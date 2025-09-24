ETV Bharat / state

“ஸ்லீவ் லெஸ் அணிந்தால் இப்படி தான்” - பூ வியாபாரியின் பேச்சால் கொந்தளித்த மாணவி!

பெண்ணிடம் அத்துமீறி நடந்து கொண்ட நபர்கள் மீது பாலியல் வன்கொடுமை, அத்துமீறுதல், ஆபாசமாக பேசுதல் உள்ளிட்ட பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்ய கோரிக்கை வைக்கப்பட்டுள்ளது.

பாதிக்கப்பட்ட மாணவி
பாதிக்கப்பட்ட மாணவி ஜனனி (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 24, 2025 at 7:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

கோயம்புத்தூர்: ஸ்லீவ் லெஸ் சுடிதார் அணிந்து பூ மார்கெட்டிற்கு வரக் கூடாது என வியாபாரிகள் தகராறில் ஈடுபட்டதாக, பாதிக்கப்பட்ட சட்டக் கல்லூரி மாணவி கோவை மாநகர காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் புகார் அளித்துள்ளார்.

கோயம்புத்தூர் நரசிம்மநாயக்கன்பாளையம் பகுதியை சேர்ந்தவர் ஜனனி. இவர் ஆந்திரா மாநிலத்தில் உள்ள சட்டக் கல்லூரி ஒன்றில் முதலாம் ஆண்டு படித்து வருகிறார்.

இந்த நிலையில், கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை (செப்.21) தனது நண்பருடன் கோவை பூ மார்கெட்டிற்கு சென்ற ஜனனி, ஸ்லீவ் லெஸ் சுடிதார் அணிந்திருந்திருந்தார். அப்போது, பூக் கடை உரிமையாளர் ஒருவர், ஸ்லிவ் லெஸ் மாதிரியான அரை குறை ஆடைகள் அணிந்த படி பூ மார்கெட்டிற்கு வரக் கூடாது என தரக்குறைவாகப் பேசியதாக கூறப்படுகிறது.

கோவை மாநகர காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் புகார் அளிக்க வந்த வழக்கறிஞர்கள்
கோவை மாநகர காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் புகார் அளிக்க வந்த வழக்கறிஞர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அப்போது மாணவி ஜனனி, உடை குறித்து கேள்வி எழுப்பிய நபரிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டார். மேலும், “எங்கள் உடை சரியாகத் தான் இருக்கிறது. உங்களது பார்வையை சரியாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள்” என்று அந்த பூக் கடைக்காரரிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டார். மேலும், அந்த சம்பவத்தை கல்லூரி மாணவியுடன் வந்தவர் செல்போனில் வீடியோவாக பதிவு செய்துள்ளார்.

அதனைத் தொடர்ந்து, பூ மார்க்கெட்டில் இருந்த வியாபாரிகள் அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்து, அந்த பெண் மற்றும் அவருடன் வந்த நண்பரிடம் வாக்குவாதம் செய்து தாக்க முயற்சி செய்துள்ளனர். இந்நிலையில், அந்த வாக்குவாதம் தொடர்பான வீடியோ காட்சிகள் சமூக வலைத்தளத்தில் வேகமாக பரவி வருகிறது. இந்த நிலையில், இன்று தனது வழக்கறிஞர்களுடன் வந்த மாணவி ஜனனி கோவை மாநகர காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் புகார் அளித்தார்.

பாதிக்கப்பட்ட மாணவி பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
இதையும் படிங்க: பாதியில் நிற்கும் கால்வாய் பணிகள்... வடகிழக்கு பருவமழை பாதிப்பில் இருந்து தப்புமா மதுரை?

அதனை தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ஜனனி, “எனது தாயார் வழக்கறிஞர், வெளியூர் சென்றிருந்த அவர் வந்தவுடன் புகார் அளிப்பதாக இருந்ததால் தாமதமாகிவிட்டது. உடை குறித்து ஆபாசமாக பேசிய பூ மார்க்கெட் வியாபாரிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். மேலும், இது போன்று நடந்து கொள்வது தவறு என்பதை அந்த நபர்கள் உணரும் விதமாக போலீசாரின் நடவடிக்கை அமைய வேண்டும்” எனத் தெரிவித்தார்.

சம்பவம் குறித்து மேலும் விவரித்த அவர், “அரைகுறை ஆடை அணிந்து வரக் கூடாது என்று வாக்குவாதம் செய்தனர். வீடியோ எடுத்த போது எங்களை தாக்கி செல்போனை பறிக்க முயற்சி செய்தனர்” என்றும் கூறினார்.

அதனைத் தொடர்ந்து பேசிய ஜனனியின் வழக்கறிஞர் கரீம், “பெண்ணிடம் அத்துமீறி நடந்து கொண்ட நபர்கள் மீது பாலியல் வன்கொடுமை, அத்துமீறுதல், ஆபாசமாக பேசுதல், பெண்கள் வன்கொடுமை சட்டம் உள்ளிட்ட பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப் பதிய வேண்டும் என காவல் துறையினரிடம் வலியுறுத்தியுள்ளோம்” எனத் தெரிவித்தார்.

For All Latest Updates

TAGGED:

COIMBATORE FLOWER MARKETஸ்லீவ் லெஸ் விவகாரம்SLEEVELESS DRESS ISSUEகோயம்புத்தூர் பூ மார்க்கெட்FLOWER MARKET STUDENT DRESS ISSUE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வரவழைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!

ஜப்பானிய திசு முறையில் ஆவணங்கள் எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றன?

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

அழகிய சிற்பங்களாகும் களைச்செடிகள்! யானைகள் சந்திக்கும் பிரச்சனைகளை உலகிற்கு கொண்டு சென்ற பழங்குடியினர்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.