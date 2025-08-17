திண்டுக்கல்: பொதுப்பணித்துறைக்கு சொந்தமான கூக்கால் பகுதியின் இடத்தை சிலர் ஆக்கிரமித்து சுற்றுலா பயணிகளிடம் கட்டணம் வசூலிப்பதாக கூறி போலீசார் ஏற்கெனவே வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர்.
திண்டுக்கல் மாவட்டம், கொடைக்கானல் மலைப்பகுதிகளில் தற்பொழுது பசுமையான சூழல் நிலவி வருவதால் ஆங்காங்கே இயற்கை எழில் கொஞ்சும் காட்சிகள் அதிகளவில் தென்படுகின்றன.
குறிப்பாக மேல்மலை கிராமங்களில் பச்சை பசேல் என காணப்படும் விவசாய நிலங்கள், அமைதியாக காட்சியளிக்கும் மலை முகடுகள், தவழ்ந்து செல்லும் மேக மூட்டங்கள் ஆகியவை கண்களுக்கு விருந்தளிக்கும் வகையில் உள்ளது.
இதனை காண்பதற்காக சுற்றுலா பயணிகள் தற்போது மேல்மலை கிராமங்களுக்கு அதிக அளவில் படையெடுத்து செல்கின்றனர். இந்த நிலையில், கூக்கால் பகுதியில் உள்ள ஒரு தனியார் இடத்தில் கேரளா இளைஞர்கள் சிலர் அங்கு சென்றுள்ளனர். அப்பொழுது அந்த பகுதியில் இருந்தவர்கள் இளைஞர்களை உள்ளே வர கட்டணம் வசூலித்து அனுப்பிய நிலையில், நீண்ட நேரமாக அந்த பகுதியில் இளைஞர்கள் இருந்துள்ளனர். இதனை கண்டு அங்கு வந்த ஒரு பெண் அந்த இளைஞர்களை வெளியேறுமாறு வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டார்.
அதற்கு இளைஞர்கள் ''நாங்கள் கட்டணம் செலுத்தி விட்டுதான் இங்கு வந்திருக்கிறோம்'', என்று கூற அதற்கு அந்த பெண்மணி, ''அது புகைப்படம் எடுத்தற்கு, ஆனால் இங்கு 20 நிமிடத்திற்கும் மேலாக இருந்துள்ளீர்கள்'' என கூறி மீண்டும் பணம் கேட்டுள்ளார்.
இதனால் இரு தரப்பினருக்கும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்ட நிலையில், இதனை வீடியோ எடுத்து அந்த இளைஞர்கள் சமூக வலைத்தளங்களில் பதிவேற்றம் செய்துள்ளனர். அது தற்போது வைரலாகி சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
|இதையும் படிங்க: நள்ளிரவில் தெரிந்த வெளிச்சம்... அருகில் சென்று பார்த்தால் 'நிர்வாண பூஜை' - நடுநடுங்கிய நாட்றம்பள்ளி!
கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு இந்த கூக்கால் பகுதியில் கோட்டச்சியர் மற்றும் காவல் துறையினர் சோதனை செய்தனர். அப்போது, அங்கு போதைக் காளான் மற்றும் கஞ்சா அதிக அளவில் வைத்திருந்ததாக கூறி இந்த இடத்தில் இருந்த இரண்டு பேரை கைது செய்தனர். மேலும், பொதுப்பணித்துறைக்கு சொந்தமான இந்த இடத்தை சிலர் ஆக்கிரமித்து சுற்றுலா பயணிகளிடம் கட்டணம் வசூலிப்பதாக கூறி வழக்குப்பதிவும் செய்யப்பட்டுள்ளது.
இந்த நிலையில் தற்பொழுது மீண்டும் ஆக்கிரமிப்பாளர்கள் சுற்றுலா பயணிகளிடம் அடாவடியாக நடந்து வருவதாக குற்றசாட்டு எழுந்துள்ளது. இது குறித்து காவல்துறையினர் உடனடியாக அவர்கள் மேல் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் ஆபத்தான இந்த பகுதியில் சுற்றுலா பயணிகளுக்கு ஏதேனும் அசம்பாவிதம் ஏற்படுவதற்கு முன்பாக இந்த பகுதியை தடை செய்ய வேண்டும் என்றும் பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்
அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.