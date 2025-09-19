ETV Bharat / state

மின் தடையால் ஆள் மாற்றி கொலை! 6 பேர் போலீசில் சரண்!

பேருந்து நிறுத்தம் அருகில் பெரிய காளிதாஸ் அவரது நண்பரான நந்தகுமார் என்பவருடன் பேசிக் கொண்டு நின்றுள்ளார். அப்போது மின்சாரம் தடை பட்டதால் பெரியகாளிதாஸ் என நினைத்து நந்தகுமாரை அந்த கும்பல் வெட்டியுள்ளது.

கொலை சம்பவம் நடந்த வீடு
கொலை சம்பவம் நடந்த வீடு (ETV Bharat Tamil Nadu)
September 19, 2025

திருவாரூர்: 4 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நடந்த கொலைக்கு பழிக்குப் பழியாக திட்டமிட்டு, ஒரு கும்பல் மின்தடை காரணமாக ஆளை மாற்றிக் கொலை செய்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

திருவாரூர் மாவட்டம், அம்மையப்பன் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் கவியரசன். விசிக கிளைச் செயலாளராக இருந்த அவர் கடந்த நான்கு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக படுகொலை செய்யப்பட்டார். இந்த படுகொலை தொடர்பாக பாஜக மாவட்ட இளைஞர் அணி துணை தலைவர் பெரிய காளிதாஸ் என்பவர் கைது செய்யப்பட்டு, தற்போது ஜாமீனில் வெளியே வந்துள்ளார்.

அதே பகுதியைச் சேர்ந்தவர் நந்தகுமார். கொத்தனாரான இவர், நேற்று முன்தினம் பஸ் நிறுத்தத்தில் பெரிய காளிதாசுடன் பேசிக் கொண்டிருந்தார். அப்போது திடீரென வந்த 6 பேர் கொண்ட கும்பல் நந்தகுமாரை சுற்றி வளைத்துக் கொலை செய்து விட்டு தப்பி ஓடி விட்டது.

இந்த கொலைச் சம்பவம் தொடர்பாக போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். திருவாரூர் துணை காவல் கண்காணிப்பாளர் மணிகண்டன் தலைமையில் போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்ட போது மின்வெட்டு காரணமாக அந்த கும்பல் பெரியகாளிதாசுக்குப் பதிலாக நந்தகுமாரை படுகொலை செய்தது தெரிய வந்தது.

இதையடுத்து, திருவாரூர் துணை காவல் கண்காணிப்பாளர் மணிகண்டன் தலைமையில் தனிப்படை அமைத்து தப்பி ஓடிய குற்றவாளிகளை தேடும் பணியில் காவல் துறையினர் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வந்தனர். இந்நிலையில் போலீசாரால் தேடப்பட்டு வந்த காட்டூர் பகுதியை சேர்ந்த இளையராஜா, விளமல் பகுதியைச் சேர்ந்த துரை ராஜ், வடகரை பகுதியைச் சேர்ந்த ஹரிஹரன், சீர்காழி பகுதியைச் சேர்ந்த தோனி, ஜெயங்கொண்டம் பகுதியை சேர்ந்த சிற்றரசன், கமலாபுரம் பகுதியைச் சேர்ந்த மணி தேவா ஆகிய 6 பேர் இன்று, திருவாரூர் தாலுகா காவல் நிலையத்தில் சரணடைந்தனர்.

இதில் சரணடைந்த காட்டூர் இளையராஜா மீது ஏற்கனவே கொலை உள்ளிட்ட பல்வேறு வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளன. இவர்களிடம் காவல் துறையினர் நடத்திய விசாரணையில் திடுக்கிடும் தகவல்கள் வெளியாகி இருக்கின்றன. அதாவது கடந்த 4 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கவியரசன் கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் சமீபத்தில் ஜாமினில் வெளியில் வந்த பெரியகாளிதாஸ் சென்னையில் தங்கி இருந்த நிலையில் கடந்த இரு நாட்களுக்கு முன்பு பிரதமர் மோடி பிறந்தநாள் விழாவிற்காக அம்மையப்பன் பகுதிக்கு வந்துள்ளார்

எனவே கவியரசன் கொலைக்கு பழி தீர்க்கும் விதமாக காட்டூர் இளையராஜா திட்டத்தின் படி பெரியகாளிதாஸ் ஊருக்கு வந்த செய்தியறிந்து இளையராஜா உள்ளிட்ட 6 பேரும் இரண்டு இரு சக்கர வாகனங்களில் கடைத்தெரு பகுதிக்கு வந்து, ஒன்றரை மணி நேரம் அங்கு நோட்டமிட்டபடி காத்திருந்துள்ளனர்.

அப்போது அங்கு பேருந்து நிறுத்தம் அருகில் பெரிய காளிதாஸ் அவரது நண்பரான நந்தகுமார் என்பவருடன் பேசிக் கொண்டு நின்றுள்ளார். இந்நிலையில் திடீரென மின்சாரம் துண்டிக்கப்பட்ட நிலையில், இதை பயன்படுத்தி பெரிய காளிதாசை கொலை செய்ய அந்த கும்பல் நெருங்கிய போது பெரிய காளிதாஸ் அருகில் இருந்த வாய்க்காலில் குதித்து தப்பி விட்டார்.

இதையும் படிங்க: ''குடிநோயாளிகளுக்கு மூன்றே வாரத்தில் மறுவாழ்வு'' - கண்ணீர் துடைக்கும் கலங்கரை விளக்கமாய் மாறிய அரசு மருத்துவமனை!

இது தெரியாமல் அந்த கும்பல் நந்தகுமார் தான் பெரிய காளிதாஸ் என்று நினைத்து சரமாரியாக வெட்டியதில், அதே இடத்தில் அவர் உயிரிழந்தது தெரிய வந்துள்ளது. மேலும் அந்த கும்பல் இரு சக்கர வாகனத்தில் தப்பி சென்றதை மறைந்திருந்து நோட்டமிட்ட பெரியகாளிதாஸ் வேறொரு எண்ணில் இருந்து காவல் துறைக்கு தகவல் கொடுத்ததும் காவல் துறையினர் விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது.

