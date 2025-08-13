ETV Bharat / state

பழத்தை பிழிந்து சாயம்... வாழை நாரில் நூல்... சுண்டி இழுக்கும் வண்ண வண்ண சேலைக... தெரிஞ்சிக்கலாம் வாங்க! - CHENGALPATTU NATURAL FIBER WEAVERS

இயற்கை நார் சேலைகளில் அண்ணாசி பழ நாரிலிருந்து எடுக்கப்படும் சேலைகளுக்கு தான் மவுசு அதிகம். குறிப்பாக, வெளிநாட்டிலிருந்து அண்ணாசி பழ நார் சேலைக்கு அதிகப்படியான ஆர்டர்கள் குவிகிறதாம்.

இயற்கை நாரில் இருந்து தயாரிக்கப்பட்ட அழகிய சேலைகள்
இயற்கை நாரில் இருந்து தயாரிக்கப்பட்ட அழகிய சேலைகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : August 13, 2025 at 5:15 PM IST

Updated : August 13, 2025 at 5:31 PM IST

5 Min Read

BY - சுபாஷ் தயாளன்

செங்கல்பட்டு: "வாழை, மூங்கில், கற்றாழை, வெட்டி வேர் மற்றும் தாமரைத் தண்டு உள்ளிட்ட 25 வகையான விளை பொருட்களில் இருந்து சேலை நெய்கிறோம். சேலைக்கான சாயமும் துளசி, வேம்பு, மஞ்சளிலிருந்து எடுப்பதால் தோலிற்கு எந்த தீங்கும் வராது. இங்கு தயாரிக்கப்படும் சேலைகள் இயற்கையோடு ஒத்துப் போவதால் மக்களிடம் நல்ல வரவேற்பு உள்ளது" என கூறுகின்றனர் இயற்கை நார் நெசவாளர்கள்.

பொதுவாக சேலைகள் என்றாலே பட்டு, பருத்தி மற்றும் பாலிஸ்டர் சேலைகள் தான் நமக்கு பரிச்சயம். ஆனால், முழுக்க முழுக்க எந்த ஒரு ரசாயனமும் கலக்காமல், இயற்கையான முறையில் உருவாக்கப்படும் சேலைகளை பற்றி அறிந்திருக்க மாட்டோம். இந்த சேலைகள் சென்னை அனகாபுத்தூர் பகுதியில் நெசவு செய்து, உள்நாடு மட்டுமின்றி வெளிநாடுகளுக்கும் ஏற்றுமதி செய்து வருகிறது இயற்கை நார் நெசவாளர் குழுமம்.

பார்த்து பார்த்து கைகளால் தயாரிக்கும் பெண்கள்

இது குறித்து கேள்விபட்டவுடன், சென்னை பல்லாவரத்தை அடுத்த அனகாபுத்தூருக்கு விரைந்தது ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு குழு. அப்போது, பத்துக்கு பத்து அறையில், கைத்தறிகளை வைத்து ஐந்து முதல் ஆறு பெண்கள் இயற்கை நார்களால் தயாரிக்கப்படும் சேலைகளை நெய்து கொண்டிருந்தனர். இயற்கை நார் நெசவு குழுமத்தின் தலைவர் சேகர் வாழை மட்டை மற்றும் பழங்களின் கழிவுகளில் இருந்து எடுக்கப்படும் இழைகளை வைத்து நார்களாக எடுத்து அதில் நூல்களை உருவாக்கிக் கொண்டிருந்தார். முழுக்க முழுக்க பெண்கள் மட்டுமே விறுவிறுப்பாக சேலையை நெய்யும் பணியில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருந்தனர்.

இயற்கை நார் நெசவாளர் குழுவில் உள்ள பெண் நெசவாளர்கள்
இயற்கை நார் நெசவாளர் குழுவில் உள்ள பெண் நெசவாளர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்த வகை இயற்கை சேலைகள் எப்படி உருவாக்கப்படுகின்றன? எதிலிருந்து மூலப் பொருட்கள் எடுக்கப்படுகின்றன? என்பது குறித்து இயற்கை நார் நெசவாளர் குழுமத்தின் தலைவர் சேகர் நமக்கு விவரிக்க தொடங்கினார்.

