக எண்ணிக்கையிலான உயிரிழப்புகள் நிகழ்ந்தன. இதில் 1793 பேர் விபத்துகளில் உயிரிழந்தனர்.
- ஒவ்வொரு நான்கு விபத்துகளிலும் ஒன்று மாலை 6 மணி முதல் இரவு 9 மணி வரை நடந்துள்ளது. இந்த 3 மணி நேரத்தில் மொத்தம் 17,159 விபத்துகள் நடந்துள்ளன.
மேலும் கடந்த 2023 ஆம் ஆண்டில் தமிழ்நாட்டில் சாலை விபத்துகளில் இறந்தவர்களில், 14,237 பேர் நேரான சாலைகளில் நிகழ்ந்த விபத்துகளில் உயிரிழந்தனர். வளைந்த சாலைகளில் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை 2,555 ஆகும்.
- பழுதுபார்க்கும் பணிகள் நடைபெற்று வந்த சாலைகளில் 25 பேர் உயிரிழந்தனர்.
- போக்குவரத்து சிக்னல்களில் 555 பேர் உயிரிழந்தனர்.
- போக்குவரத்து கட்டுப்பாடு இல்லாத பகுதிகளில் 914 பேர் உயிரிழந்தனர்.
- தெளிவான பார்வையுடன் கூடிய நல்ல வானிலையில் 17,775 பேர் உயிரிழந்தனர்.
- மழையின் போது உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை 383.
- 189 பேர் மூடுபனியால் உயிரிழந்தனர்.
- 2023 ஆம் ஆண்டில் சாலை விபத்துகளில் 4,577 பாதசாரிகள் கொல்லப்பட்டனர். இதில் 1,796 பேர் இரு சக்கர வாகனங்களால் உயிரிழந்தனர். மேலும் 1,068 பேர் கார்கள் அல்லது டாக்ஸிகளால் உயிரிழந்தனர்.
- 11,490 பைக் ஓட்டுநர்கள் கொல்லப்பட்டனர். இவர்களில் 5,906 பேர் மற்ற பைக்குகள் சம்பந்தப்பட்ட விபத்துகளில் உயிரிழந்தனர்.
சாலை விபத்துக்கான காரணங்கள்
கிராமப்புறங்களில் நடந்த விபத்துகளில் அதிகமானோர் உயிரிழந்தனர். 12,546 பேர் கிராமப்புற சாலை விபத்துகளில் உயிரிழந்தனர். மொத்த இறப்புகளில் 68.38% கிராமப்புறங்களில் நிகழ்ந்தன. நகர்ப்புறங்களில் 5,801 பேர் உயிரிழந்தனர்.