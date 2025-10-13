மகளை திருமணம் செய்த மாற்று சமூக இளைஞர் ஆணவக் கொலை! திண்டுக்கல்லில் தந்தை வெறிச்செயல்

ETV Bharat / state

மகளை திருமணம் செய்த மாற்று சமூக இளைஞர் ஆணவக் கொலை! திண்டுக்கல்லில் தந்தை வெறிச்செயல்

இளைஞர் கொலை சம்பவத்தில் தொடர்புடைய நபர்களை கைது செய்யக் கோரி, அவரது உறவினர்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat)
ETV Bharat Tamil Nadu Team

October 13, 2025

திண்டுக்கல்: தனது மகளை காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்ட மாற்று சமூகத்தை சேர்ந்த இளைஞரை, பெண்ணின் தந்தை கொடூரமாக வெட்டிக் கொலை செய்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

திண்டுக்கல் மாவட்டம் வத்தலகுண்டு அருகே ராமநாயக்கன்பட்டி கிராமத்தை சேர்ந்தவர் ராமச்சந்திரன் (24). பால் கறவை தொழில் செய்து வந்த இவர், கணபதிபட்டி கிராமத்திற்கு அடிக்கடி பால் கறவை செய்ய சென்று வந்துள்ளார். அப்போது கணபதிபட்டியை சேர்ந்த சந்திரனின் மகள் ஆர்த்தி என்பவருடன் பழக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது.

அந்தப் பழக்கம் நாளடைவில் காதலாக மாறிய நிலையில், விஷயம் தெரிந்த ஆர்த்தியின் குடும்பத்தினர் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளனர். இருந்தபோதிலும், குடும்பத்தை எதிர்த்து இருவரும் 3 மாதங்களுக்கு முன்பு காதல் திருமணம் செய்து கொண்டுள்ளனர். ராமச்சந்திரன் மாற்று சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர் என்பதால், அந்த திருமணத்தை ஏற்றுக்கொள்ளாத ஆர்த்தியின் குடும்பத்தினர் கடும் கோபத்தில் இருந்துள்ளனர். இதனால், அவர்கள் இரண்டு முறை ராமச்சந்திரனுக்கு கொலை மிரட்டல் விடுத்ததாகவும் கூறப்படுகிறது.

இந்நிலையில், ராமச்சந்திரன் நேற்று (அக்.12) வழக்கம் போல குளிப்பட்டி கிராமத்திற்கு பால் கறவைக்காக இருசக்கர வாகனத்தில் சென்று கொண்டிருந்தார். அப்போது, கூட்டாத்து அய்யம்பாளையம் அருகே பெரியார் பாசன கால்வாய் பாலத்தில் சென்ற ராமச்சந்திரனை வழிமறித்த ஆர்த்தியின் தந்தை, அவரை அரிவாளால் சரமாரியாக வெட்டியதாக தெரிகிறது.

உயிரிழந்த இளைஞர்
உயிரிழந்த இளைஞர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அந்த தாக்குதலில் கை துண்டாகி சரிந்து விழுந்த ராமச்சந்திரன், சம்பவ இடத்திலேயே பரிதாபமாக உயிரிழந்துள்ளார். இதையடுத்து, கொலை செய்த அரிவாளுடன் காவல் நிலையத்தில் சந்திரன் சரணடைந்தார். இதன்பேரில் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்ற போலீசார், ராமச்சந்திரனின் உடலை மீட்டு பிரேதப் பரிசோதனைக்காக அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.

பெண்ணின் தந்தை சந்திரனை கைது செய்த போலீசார் தீவிர விசாரணை நடத்தினர். முதற்கட்ட விசாரணையில், 'தனது மகள் வேறு சமூகத்தை சேர்ந்த நபரை திருமணம் செய்து கொண்டதே காரணம்’ என வாக்குமூலம் அளித்துள்ளார். இதற்கிடையே, கொலைக்கு சாதி வேறுபாடே காரணம் எனவும், இதில் தொடர்புடைய மற்றவர்களையும் கைது செய்ய வேண்டும் என்றும் ராமச்சந்திரனின் பெற்றோர், மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் பிரதீப்பிடம் புகார் அளித்துள்ளனர்.

கொலையில் மேலும் சிலருக்கு தொடர்பு?

இந்நிலையில், 'ராமச்சந்திரனை அவரது மாமனார் சந்திரன் மட்டும் வெட்டி கொலை செய்திருக்க முடியாது. இக்கொலையில் மேலும் சிலருக்கு தொடர்பு இருக்கலாம் என்ற சந்தேகம் உள்ளதாகவும், ஆகையால் கொலையில் சம்பந்தப்பட்ட அனைவரையும் கைது செய்ய வேண்டும்' எனக் கூறி, கொலை செய்யப்பட்ட ராமச்சந்திரனி ன் உறவினர்கள் திடீர் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர். இந்தப் போராட்டத்தில் பெண்கள் உள்ளிட்ட 100-க்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டனர். இதனால், ஆண்டிபட்டி - வத்தலக்குண்டு சாலையில் கடும் போக்குவரத்து நிலவியது.

இதற்கிடையே, தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த போலீசார், சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட நபர்களிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். அப்போது, கோரிக்கை பரிசீலனை செய்து நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என போலீசார் கூறியதை அடுத்து சாலை மறியல் போராட்டம் தற்காலிகமாக கைவிடப்பட்டது.