சேலை தயாரிக்கும் முறை

அப்போது அவர், ''வாழை, மூங்கில், தேங்காய், கற்றாழை, அண்ணாசி பழம், தாமரை தண்டு உள்ளிட்ட 25 வகையான இயற்கையான பழம், மரப்பட்டை ஆகியவைகளில் இருந்து நார்களை எடுப்போம். அவற்றை குளிர்ந்த நீரில் ஊற வைத்து அதன் பிறகு அதை காய வைத்து அதில் இருந்து நூல் எடுத்து சேலைகள் நெய்வோம்'' என்றார்.

அதன் பிறகு, 50 சதவீதம் பழங்கள் மற்றும் வாழை மரப் பட்டையிலிருந்து எடுக்கப்படும் நார்களும் அதனுடன் 30 சதவீதம் பருத்தி, 20 சதவீதம் பட்டும் சேர்த்து சேலையாக நெசவு செய்யப்படுகிறதாம். இந்த இயற்கை மூலப்பொருட்களில் இருந்து எடுக்கப்படும் நார்களை சேலையாக நெய்வதற்கு முன்பே இயற்கையாக வண்ணங்கள் சேர்க்கப்படுகிறது. வேப்பிலை, மஞ்சள், கரி, சந்தனம், சுண்ணாம்பு, மாதுளை பழத் தோல், நாவல் பழம், நாகலிங்கம் மலர் உள்ளிட்ட பல வகை பழங்கள், மரத்தின் பட்டைகள், பூக்களை வைத்து இயற்கையாகவே சாயங்கள் தயாரித்து, நூல்களை அதில் ஊற வைத்து பல வண்ணங்கள் சேர்க்கப்படுகின்றன.

இயற்கை நார் நெசவாளர் குழுமத்தின் தலைவர் சேகர்
இயற்கை நார் நெசவாளர் குழுமத்தின் தலைவர் சேகர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

உடலுக்கு குளிர்ச்சி

அதன் பின்னர் அழகான சேலைகள் நெசவு செய்யப்படுகிறது. ஒரு சேலையை நெய்து முடிக்க நான்கு அல்லது ஐந்து நாட்கள் ஆகும் என தெரிவித்த சேகர், இந்த வகை சேலைகள் உடலுக்கு குளிர்ச்சியை ஏற்படுத்துவதோடு, தோல் நோய்கள் ஏற்படாமல் தடுத்து நன்மையை பயக்கும் எனவும் கூறுகிறார்.

மேலும் பேசிய சேகர், ''அனகாபுத்தூரில் கடந்த 30 ஆண்டுகளாக இயற்கை நெசவு குழுமம் நடத்தி வருகிறோம். 30 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இந்த பகுதியில் சுமார் 5,000 நெசவு தறிகள் இருந்தன. ஆனால், நாளடைவில் நெசவுத் தொழில் நலிந்த காரணத்தினால் தற்போது 100 தறிகள் கூட செயல்படவில்லை. முதலில் பருத்தி, பாலிஸ்டர் வகை சேலைகளை நெசவு செய்து வந்தோம். நெசவுத் தொழிலில் புதுமையாக ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என்று எண்ணி முதலில் சணலை பட்டு மற்றும் பருத்தி உடன் சேர்த்து சேலைகளை நெய்தோம். அதற்கான மூலப் பொருட்கள் கொல்கத்தாவில் இருந்து வாங்கி வந்தோம்.

பெரிய அளவில் வரவேற்பு

இதையடுத்து இயற்கை முறையிலான சேலைகளை உருவாக்க வாழை மட்டை நார்களை வைத்து ஆராய்ச்சி செய்தோம். அதன் பிறகு வாழை மட்டையை பிரித்து அதிலிருந்து நார்களை உருவாக்கி குளிர்ந்த நீரில் ஊற வைத்து அதை எடுத்து காய வைத்து அதனை பட்டு மற்றும் காட்டன் உடன் இணைத்து நூலாக தயாரித்து அதன் மூலம் சேலைகளை தயாரித்தோம். அதற்கான வண்ணங்களையும் இயற்கையாகவே சேர்த்தோம். இதற்கு பெரிய அளவில் வரவேற்பு கிடைத்தது'' என்றார்.

