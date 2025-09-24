ETV Bharat / state

தெரு நாய் கடித்ததில் 'ரேபிஸ்' தாக்கி கட்டுமான தொழிலாளி உயிரிழப்பு! வேலூரில் துயர சம்பவம்!

தெரு நாய்கள் கடித்தால் புறக்கணிக்காமல், உடனடியாக சிகிச்சை எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று மருத்துவர்கள் அறிவுறுத்தியுள்ளனர்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
வேலூர்: தெரு நாய் கடித்ததில் ரேபிஸ் நோய் தாக்கி, கட்டுமானத் தொழிலாளி உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

வேலூர் மாவட்டம் வரதலம்பட்டு கிராமத்தை சேர்ந்தவர் கருணாநிதி (55). கட்டுமான தொழிலாளியாக இருந்து வந்த அவர், கடந்த செப்டம்பர் 5 ஆம் தேதி மதியம் ஒரு மணியளவில் ரேசன் கடைக்கு சென்றுள்ளார். அங்கிருந்து வீட்டிற்கு திரும்பி வந்து கொண்டிருந்த கருணாநிதியை தெரு நாய் ஒன்று கடித்துள்ளது.

சம்பவம் குறித்து தனது குடும்பத்தினரிடம் தெரிவித்த கருணாநிதி, நாய்க்கடிக்கு முறையாக மருத்துவ சிகிச்சை பெறாமல் புறக்கணித்ததாகக் கூறப்படுகிறது. இதனால், நாளடைவில் அவரது உடல் நிலை மோசமடைந்து, நாய் கடித்த இடத்தில் வலியும், வீக்கமும் ஏற்பட்டுள்ளது.

உயிரிழந்த நபர்
உயிரிழந்த நபர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அதனால் வலியில் துடித்த கருணாநிதியை அவரது குடும்பத்தார் செப்டம்பர் 21 ஆம் தேதி அடுக்கம்பாறை அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதித்துள்ளனர். அதனைத் தொடர்ந்து, அவருக்கு மருத்துவர்கள் தீவிர சிகிச்சை அளித்து வந்தனர். இருந்தும், செப்டம்பர் 23 ஆம் தேதி இரவு சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார்.

தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த வேப்பங்குப்பம் காவல் துறையினர், வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். தெரு நாய் கடித்த பின்னர் முறையாக சிகிச்சை எடுக்கவில்லை என்பதால், ரேபிஸ் (Rabies) நோய் தாக்கி அவர் உயிரிழந்தார் என மருத்துவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

நாய் போன்ற விலங்குகள் கடித்தால் பரவும் இந்த ரேபிஸ் வைரஸ், மிக வேகமாக மூளை நரம்பு மண்டலத்தை தாக்கி, ஒரு சில நாட்களிலேயே மனிதர்களின் உயிரை பறிக்க கூடியது. ஆகையால், விலங்குகள் கடித்ததும் உடனடியாக மருத்துவமனையை அணுகி ஆன்டி-ரேபிஸ் தடுப்பூசி (ARV) மற்றும் இம்யூனோகுளோபுலின் சிகிச்சைகள் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் எனவும், தாமதப்படுத்தினால் உயிருக்கு ஆபத்தை ஏற்படுத்தும் எனவும் மருத்துவர்கள் எச்சரித்துள்ளனர்.

இதையும் படிங்க: 'திடீரென' முகம் வீங்கி உயிரிழந்த மாணவர்! கேக் சாப்பிட்டது தான் காரணமா? போலீசார் தீவிர விசாரணை!

தமிழ்நாட்டில் நாளுக்கு நாள் தெருநாய்களின் தொல்லை அதிகரித்து வருகிறது. இதனால், தெருநாய்களை கட்டுப்படுத்தும் முயற்சியில் மாநகராட்சியும் தொடர்ந்து ஈடுபட்டு வருகிறது. என்ன தான் அரசு நடவடிக்கை எடுத்தாலும், பொதுமக்களை நாய்கள் துரத்துவதும், கடிப்பதும் போன்ற சம்பவங்கள் நிகழ்ந்த வண்ணம் உள்ளன. இந்த நிலையில், வேலூரில் கட்டுமான தொழிலாளி ஒருவர் உயிரிழந்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

