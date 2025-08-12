ETV Bharat / state

திருமாவளவனை தொடர்ந்து எம்ஜிஆரை சீண்டிய வைகோ! - MDMK VAIKO SPEECH

கமல்ஹாசன், திமுக எம்பி கனிமொழி உள்ளிட்டோர் பிரதமரை சந்தித்து தொடர்பாக சந்தேகம் எழுப்பாதவர்கள், மதிமுகவை பற்றி மட்டுமே அவதூறு செய்திகளை பரப்புவதாக வைகோ ஆதங்கம் தெரிவித்துள்ளார்.

மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ
மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 12, 2025 at 12:41 PM IST

தேனி: முல்லை பெரியாறு அணையின் நீர்தேக்க உயரத்தை குறைக்கும் ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டவர் எம்ஜிஆர் என மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ தெரிவித்துள்ளார்.

மதிமுக சார்பில் "முல்லைபெரியாறும், நியூட்ரினோவும்" என்ற தலைப்பில் பொதுக்கூட்டம் தேனி மாவட்டம் கம்பத்தில் நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்தில் மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ, மே 17 இயக்க ஒருங்கிணைப்பாளர் திருமுருகன் காந்தி உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டார்.

நிகழ்ச்சியில் பேசிய வைகோ "ரஷ்யாவில் சிக்கி தவிக்கும் தமிழக மாணவரை மீட்க நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி துரை வைகோ பிரதமரை சந்தித்து பேசினார். ஆனால், மதிமுக கூட்டணி மாறுவதாக அவதூறு செய்திகளை பரப்புகிறார்கள். ஆனால், எம்பியாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட கமல்ஹாசன், திமுக எம்பி கனிமொழி பிரதமரை சந்தித்து பேசுகிறார்கள். ஆனால், அதைப் பற்றி எதுவும் கேள்வி எழுப்பப்படவில்லை. மாறாக வேண்டுமென்றே மதிமுக மீது இத்தகைய அவதூறு விமர்சனங்களை சிலர் முன்வைக்கிறார்கள்" என்றார்.

மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ (ETV Bharat Tamil Nadu)

தொடர்ந்து முல்லை பெரியாறு அணை தொடர்பாக பேசிய அவர், "முல்லை பெரியாறு அணையில் தமிழகத்தின் உரிமையை காக்க 4 முறை போராட்டங்கள் நடத்தினேன். முல்லை பெரியாறு அணையின் நீர்மட்டத்தை குறைக்க தமிழக-கேரள அரசு சார்பில் அதிமுக ஆட்சி காலத்தில் ஒப்பந்தம் போடப்பட்டு, அதுவரை 152 அடியாகயாக இருந்த அணையின் நீர்மட்டத்தை 132 அடியாக குறைத்தார்கள்.

நீர்மட்டத்தை குறைக்கும் ஒப்பந்தத்தில் அன்றைக்கு முதல்வராக இருந்த எம்ஜிஆர் கையெழுத்திட்டார். அதனால் தான் தற்போது வரை அணையின் நீர்மட்டம் 136 அடியாக தொடர்கிறது. இந்த ஒப்பந்ததால் 2 லட்சத்து 17 ஆயிரம் ஏக்கராக இருந்த விவசாயிகளின் பாசன பரப்பு, 80 ஆயிரம் ஏக்கராக சுருங்கியது" என்றார்.

மேலும் பேசிய வைகோ, "தேனி மாவட்டம் தேவாரத்தை அடுத்த பொட்டிபுரத்தில் அமைக்கப்பட இருந்த நியூட்ரினோ திட்டத்தால் தமிழகம் மட்டுமின்றி கேரளாவுக்கும் பாதிப்பு இருந்தது. அங்கு அணைகள் உடையும் அபாயம் இருப்பது குறித்து கேரள மாநில முதலமைச்சரிடம் தெரிவித்தேன். இதனை தொடர்ந்து நியூட்ரினோ திட்டத்திற்கு கேரள அரசும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தது" என்றார்.