இயற்கை நாரில் இருந்து தயாரிக்கப்பட்ட அழகிய சேலைகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அரசின் உதவி தேவை

மேலும் பேசிய சேகர், ''இந்த தொழிலை விரிவுபடுத்த எங்களிடம் தொழில்நுட்ப இயந்திரங்களும், இடவசதியும் இல்லாமல் தவித்து வருகிறோம். இதற்கான தொழில்நுட்ப இயந்திரங்கள் பிலிப்பைன்ஸ் மற்றும் வியட்நாம் ஆகிய நாடுகளில் உள்ளன. அரசு எங்களை அங்கு அழைத்துச் சென்று பயிற்சி அளிக்க வேண்டும். உலக அளவில் வாழை விவசாயத்தில் இந்தியா மூன்றாவது இடத்தில் உள்ளது. தேசிய அளவில் தமிழ்நாடு வாழை விவசாயத்தில் இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளது. இதனால் வீணாக போகும் வாழை மட்டைகளை வைத்து பெரிய அளவில் நெசவாளர்கள் இயற்கை நார் சேலைகளை தயாரிக்க முடியும். இதன் மூலம் நெசவாளர்களும், விவசாயிகளும் பயன் பெறுவார்கள். இதற்கான முயற்சிகளை அரசு மேற்கொள்ள வேண்டும். இந்த இயற்கை நார் நெசவு குழுமத்தில் இருப்பவர்களில் 90 சதவீதம் பேர் பெண்களே'' என தெரிவித்தார்.

நாரில் ஜீன்ஸ், சட்டை

இயற்கை நார்கள் மூலம் முதலில் சேலைகளை மட்டுமே நெசவு செய்து வந்த இந்த குழு, அதன் பிறகு சட்டைகளையும் நெசவு செய்து விற்று வருகிறது. அது மட்டுமின்றி தற்போது உலக அளவில் வாழை நார் மூலம் ஜீன்ஸ் பேண்டையும் தயாரித்து விற்பனை செய்து வருகிறது. இவ்வாறான இயற்கை நார் மூலம் நெசவு செய்யப்படும் சேலைகள், சட்டை, சுடிதார் 50% உள்நாட்டிலும், 50 சதவீதம் வெளிநாடுகளிலும் விற்பனையாகிறதாம்.

குறிப்பாக சிங்கப்பூர், ஜெர்மனி, மலேசியா, அமெரிக்கா உள்ளிட்ட நாடுகளில் இருந்து ஆன்லைன் மூலமாக ஆர்டர்களை பெற்று அவர்களுக்கு அனுப்பி வருகின்றனர். சமூக ஊடகங்களிலும் இவர்கள் தயாரிக்கும் சேலை, சட்டைகளை விளம்பரப்படுத்தியும் வருகின்றனர்.

இயற்கை நாரில் இருந்து தயாரிக்கப்பட்ட சட்டை
இயற்கை நாரில் இருந்து தயாரிக்கப்பட்ட சட்டை (ETV Bharat Tamil Nadu)

விற்பனை விவரம்

இவ்வாறு இயற்கை நாரில் இருந்து தயாரிக்கும் ஒரு சேலை 1,800 ரூபாய் முதல் 50 ஆயிரம் வரை விற்பனை ஆகிறது. தற்போது தாமரை தண்டிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட நாரின் மூலம் நெசவு செய்யப்பட்ட சேலையை 1.25 லட்ச ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்ததாக சேகர் பிரமிக்க வைக்கிறார். அத்துடன், இயற்கை நார் மூலம் நெசவு செய்யப்படும் சட்டைகளை 1,500 முதல் 2,500 ரூபாய் வரை இவர்கள் விற்பனை செய்கின்றனர்.

இந்த குழு தயாரிக்கும் இயற்கை நார் சேலைகளில் அன்னாசி பழம் நாரிலிருந்து எடுக்கப்படும் சேலைகளுக்கு தான் மவுசு அதிகம். குறிப்பாக, வெளிநாட்டிலிருந்து அண்ணாசி பழ நார் சேலைக்கு அதிகப்படியான ஆர்டர்கள் குவிகிறதாம்.

ஆண்டு வருமானம்

மேலும், இயற்கை நார் நெசவுத் தொழில் மூலம் ஆண்டுக்கு 25 முதல் 30 லட்சம் ரூபாய் வருமானம் கிடைப்பதாக சேகர் தெரிவிக்கிறார். தேசிய ஆடை வடிவமைப்பு பயிலும் மாணவர்கள் இங்கு வந்து பயிற்சி எடுத்து வருகின்றனர். அதே போல ஆந்திர மாநிலம் அனந்தபுரம் பகுதியில் வாழை விவசாயிகளுக்கும் வாழை மட்டை நார் மூலம் நூல் தயாரிக்க பயிற்சி கொடுத்தும் வருகிறார்கள்.

குறிக்கோள்

இங்கு தயாரிக்கும் இயற்கை நார் ஆடைகளை அனைத்து நாடுகளுக்கும் விமானத்தில் ஏற்றுமதி செய்ய வேண்டும் என்பதே சேகர் குழுவின் குறிக்கோளாக உள்ளது. இயற்கை நார் மூலம் நெசவு செய்யப்படும் சேலைகளை ஆய்வுக்கு அனுப்பி விருதுகளையும் இந்த குழு பெற்றுள்ளது. அதே போல தேசிய வாழை ஆராய்ச்சி நிலையத்திலும் சான்றிதழ்கள் பெறப்பட்டுள்ளன. கற்றாழை மூலம் நார் எடுத்து சேலை தயாரித்ததற்கு ஐஐடி பெங்களூரு பாராட்டி சான்றிதழ் கொடுத்துள்ளது.

பெண்களின் வேலைவாய்ப்பு

இது குறித்து அங்கு பணிபுரியும் பெண் நெசவாளர் லைலா கூறுகையில், ''கைகளால் அனைத்து பணிகளும் செய்வதால் ஒரு சேலை நெய்ய 5 நாட்கள் ஆகிறது. அதே போல ஒரு நாளைக்கு 200 கிராம் வாழை நாரை மட்டுமே கைகளால் எடுக்க முடிகிறது. போதிய இடவசதி இல்லாமல் தொழில் முடங்கி உள்ளது. அரசு போதிய இடவசதியும், கூடுதல் நெசவுத் தறிகளையும், தொழில்நுட்பவசதிகளும் செய்து தர வேண்டும்'' என்கிறார்.

நெசவாளர் லைலா
நெசவாளர் லைலா (ETV Bharat Tamil Nadu)

நெசவாளர் லதா கூறுகையில், ''ஆரம்பத்தில் எந்த வேலையும் தெரியாமல் தான் இங்கு சேர்ந்தேன். தற்போது நார் எடுப்பது முதல் ஒரு சேலையை நெய்வது முதல் அனைத்தைும் கற்றுக் கொண்டுள்ளேன். இதில் நல்ல வருமானமும் எங்களுக்கு கிடைக்கிறது. இங்கு சுமார் 50க்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் பணி புரிந்து வருகிறோம். இந்த இயற்கை நார் குழுமத்திற்கு அரசு உதவி செய்ய வேண்டும். அதன் மூலம் எங்கள் தொழிலை நாங்களே விரிவுபடுத்தி அதிகப்படியான பெண்களுக்கு வேலைவாய்ப்பை உருவாக்கி வருமானத்தை அதிகரிக்க செய்ய முடியும்'' என கூறினார்.

போதிய இடவசதி மற்றும் தொழில்நுட்ப உதவிகள் தொடர்பாக பல்வேறு கோரிக்கை மனுக்களை செங்கல்பட்டு மாவட்ட ஆட்சியரிடமும், மத்திய கைத்தறி மற்றும் துணி நூல் துறை அமைச்சரிடமும், தமிழக அரசிடமும் இயற்கை நார் நெசவாளர் குழுமம் வைத்துள்ளது. மேலும், பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் பிறந்த நாளுக்கு அவரது உருவம் பொறித்த சேலை ஒன்றையும் அன்பளிப்பாக வழங்கியுள்ளனர்.

